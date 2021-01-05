8. Sınıf Türkçe Öznel Nesnel İfadeler konu anlatımı

Nesnel ifadeler ise bilimsel olarak ispatlanmış ve herkes tarafından kabul edilen gerçekliklere dayanır. Kişiden kişiye göre değişmeyen bu ifadeler genellikle makale, söyleşi ve fıkra yazılarında kullanılır.

Öznel - Nesnel İfadeler

1- Duygu Bildiren Cümlelerde Öznel İfadeler:

Hisler kişiden kişiye değişir. Bu nedenle duygu bildiren tüm cümleler öznel ifadelere örmek gösterilebilir.

1.A. - Onunla birlikte geçirdiğimiz yaz tatillerini hala unutamıyorum. - Özlem Cümlesi.

1.B. - Eskiden gençler yol yordam bilirdi, şimdi bayramlarda bile aramıyorlar. - Hayıflanma Cümlesi

1.C. - Onun o kadar da akıllı biri olduğunu sanmıyorum. - Ön Yargı Cümlesi

1.D. - Babamın yakında memlekete dönecek olması hepimizi mutlu etti. - Sevinç Cümlesi

1.E. - Yüzlerce hayvanın soyunun tükenmiş olması beni endişelendiriyor. - Kaygı Cümlesi

2- Düşünce Bildiren Cümlelerde Öznel İfadeler:

1.A. - Bence bu yıl gösterime giren birçok film, sanattan uzak.

Not: ''Bence'' - ''Bana / Bize göre'' - ''Bana soracak olursanız'' kalıplarıyla başlayan her cümle öznel ifadeler arasında yer alır.

1.B. - Bana kalırsa Hakan'a o kadar da güvenmemelisin.

1.C. - Günümüzde sinema filmi çekmek giderek zorlaşıyor.

1.D. - Çok kitap okumak insanın kafasını karıştırır.

3- Nesnel İfadeler:

''Nesnel yargı'' adıyla da bilinir.

- Bilimsel olarak ispatlanmış tüm gerçekler nesnel yargı taşır.

Örnekler:

1.A. - Kedilerin ortalama yaşam süresi 15 - 20 yıldır.

1.B. - Dünya küre şeklindedir.

1.C. - Yükseklik arttıkça hava sıcaklığı düşer.

1.D. - Dünyanın yaklaşık %70'i sularla kaplıdır.

1.E - Sigara içmek başta akciğerler olmak üzere birçok iç organa zarar verir.

- Tarihi bilgi veren tüm cümleler nesnel ifadelerden oluşur.

Örnekler:

1.A. - Malazgir Meydan Muharebesi 1071 yılında gerçekleşti. Büyük Selçuklu Devletinin Bizans İmparatorluğunu yenmesi ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

1.B. - Ernest Hemingway 21 Temmuz 1889 yılında Amerika'da doğdu.

1.C. - Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu.

1.D. - Leonard Cohen 7 Kasım 2016 tarihinde aramızdan ayrıldı.

4- Öznel - Nesnel İfadelerin Karşılaştırılması:

1.A. - Balzac, Fransız Edebiyatının tartışmasız en önemli isimlerinden biridir.

Övgü cümlelerinin tamamı öznel ifadelerden oluşur.

- Honore De Balzac 1799 yılında Fransa'nın Tours kentinde doğdu.

Bu cümlede Balzac'ın doğum tarihi ve yeri belirtilmiştir. Bu nedenle cümlenin tamamı nesnel ifadelere örnek olarak gösterilebilir.

1.B. - Çevre kirliliğinin en büyük nedeni dünya genelindeki nüfus artışıdır.

Bu cümle her ne kadar nesnel bir ifade gibi görünse de aslında öznel bir yargıdan oluşur. Çünkü bir başkasına göre çevre kirliliğinin en büyük nedeni fosil yakıtlar ya da orman yangını olabilir.

- Dünyanın nüfusu yaklaşık 7 milyar 600 milyondur.

İstatistiki bilgi veren her cümle gibi bu cümle de nesnel yargı taşır.

1.C. - Bana göre Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi film Bir Zamanlar Anadolu'dadır.

Tamamen kişisel bir görüş beyan edilmiş. Bu nedenle - Öznel İfade

Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği Bir Zamanlar Anadolu'da filmi 2011 yılında gösterime girdi.

Tarihi bir bilgi verilmiş. Bu nedenle - Nesnel İfade