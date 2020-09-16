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Geri8. SINIF 8. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
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8. SINIF
Haber Giriş: 16.09.2020 - 02:58 | Son Güncelleme:

8. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı

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8. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
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Türkçede fazla ya da eksik harf kullanılarak yanlış yazılan birçok kelime bulunuyor. Bazı kelimelerde ise harfler birbirine karıştırılmaktadır. Örneğin ''Herkes'' sözcüğünün ''herkez'' şeklinde yanlış yazılmasının nedeni ''s'' ve ''z'' harflerinin birbirine karıştırılmasıdır. 8. sınıflar için yazımı karıştırılan sözcükleri örnek kelimelerle anlattık.

Yazımı karıştırılan sözcükler, anlatım bozukluğuna yol açar. Aynı zamanda kelimelerin yanlış telaffuz edilmesine neden olur. Bu nedenle kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmeli ve onları doğru bir şekilde telaffuz etmeliyiz. Birleşik kelimeler yazımı en çok karıştırılan diğer sözcükler arasında yer alıyor. Ayrı yazılması gereken sözcükler bitişik yazılmamalıdır.

 Yazımı Karıştırılan Sözcükler

 1- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler:

 Bir biri ardınca / Yanlış

 Birbiri ardınca / Doğru

 Hal olmak / Yanlış

 Hallolmak / Doğru

 Farketmek / Yanlış

 Fark etmek / Yanlış

 Af edersiniz / Yanlış

 Affedersiniz / Doğru

 - Ev kelimesiyle oluşturulan birleşik sözcüklerin tamamı bitişik yazılır.

 Öğretmen evi / Yanlış

 Öğretmenevi / Doğru

 Yayın evi / Yanlış

 Yayınevi / Doğru

 -Türkçede belirsizlik bildiren sıfat ve zamirlerin tamamı bitişik yazılmalıdır.

 Bir çoğu / Yanlış

 Birçoğu / Doğru

 Bir takım / Yanlış

 Birtakım / Doğru

 Not: ''Takım'' kelimesinin isim olarak kullanıldığı cümlelerde bir ve takım sözcükleri ayrı yazılır.

 Örnek: Futbol turnuvasına katılmak için bir takım kurduk

 - İki ayrı isimden oluşan şehir ve ilçe isimleri bitişik yazılmalıdır.

 Çanak Kale / Yanlış

 Çanakkale / Doğru

 Tekir Dağ / Yanlış

 Tekirdağ / Doğru

 - Fiil olan emir kiplerinden oluşan kelimeler isme dönüşür. İsme dönüşen emir kipleri bitişik yazılmalıdır.

 Kap Kaç / Yanlış

 Kapkaç / Doğru

 Çek Yat / Yanlış

 Çekyat / Doğru

 Yap Boz / Yanlış

 Yapboz / Doğru

 - İki kelimeden oluşan hayvan ve bitki adları ayrı yazılmaz.

 Hanım Göbeği / Yanlış

 Hanımgöbeği / Doğru

 Yalı Çapkını / Yanlış

 Yalıçapkını / Doğru

 Kara Fatma / Yanlış

 Karafatma / Doğru

 Kara Dul / Yanlış

 Karadul / Doğru

 Civan Perçemi / Yanlış

 Civanperçemi / Doğru

 -İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan renk ve yiyecek adları da bitişik yazılır.

 Fil Dişi / Yanlış

 Fildişi / Doğru

 Vişne Çürüğü / Yanlış

 Vişneçürüğü / Doğru

 Ali Nazik / Yanlış

 Alinazik / Doğru

 Vezir Parmağı / Yanlış

 Vezirparmağı / Doğru

 2- Yazımı Karıştırılan Yabancı Kökenli Sözcükler

 Dilimize başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere Batı dillerinden birçok kelime girmiştir. Eğer bu kelimelerin Türkçe karşılıkları varsa, onları kullanmalıyız. Türkçe karşılığı olmayan sözcükleri ise doğru yazmaya özen göstermeliyiz.

 1.A. Fransızca Kökenli Sözcükler:

 Orjinal / Yanlış

 Orijinal / Doğru

 Abendone / Yanlış

 Abandone / Doğru

 Antreman / Yanlış

 Antrenman / Doğru

 Dekerasyon - Dekarasyon / Yanlış

 Dekorasyon / Doğru

 Halusinasyon - Halüsilasyon / Yanlış

 Halüsinasyon / Doğru

 Aksasuar / Yanlış

 Aksesuar / Doğru

 Deplesman / Yanlış

 Deplasman / Doğru

 1.B. İngilizce Kökenli Sözcükler

 Foul / Yanlış

 Faul / Doğru

 Barkot / Yanlış

 Barkod / Doğru

 Egzos - Egsos / Yanlış

 Egzoz / Doğru 

 3- Yazımı Karıştırılan Diğer Sözcükler:

 Yanlız / Yanlış

 Yalnız / Doğru

 Hemşeri / Yanlış

 Hemşehri / Doğru

 Taaruz / Yanlış

 Taarruz / Doğru

 Müzakare / Yanlış

 Müzakere / Doğru

 Bağzen / Yanlış

 Bazen / Doğru

 Üç kağıtçı / Yanlış

 Üçkağıtçı / Doğru

 Laboratuar - Labaratuvar / Yanlış

 Laboratuvar / Doğru

 Mataryal / Yanlış

 Materyal / Doğru

 Kapitulasyon / Yanlış

 Kapitülasyon / Doğru

 İddaa / Yanlış

 İddia / Doğru

 Hoporlör / Yanlış

 Hoparlör / Doğru

 Şofor / Şöför / Yanlış

 Şoför / Doğru

 Döküman / Yanlış

 Doküman / Doğru

 Allerji / Yanlış

 Alerji / Doğru

 Anti bakteriyel / Yanlış

 Antibakteriyel / Doğru

 Civata / Yanlış

 Cıvata / Doğru

 Akar Yakıt / Yanlış

 Akaryakıt / Doğru

 Herkez / Yanlış

 Herkes / Doğru

 Okur yazar / Yanlış

 Okuryazar / Doğru

 Miras Yedi / Yanlış

 Mirasyedi / Doğru

 Bu Gün / Yanlış

 Bugün / Doğru

 Öte Beri / Yanlış

 Öteberi / Doğru

 Yıl Başı / Yanlış

 Yılbaşı / Doğru

 Not:  Türkçede ''şey'' kelimesi diğer sözcüklerden ayrı yazılır. Her şey, Hiçbir şey, Bazı şeyler, Birtakım şeyler, Bir şey.

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