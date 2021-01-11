8. Sınıf Türkçe Neden Sonuç Cümleleri konu anlatımı

Bu cümleler hem yapı hem de anlam bakımından amaç cümlelerine benzer. Ancak amaç cümlelerinde ''neden'' değil ''maksat - niyet'' ön plandadır. Neden cümleleri ise eylemlerin ve olayların sebebini açıklar.

Neden - Sonuç Cümleleri

1- ''için'' Edatı ile Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

Örnekler:

1.A. - Kar yağışı aralıksız devam ettiği için okullar bir gün tatil edildi.

Neden - Kar yağışının aralıksız devam etmesi.

Sonuç - Okulların bir gün tatil edilmesi.

1.B. - Bu kadar sorumsuz davrandığın için ödevi zamanında teslim edemedik.

Neden - Cümledeki gizli öznenin sorumsuz davranması.

Sonuç - Ödevin zamanında teslim edilememesi.

1.C. - Küçük kardeşim Barış'a bağırdığım için pişman oldum.

Neden - Öznenin kardeşine bağırması:

Sonuç - Pişman olmak.

1.D - Notlar çok iyi olduğu için babası Hakan'a bisiklet aldı.

Neden - Hakan'ın notlarının çok iyi olması.

Sonuç - Babasının Hakan'a bisiklet alması.

1.E - Vazoyu kırdığım için yenisi aldım.

Neden - Vazonun kırılması.

Sonuç - Yenisinin alınması.

Not: ''İçin'' edatı amaç cümlelerinde de sıklıkla kullanılır. Anlamına bakılarak cümlenin amaç mı yoksa neden mi bildirdiği anlaşılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Hastaneye gideceğim için erken kalktım.

Bu cümlede hastaneye gitmek, neden olarak belirtilmiş

1.B - Hastaneye gitmek için erken kalktım.

Bu cümlede ise ''hastaneye gitmek'' neden değil amaç olarak belirtilmiş.

2- ''Çünkü'' Bağlacı ile Kurulan Neden Sonuç Cümleleri:

Çünkü bağlacının yer aldığı neden - sonuç cümleleri diğerlerinden yapı olarak farklıdır. Çünkü bağlacı ile kurulan cümlelerde önce sonuç sonra neden bildirilir. Bu cümlelere ''açıklama cümlesi'' de denir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Evin tüm odalarını temizledim çünkü akşama misafirler gelecek.

Sonuç - Evin tüm odalarının temizlenmesi.

Neden - Misafirlerin gelecek olması.

1.B. - Pencereleri kapattım çünkü dışarıdan gelen gürültü ders çalışmamı engelliyor.

Sonuç - Pencerelerin kapatılması

Neden - Gürültünün ders çalışmayı engellemesi.

1.C. - Pansumanı çıkardım çünkü yaram tamamen geçti.

Sonuç - Pansumanın çıkarılması

Neden - Yaranın tamamen geçmesi

1.D. - Yarışmacı ilk soruda elendi çünkü çok heyecanlıydı.

Sonuç - Yarışmacının ilk soruda elenmesi.

Neden - Yarışmacının heyecanlı olması.

3- ''Diye'' Edatı ile Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri

1.A. - Bahar geldi diye kışlık giysileri kaldırdık.

Neden - Baharın gelmesi.

Sonuç - Kışlık giysilerin kaldırılması

1.B. - Ayça doğum günümü kutladı diye çok mutlu oldum.

Neden - Ayça'nın doğum gününü kutlaması.

Sonuç - Mutlu olmak

C. - Oraya gidince beni unutacaksın diye endişeleniyorum.

Neden - Unutulmak

Sonuç - Endişelenmek

D- Odamı toplamadım diye annem bana kızdı.

Neden - Odanın toplanmaması

Sonuç - Annenin kızması.

Not: ''Diye'' edatı da amaç cümlelerinde kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Buluşmaya geç kalmayalım diye taksiye bindik.

Amaç - Buluşmaya geç kalmamak.

Sonuç - Taksiye binmek.

1.B. - Sınavdan iyi not alalım diye gece gündüz çalıştık.

Amaç - Sınavdan iyi not almak

Sonuç - Gece gündüz çalışmak.

Not: ''Diye'' sözcüğünün yerine ''İçin'' geldiğinde anlam bozulmuyorsa, o cümle amaç cümlesidir.