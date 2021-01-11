8. Sınıf Türkçe Örneklendirme Cümleleri konu anlatımı

Sıralanan örnek kelimelerin ya da isimlerin arasına virgül konur. Verilen örneklerin sonuna ise nokta değil üç nokta konmalıdır.

Örneklendirme Cümleleri

1- ''Mesela'' Kelimesi ile Kurulan Cümleler:

1.A. - Bu yaz Avrupa ülkelerini gezmek istiyorum. Mesela Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya, Romanya, Lüksemburg, Slovenya...

1.B. - Yeni hobiler edinebilirsin: Mesela öykü yazmak, fotoğraf çekmek, balık tutmak, kamp yapmak...

1.C. - Bazı yazarlar hayata bakış açımı değiştirdi: Mesela, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Umberto Eco, Milan Kundera, Hermann Hesse...

1.D. - Yeni kararlar aldım: Mesela artık işe yürüyeceğim ve daha fazla kitap okuyacağım.

1.E. - Bazı duygular çok güçlüdür. Mesela, nefret, korku, özlem...

2- Sıralamalı Örneklendirme Cümleleri:

Bu cümlelerde

1.A.- Bu zamana kadar Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış olan birçok değerli yazar var: John Steinbeck, Toni Morrison, Saul Bellow, Mu Yan, Anatole France..

1.B. - Marketten o kadar çok şey aldık ki: Bisküvi, çikolata, meyve suyu, kahve, çay, salça, pekmez...

1.C. - Küresel ısınma yüzünden nesli tükenen ve tükenmek üzere olan birçok hayvan var: Vaşak, çıta, Caretta Caretta, komodo ejderi, dağ gorili, kutup ayıları...

1.D.- Yaz tatilinde yapmak istediğim çok şey var: Bisiklet sürmek, bol bol kitap okumak, film izlemek, İngilizce öğrenmek, seyahat etmek...

1.E. - Steven Spielberg'in ödüllü birçok filmi var: Jaws, Schindler'in Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Indiana Jones...

Not: Düşünce yazılarında ''Tanık gösterme'' yöntemi de sıklıkla kullanılır. Yazar, metnin ana fikrini güçlendirmek için bir yazardan, düşünürden ya da bilim insanından alıntı yapabilir. Fakat alıntı yapmak ile örnek vermek aynı şey değildir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Öğrenmek isteyen insan önce bilmediğini kabul etmelidir. Bilgiç ile bilge olmak arasındaki fark budur. Bilgiç, her şeyi bildiğini sansa da aslında hiçbir şey bilmez. Bu yüzden cahil kalır. Bilge ise hep yeni bilgilerin peşinde koşar. Sokrates'in de dediği gibi, ''Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.''

Yazar, bu metinde kendi görüşlerini ifade ettikten sonra Sokrates'ten alıntı yapmıştır. Bu nedenle bu cümlede, düşünceyi geliştirme yöntemlerinden biri olan ''tanık gösterme'' yöntemi kullanılmıştır.

1.B. - Antik Yunan filozofları günümüzde de okunmaya devam ediyor. Bu filozoflardan en önemlileri Sokrates, Platon, Aristoteles, Elealı Zenon ve Pisagor'dur.

Bu metinde ise Antik Yunan filozoflarından birkaçı sıralanıyor ve örnek olarak gösteriliyor.

Not: Tanık gösterme yöntemine başvurulan metinlerde alıntı yapılan cümleler tırnak içine alınır. Örneklendirme cümlelerinde ise verilen örneklerin arasına virgül konur.

3- ''Örneğin'' Kelimesi ile Kurulan Örneklendirme Cümleleri

1.A. - Tekrar okumam gereken birçok kitap var. Örneğin Vadideki Zambak, Dönüşüm, Bozkır Kurdu...

1.B. - Bazı filmler ne kadar zaman geçerse geçsin hiç eskimiyor. Örneğin, Selvi Boylum Al Yazmalım, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı.

Not: Örneklendirme cümlelerinde ''Örnek Vermek Gerekirse'' kalıbı da sıklıkla kullanılır.

1.A. - Ülkemizde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği çok önemli tarihi yerler var. Örnek vermek gerekirse: Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Kız Kalesi, Topkapı Sarayı, Muradiye Külliyesi, Harput Kalesi...