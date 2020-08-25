8. Sınıf Türkçe Sayıların Ve Tarihlerin Yazımı konu anlatımı

Türkçede sayıları hem rakamla hem de yazıyla yazabilirsiniz. Metin içinde yazıyla, matematiksel ifadelerde rakamla yazabiliyorsunuz. Tarih yazarken de sadece ay ismini yazıyla yazabiliyorsunuz.

SAYILARIN VE TARİHLERİN YAZIMI

Sayıların Yazımı

1) Metin içinde yazıyla yazılırlar. Örnek;

* Askerliğin bitmesine on yedi gün kaldı.

2) Saat, para tutarı, ölçü, istatistik gibi matematiksel verilerde rakamla yazılırlar. Sadece saatleri cümle içinde yazıyla da yazabilirsiniz. Örnek;

* Her gün sabah 08.00’de kalkarım.

* Ankara’ya varmamıza 40 kilometre kaldı.

* ilk ders zili saat sekiz kırkta çalacak.

** 11.00, 07.00 gibi saat başları yazılırken sıfırlar dikkate alınmaz. Örnek;

11.00’da değil 11.00’de; 07.00’da değil, 07.00’de yazılır.

3) Dört veya daha fazla basamaklı sayıları yazarken bin, milyon, milyar, trilyon sözleri yazılabilir. Örnek;

* Bulunan anıt mezar 2 milyar yıl öncesine aittir.

4) İki ve daha fazla basamaktan oluşan sayılarda her kelime ayrı yazılır. Örnek;

* Nilüfer konserine on bin yirmi beş kişi gelmiş.

5) Çek, senet gibi ticari belgelerde sayılar yazıyla bitişik yazılırlar. Örnek;

* 150.000 (Yüzellibin TL)

6) Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılırlar. Örnek;

* Ellibir, altmışaltı

7) Müzikte nota isimleri bitişik yazılırlar. Örnek;

* ikilik, dörtlük, onaltılık

8) Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Örnek;

* %60, .

9) Yüzyılların, hükümdar isimlerinin, tarihlerin, kitap ve dergi ciltlerinin, madde sıralamalarının yazımında Romen rakamları kullanılır. Örnek;

* XVII. yüzyıl, IV. Murat, 20. cilt,

10) Sıra bildiren sayılar rakamla ve yazıyla gösterilebilirler. Rakamla gösterildiğinde ya nokta ya da kesme işareti kullanılır. İkisi birlikte kullanılmaz. Örnek;

* Onur, bu yıl 12. sınıfa geçti.

* Otobüsümüz, 3’üncü perondan kalkacak.

11) Üleştirme sayıları yazıyla gösterilirler. Örnek;

* Bu kolileri raflara üçer dizeceksiniz.

12)Kesirli sayılarda tam sayılardan sonra virgül konur. Örnek;

* 25,25 (25 tam yüzde 25)

13) Dört ve daha fazla basamaklı sayıları yazarken sayıları üçerli gruplara ayırabilirsiniz. İsterseniz aralarına nokta da koyabilirsiniz. Örnek;

* Bankalara toplam 150.250 TL borcumuz bulunuyor.

* Bu yıl tütün rekoltesi 7 000 bin ton civarındadır.

Tarihlerin Yazımı

1) kesinlik bildiren bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle yazılır.

* 31 Mart ayaklanması, 29 Ekim kutlamaları, 15 Temmuz olayları, 23 Nisan şenlikleri

2) Tarihler yazı içinde gün/ay/yıl şeklinde sıralanırlar. Örnek;

* 24 Temmuz 2020, 19.05.1919

3) Ay ve gün adları tek başlarına kullanıldıklarında cümle içinde küçük harfle başlarlar. Örnek;

* Bu yıl temmuz ve ağustos ayları çok sıcak geçecek.

* Bu yıl şubat ve mart ayları aşırı yağmurlu geçti.

4) Tarih yazılırken gün/ay/yıl rakamlarının arasına nokta (.) veya eğik çizgi (/) konur. Örnek;

* 24.07.2020 tanıştığımız gün olarak tarihe geçecek.

* 29/10/1923 Cumhuriyetin ilan edildiği tarihtir.

5) Gün/ay/yıl gibi tam zaman bildiren tarihlerde aylar yazıyla yazılabilir. Bu durumda araya nokta veya eğik çizgi konulmaz. Örnek;

* 23 Nisan 1920, 15 Temmuz 2016

* 15 Temmuz 2016’da Türkiye, ikinci Kurtuluş Savaşını yaşadı.

6) Tarihler cümle içinde kullanıldığında gelen ekler kesme işaretiyle ayrılırlar. Örnek;

* 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

* Aslı’nın doğum günü partisi 19 Eylül 2020’de kutlanacak.