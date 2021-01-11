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Hürriyet
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8. SINIF
Haber Giriş: 11.01.2021 - 04:36 | Son Güncelleme:

8. Sınıf Türkçe Neden Sonuç Cümleleri konu anlatımı

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8. Sınıf Türkçe Neden Sonuç Cümleleri konu anlatımı
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Neden - Sonuç cümleleri iki yargıdan oluşur. Genellikle ilk yargıda eylemin yapılma nedeni, ikinci yargıda ise sonuç bildirilir. Bu tür cümlelerde ''ötürü'' - ''dolayı'' - ''için'' ve ''diye'' edatları sıklıkla kullanılır. ''Çünkü'' bağlacının kullanıldığı cümlelerde ise önce sonuç sonra neden belirtilir. 8. sınıflar için Neden - Sonuç Cümleleri konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.

Bu cümleler hem yapı hem de anlam bakımından amaç cümlelerine benzer. Ancak amaç cümlelerinde ''neden'' değil ''maksat - niyet'' ön plandadır. Neden cümleleri ise eylemlerin ve olayların sebebini açıklar.

 Neden - Sonuç Cümleleri

 1- ''için'' Edatı ile Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

 Örnekler:

 1.A. - Kar yağışı aralıksız devam ettiği için okullar bir gün tatil edildi.

 Neden - Kar yağışının aralıksız devam etmesi.

 Sonuç - Okulların bir gün tatil edilmesi.

 1.B. - Bu kadar sorumsuz davrandığın için ödevi zamanında teslim edemedik.

 Neden - Cümledeki gizli öznenin sorumsuz davranması.

 Sonuç - Ödevin zamanında teslim edilememesi.

 1.C. - Küçük kardeşim Barış'a bağırdığım için pişman oldum.

 Neden - Öznenin kardeşine bağırması:

 Sonuç - Pişman olmak.

 1.D - Notlar çok iyi olduğu için babası Hakan'a bisiklet aldı.

 Neden - Hakan'ın notlarının çok iyi olması.

 Sonuç - Babasının Hakan'a bisiklet alması.

 1.E - Vazoyu kırdığım için yenisi aldım.

 Neden - Vazonun kırılması.

 Sonuç - Yenisinin alınması.

 Not: ''İçin'' edatı amaç cümlelerinde de sıklıkla kullanılır. Anlamına bakılarak cümlenin amaç mı yoksa neden mi bildirdiği anlaşılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Hastaneye gideceğim için erken kalktım.

 Bu cümlede hastaneye gitmek, neden olarak belirtilmiş

 1.B - Hastaneye gitmek için erken kalktım.

 Bu cümlede ise ''hastaneye gitmek'' neden değil amaç olarak belirtilmiş. 

 2- ''Çünkü'' Bağlacı ile Kurulan Neden Sonuç Cümleleri:

 Çünkü bağlacının yer aldığı neden - sonuç cümleleri diğerlerinden yapı olarak farklıdır. Çünkü bağlacı ile kurulan cümlelerde önce sonuç sonra neden bildirilir. Bu cümlelere ''açıklama cümlesi'' de denir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Evin tüm odalarını temizledim çünkü akşama misafirler gelecek.

 Sonuç - Evin tüm odalarının temizlenmesi.

 Neden - Misafirlerin gelecek olması.

 1.B. - Pencereleri kapattım çünkü dışarıdan gelen gürültü ders çalışmamı engelliyor.

 Sonuç - Pencerelerin kapatılması

 Neden - Gürültünün ders çalışmayı engellemesi.

 1.C. - Pansumanı çıkardım çünkü yaram tamamen geçti.

 Sonuç - Pansumanın çıkarılması

 Neden - Yaranın tamamen geçmesi

 1.D. - Yarışmacı ilk soruda elendi çünkü çok heyecanlıydı.

 Sonuç - Yarışmacının ilk soruda elenmesi.

 Neden - Yarışmacının heyecanlı olması.

 3- ''Diye'' Edatı ile Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri

 1.A. - Bahar geldi diye kışlık giysileri kaldırdık.

 Neden - Baharın gelmesi.

 Sonuç - Kışlık giysilerin kaldırılması

 1.B. - Ayça doğum günümü kutladı diye çok mutlu oldum.

 Neden - Ayça'nın doğum gününü kutlaması.

 Sonuç - Mutlu olmak

  1. C. - Oraya gidince beni unutacaksın diye endişeleniyorum.

 

 Neden - Unutulmak

 Sonuç - Endişelenmek

  1. D- Odamı toplamadım diye annem bana kızdı.

 Neden - Odanın toplanmaması

 Sonuç - Annenin kızması.

 Not: ''Diye'' edatı da amaç cümlelerinde kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Buluşmaya geç kalmayalım diye taksiye bindik.

 Amaç - Buluşmaya geç kalmamak.

 Sonuç - Taksiye binmek.

 1.B. - Sınavdan iyi not alalım diye gece gündüz çalıştık.

 Amaç - Sınavdan iyi not almak

 Sonuç - Gece gündüz çalışmak.

 Not: ''Diye'' sözcüğünün yerine ''İçin'' geldiğinde anlam bozulmuyorsa, o cümle amaç cümlesidir. 

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