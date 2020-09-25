8. Sınıf Türkçe Roman Ve Destan konu anlatımı
Bir kişi ya da topluluğun belli bir olay örgüsü içerisinde anlatıldığı kurgusal eserlere roman denir. Romanlar öykülerden daha uzundur ve anlatım daha detaylıdır. Başta ''tarihi'' ve ''biyografik roman'' olmak üzere birçok roman türü bulunmaktadır. 8. sınıflar için roman ve destan konusunu yazarları ve eserleriyle anlattık.
Kahramanlık, savaş, yiğitlik, göç gibi toplumsal konuları işleyen eserlere destan denir. Manzum ve nesir şeklinde kaleme alınan destanlarda genelde gerçeküstü (sürrealist) ögelere yer verilir. Bu yazın türü Yapay Destan ve Doğal Destan olmak üzere ikiye ayrılır
Roman ve Destan
1- Romanın Özellikleri:
1- Romanlarda birden fazla ana karakter yer alır. .
2- Karakterlerin duygu, düşünce ve gözlemlerine yer verilir.
3- Olaylar hem yazarın hem de karakterlerin gözünden anlatılabilir.
4- Roman ögeleri zaman, mekan, kişi ve olay olmak üzere dörde ayrılabilir.
5- Öykülerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
2- Roman Türleri:
1.A. Psikolojik Roman
Olaydan çok gözlemlere dayanan, karakterin iç dünyasına ışık tutan roman türüdür. Türk Edebiyatında ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanıdır.
1.B. Tarihi Roman:
Genede yaşanmış tarihi olayların anlatıldığı roman türüdür. Ancak, tamamen kurgusal olan ve hayali karakterlerden oluşan tarihi romanlar da mevcuttur.
Kemal Tahir - Devlet / Gerçek - Tarihi Roman
Miguel De Cervantes - Don Kişot / Kurgusal - Tarihi Roman
1.C. Gerçeküstü Roman (Sürrealist Roman)
Gerçekte yaşanması mümkün olmayan olayların genelde mekan ve zamandan bağımsız olarak anlatıldığı romanlardır. Fantastik roman adıyla da bilinen bu yazın türünün en önemli örneklerinden biri Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabıdır.
1.D. Macera Romanları
Akıcı bir üslupla kaleme alınan macera romanları günümüzde en çok okunan roman türlerinden biridir.
Jack London - Martin Eden / Vahşetin Çağrısı
John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
1.E. Polisiye Roman
Gizem ve merak unsurlarının ön planda tutulduğu roman türleridir. Genelde bu tür romanların ana karakterleri polisler, savcılar ve suçlulardan oluşur. Türk Edebiyatında ilk ve en başarılı örneklerini Server Bedi takma adıyla Peyami Safa vermiştir.
Agatha Christie - Doğu Ekspresinde Cinayet / Nil'de Ölüm
Server Bedi - Cingöz Recai - Zeyrek Cinayeti
Sherlock Holmes / Altın Gözlüğün Esrarı
3- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları ve Eserleri
1.A. Türk Edebiyatında Roman Yazarları
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Gulyabani
Reşat Nuri Güntekin - Acımak / Yeşil Gece
Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek / Handan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak / Sodom ve Gomorre
Sabahattin Ali / Kuyucaklı Yusuf
Oğuz Atay - Tutunamayanlar / Tehlikeli Oyunlar
Sait Faik Abasıyanık / Kayıp Aranıyor
2- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları
Vladimir Nabokov - Solgun Ateş / İnfaza Çağrı
Honore De Balzac - Vadideki Zambak / Goriot Baba
Fyodor Dostoyevski - Beyaz Geceler / Kumarbaz
Lev Tolstoy - Savaş ve Barış
Franz Kafka - Şato / Dönüşüm
Victor Hugo - Notre Damn'ın Kamburu / Sefiller
Nikolay Gogol - Ölü Canlar
Maksim Gorki - Ana
4- Destan Türleri ve Örnekleri
1.A. Yapay Destan (Suni Destan)
Bu destan türünde anlatılan olaylar, kurgusaldır. Tarihte gerçekten yaşanmış bazı olaylardan esinlenerek kaleme alınır.
1.B. Doğal Destan:
Tarihin herhangi bir döneminde gerçekten yaşanmış olayların anlatıldığı desten türüdür.
1.C. Destan Örnekleri:
Gılgamış Destanı - Mezopotamya
Alp Er Tunga Destanı - Türk
İlyada ve Odysseia Destanı - Antik Yunan
Şehname - İran
Ergenekon Destanı - Göktürkler
Manas Destanı - Kırgız
Siyenpi Destanı - Hun
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