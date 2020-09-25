8. Sınıf Türkçe Roman Ve Destan konu anlatımı

Kahramanlık, savaş, yiğitlik, göç gibi toplumsal konuları işleyen eserlere destan denir. Manzum ve nesir şeklinde kaleme alınan destanlarda genelde gerçeküstü (sürrealist) ögelere yer verilir. Bu yazın türü Yapay Destan ve Doğal Destan olmak üzere ikiye ayrılır

Roman ve Destan

1- Romanın Özellikleri:

1- Romanlarda birden fazla ana karakter yer alır. .

2- Karakterlerin duygu, düşünce ve gözlemlerine yer verilir.

3- Olaylar hem yazarın hem de karakterlerin gözünden anlatılabilir.

4- Roman ögeleri zaman, mekan, kişi ve olay olmak üzere dörde ayrılabilir.

5- Öykülerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

2- Roman Türleri:

1.A. Psikolojik Roman

Olaydan çok gözlemlere dayanan, karakterin iç dünyasına ışık tutan roman türüdür. Türk Edebiyatında ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanıdır.

1.B. Tarihi Roman:

Genede yaşanmış tarihi olayların anlatıldığı roman türüdür. Ancak, tamamen kurgusal olan ve hayali karakterlerden oluşan tarihi romanlar da mevcuttur.

Kemal Tahir - Devlet / Gerçek - Tarihi Roman

Miguel De Cervantes - Don Kişot / Kurgusal - Tarihi Roman

1.C. Gerçeküstü Roman (Sürrealist Roman)

Gerçekte yaşanması mümkün olmayan olayların genelde mekan ve zamandan bağımsız olarak anlatıldığı romanlardır. Fantastik roman adıyla da bilinen bu yazın türünün en önemli örneklerinden biri Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabıdır.

1.D. Macera Romanları

Akıcı bir üslupla kaleme alınan macera romanları günümüzde en çok okunan roman türlerinden biridir.

Jack London - Martin Eden / Vahşetin Çağrısı

John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

1.E. Polisiye Roman

Gizem ve merak unsurlarının ön planda tutulduğu roman türleridir. Genelde bu tür romanların ana karakterleri polisler, savcılar ve suçlulardan oluşur. Türk Edebiyatında ilk ve en başarılı örneklerini Server Bedi takma adıyla Peyami Safa vermiştir.

Agatha Christie - Doğu Ekspresinde Cinayet / Nil'de Ölüm

Server Bedi - Cingöz Recai - Zeyrek Cinayeti

Sherlock Holmes / Altın Gözlüğün Esrarı

3- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları ve Eserleri

1.A. Türk Edebiyatında Roman Yazarları

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Gulyabani

Reşat Nuri Güntekin - Acımak / Yeşil Gece

Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek / Handan

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak / Sodom ve Gomorre

Sabahattin Ali / Kuyucaklı Yusuf

Oğuz Atay - Tutunamayanlar / Tehlikeli Oyunlar

Sait Faik Abasıyanık / Kayıp Aranıyor

2- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları

Vladimir Nabokov - Solgun Ateş / İnfaza Çağrı

Honore De Balzac - Vadideki Zambak / Goriot Baba

Fyodor Dostoyevski - Beyaz Geceler / Kumarbaz

Lev Tolstoy - Savaş ve Barış

Franz Kafka - Şato / Dönüşüm

Victor Hugo - Notre Damn'ın Kamburu / Sefiller

Nikolay Gogol - Ölü Canlar

Maksim Gorki - Ana

4- Destan Türleri ve Örnekleri

1.A. Yapay Destan (Suni Destan)

Bu destan türünde anlatılan olaylar, kurgusaldır. Tarihte gerçekten yaşanmış bazı olaylardan esinlenerek kaleme alınır.

1.B. Doğal Destan:

Tarihin herhangi bir döneminde gerçekten yaşanmış olayların anlatıldığı desten türüdür.

1.C. Destan Örnekleri:

Gılgamış Destanı - Mezopotamya

Alp Er Tunga Destanı - Türk

İlyada ve Odysseia Destanı - Antik Yunan

Şehname - İran

Ergenekon Destanı - Göktürkler

Manas Destanı - Kırgız

Siyenpi Destanı - Hun