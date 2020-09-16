8. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı

Yazımı karıştırılan sözcükler, anlatım bozukluğuna yol açar. Aynı zamanda kelimelerin yanlış telaffuz edilmesine neden olur. Bu nedenle kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmeli ve onları doğru bir şekilde telaffuz etmeliyiz. Birleşik kelimeler yazımı en çok karıştırılan diğer sözcükler arasında yer alıyor. Ayrı yazılması gereken sözcükler bitişik yazılmamalıdır.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

1- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler:

Bir biri ardınca / Yanlış

Birbiri ardınca / Doğru

Hal olmak / Yanlış

Hallolmak / Doğru

Farketmek / Yanlış

Fark etmek / Yanlış

Af edersiniz / Yanlış

Affedersiniz / Doğru

- Ev kelimesiyle oluşturulan birleşik sözcüklerin tamamı bitişik yazılır.

Öğretmen evi / Yanlış

Öğretmenevi / Doğru

Yayın evi / Yanlış

Yayınevi / Doğru

-Türkçede belirsizlik bildiren sıfat ve zamirlerin tamamı bitişik yazılmalıdır.

Bir çoğu / Yanlış

Birçoğu / Doğru

Bir takım / Yanlış

Birtakım / Doğru

Not: ''Takım'' kelimesinin isim olarak kullanıldığı cümlelerde bir ve takım sözcükleri ayrı yazılır.

Örnek: Futbol turnuvasına katılmak için bir takım kurduk

- İki ayrı isimden oluşan şehir ve ilçe isimleri bitişik yazılmalıdır.

Çanak Kale / Yanlış

Çanakkale / Doğru

Tekir Dağ / Yanlış

Tekirdağ / Doğru

- Fiil olan emir kiplerinden oluşan kelimeler isme dönüşür. İsme dönüşen emir kipleri bitişik yazılmalıdır.

Kap Kaç / Yanlış

Kapkaç / Doğru

Çek Yat / Yanlış

Çekyat / Doğru

Yap Boz / Yanlış

Yapboz / Doğru

- İki kelimeden oluşan hayvan ve bitki adları ayrı yazılmaz.

Hanım Göbeği / Yanlış

Hanımgöbeği / Doğru

Yalı Çapkını / Yanlış

Yalıçapkını / Doğru

Kara Fatma / Yanlış

Karafatma / Doğru

Kara Dul / Yanlış

Karadul / Doğru

Civan Perçemi / Yanlış

Civanperçemi / Doğru

-İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan renk ve yiyecek adları da bitişik yazılır.

Fil Dişi / Yanlış

Fildişi / Doğru

Vişne Çürüğü / Yanlış

Vişneçürüğü / Doğru

Ali Nazik / Yanlış

Alinazik / Doğru

Vezir Parmağı / Yanlış

Vezirparmağı / Doğru

2- Yazımı Karıştırılan Yabancı Kökenli Sözcükler

Dilimize başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere Batı dillerinden birçok kelime girmiştir. Eğer bu kelimelerin Türkçe karşılıkları varsa, onları kullanmalıyız. Türkçe karşılığı olmayan sözcükleri ise doğru yazmaya özen göstermeliyiz.

1.A. Fransızca Kökenli Sözcükler:

Orjinal / Yanlış

Orijinal / Doğru

Abendone / Yanlış

Abandone / Doğru

Antreman / Yanlış

Antrenman / Doğru

Dekerasyon - Dekarasyon / Yanlış

Dekorasyon / Doğru

Halusinasyon - Halüsilasyon / Yanlış

Halüsinasyon / Doğru

Aksasuar / Yanlış

Aksesuar / Doğru

Deplesman / Yanlış

Deplasman / Doğru

1.B. İngilizce Kökenli Sözcükler

Foul / Yanlış

Faul / Doğru

Barkot / Yanlış

Barkod / Doğru

Egzos - Egsos / Yanlış

Egzoz / Doğru

3- Yazımı Karıştırılan Diğer Sözcükler:

Yanlız / Yanlış

Yalnız / Doğru

Hemşeri / Yanlış

Hemşehri / Doğru

Taaruz / Yanlış

Taarruz / Doğru

Müzakare / Yanlış

Müzakere / Doğru

Bağzen / Yanlış

Bazen / Doğru

Üç kağıtçı / Yanlış

Üçkağıtçı / Doğru

Laboratuar - Labaratuvar / Yanlış

Laboratuvar / Doğru

Mataryal / Yanlış

Materyal / Doğru

Kapitulasyon / Yanlış

Kapitülasyon / Doğru

İddaa / Yanlış

İddia / Doğru

Hoporlör / Yanlış

Hoparlör / Doğru

Şofor / Şöför / Yanlış

Şoför / Doğru

Döküman / Yanlış

Doküman / Doğru

Allerji / Yanlış

Alerji / Doğru

Anti bakteriyel / Yanlış

Antibakteriyel / Doğru

Civata / Yanlış

Cıvata / Doğru

Akar Yakıt / Yanlış

Akaryakıt / Doğru

Herkez / Yanlış

Herkes / Doğru

Okur yazar / Yanlış

Okuryazar / Doğru

Miras Yedi / Yanlış

Mirasyedi / Doğru

Bu Gün / Yanlış

Bugün / Doğru

Öte Beri / Yanlış

Öteberi / Doğru

Yıl Başı / Yanlış

Yılbaşı / Doğru

Not: Türkçede ''şey'' kelimesi diğer sözcüklerden ayrı yazılır. Her şey, Hiçbir şey, Bazı şeyler, Birtakım şeyler, Bir şey.