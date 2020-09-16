8. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
Türkçede fazla ya da eksik harf kullanılarak yanlış yazılan birçok kelime bulunuyor. Bazı kelimelerde ise harfler birbirine karıştırılmaktadır. Örneğin ''Herkes'' sözcüğünün ''herkez'' şeklinde yanlış yazılmasının nedeni ''s'' ve ''z'' harflerinin birbirine karıştırılmasıdır. 8. sınıflar için yazımı karıştırılan sözcükleri örnek kelimelerle anlattık.
Yazımı karıştırılan sözcükler, anlatım bozukluğuna yol açar. Aynı zamanda kelimelerin yanlış telaffuz edilmesine neden olur. Bu nedenle kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmeli ve onları doğru bir şekilde telaffuz etmeliyiz. Birleşik kelimeler yazımı en çok karıştırılan diğer sözcükler arasında yer alıyor. Ayrı yazılması gereken sözcükler bitişik yazılmamalıdır.
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
1- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler:
Bir biri ardınca / Yanlış
Birbiri ardınca / Doğru
Hal olmak / Yanlış
Hallolmak / Doğru
Farketmek / Yanlış
Fark etmek / Yanlış
Af edersiniz / Yanlış
Affedersiniz / Doğru
- Ev kelimesiyle oluşturulan birleşik sözcüklerin tamamı bitişik yazılır.
Öğretmen evi / Yanlış
Öğretmenevi / Doğru
Yayın evi / Yanlış
Yayınevi / Doğru
-Türkçede belirsizlik bildiren sıfat ve zamirlerin tamamı bitişik yazılmalıdır.
Bir çoğu / Yanlış
Birçoğu / Doğru
Bir takım / Yanlış
Birtakım / Doğru
Not: ''Takım'' kelimesinin isim olarak kullanıldığı cümlelerde bir ve takım sözcükleri ayrı yazılır.
Örnek: Futbol turnuvasına katılmak için bir takım kurduk
- İki ayrı isimden oluşan şehir ve ilçe isimleri bitişik yazılmalıdır.
Çanak Kale / Yanlış
Çanakkale / Doğru
Tekir Dağ / Yanlış
Tekirdağ / Doğru
- Fiil olan emir kiplerinden oluşan kelimeler isme dönüşür. İsme dönüşen emir kipleri bitişik yazılmalıdır.
Kap Kaç / Yanlış
Kapkaç / Doğru
Çek Yat / Yanlış
Çekyat / Doğru
Yap Boz / Yanlış
Yapboz / Doğru
- İki kelimeden oluşan hayvan ve bitki adları ayrı yazılmaz.
Hanım Göbeği / Yanlış
Hanımgöbeği / Doğru
Yalı Çapkını / Yanlış
Yalıçapkını / Doğru
Kara Fatma / Yanlış
Karafatma / Doğru
Kara Dul / Yanlış
Karadul / Doğru
Civan Perçemi / Yanlış
Civanperçemi / Doğru
-İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan renk ve yiyecek adları da bitişik yazılır.
Fil Dişi / Yanlış
Fildişi / Doğru
Vişne Çürüğü / Yanlış
Vişneçürüğü / Doğru
Ali Nazik / Yanlış
Alinazik / Doğru
Vezir Parmağı / Yanlış
Vezirparmağı / Doğru
2- Yazımı Karıştırılan Yabancı Kökenli Sözcükler
Dilimize başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere Batı dillerinden birçok kelime girmiştir. Eğer bu kelimelerin Türkçe karşılıkları varsa, onları kullanmalıyız. Türkçe karşılığı olmayan sözcükleri ise doğru yazmaya özen göstermeliyiz.
1.A. Fransızca Kökenli Sözcükler:
Orjinal / Yanlış
Orijinal / Doğru
Abendone / Yanlış
Abandone / Doğru
Antreman / Yanlış
Antrenman / Doğru
Dekerasyon - Dekarasyon / Yanlış
Dekorasyon / Doğru
Halusinasyon - Halüsilasyon / Yanlış
Halüsinasyon / Doğru
Aksasuar / Yanlış
Aksesuar / Doğru
Deplesman / Yanlış
Deplasman / Doğru
1.B. İngilizce Kökenli Sözcükler
Foul / Yanlış
Faul / Doğru
Barkot / Yanlış
Barkod / Doğru
Egzos - Egsos / Yanlış
Egzoz / Doğru
3- Yazımı Karıştırılan Diğer Sözcükler:
Yanlız / Yanlış
Yalnız / Doğru
Hemşeri / Yanlış
Hemşehri / Doğru
Taaruz / Yanlış
Taarruz / Doğru
Müzakare / Yanlış
Müzakere / Doğru
Bağzen / Yanlış
Bazen / Doğru
Üç kağıtçı / Yanlış
Üçkağıtçı / Doğru
Laboratuar - Labaratuvar / Yanlış
Laboratuvar / Doğru
Mataryal / Yanlış
Materyal / Doğru
Kapitulasyon / Yanlış
Kapitülasyon / Doğru
İddaa / Yanlış
İddia / Doğru
Hoporlör / Yanlış
Hoparlör / Doğru
Şofor / Şöför / Yanlış
Şoför / Doğru
Döküman / Yanlış
Doküman / Doğru
Allerji / Yanlış
Alerji / Doğru
Anti bakteriyel / Yanlış
Antibakteriyel / Doğru
Civata / Yanlış
Cıvata / Doğru
Akar Yakıt / Yanlış
Akaryakıt / Doğru
Herkez / Yanlış
Herkes / Doğru
Okur yazar / Yanlış
Okuryazar / Doğru
Miras Yedi / Yanlış
Mirasyedi / Doğru
Bu Gün / Yanlış
Bugün / Doğru
Öte Beri / Yanlış
Öteberi / Doğru
Yıl Başı / Yanlış
Yılbaşı / Doğru
Not: Türkçede ''şey'' kelimesi diğer sözcüklerden ayrı yazılır. Her şey, Hiçbir şey, Bazı şeyler, Birtakım şeyler, Bir şey.
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