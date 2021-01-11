8. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Sorular Sorma Ve Soruları Cevaplama konu anlatımı

Hem düşünce hem de olay yazılarında bir ana fikir vardır. Bu ana fikri destekleyen düşüncelere ise ''yardımcı fikir'' adı verilir. Hikaye ve roman gibi yazın türlerinde yazar belli başlı düşünceleri karakterler üzerinden aktarır. Deneme - makale - fıkra yazılarında ise yazar, görüşlerini direkt olarak okurlarıyla paylaşır. Çeşitli yazarlardan ve düşünürlerden alıntı yapar ve konuyla ilgili güncel örnekler vererek anlatımı zenginleştirir.

Metinle İlgili Sorular Sorma ve Soruları Cevaplama

Örnek Metin -1-

''Garip Akımı, 1941 yılında Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat tarafından kurulan bir şiir akımıdır. Klasik şiir anlayışından farklı olarak kafiyeye karşı çıkan Garip Akımı, şiirlerinde sıradan insanların günlük yaşamlarından kesitler sundu. 9 yıl sonra Garip Akımına tepki olarak İkinci Yeni Akımı ortaya çıktı. Bu akımın temsilcileri Cemal Süreya, Metin Eloğlu, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Turgut Uyar ve Edip Cansever'dir. Garip Akımından farklı olarak eserlerin kapalı bir dil kullanan şairler, Dadaizm ve Gerçeküstü gibi akımlardan etkilendi. Türk Şiirine yön veren iki akımın temsilcileri kafiyeye karşı çıkarak eserlerini serbest ölçüyle kaleme aldı.''

Metne Sorulacak Sorular ve Cevapları

1- Garip Akımı kaç yılında kurulmuş bir şiir akımıdır?

Cevap - 1941

2- Garip Akımının temsilcileri kimlerdir?

Cevap - Orhan Veli - Melih Cevdet Anday - Oktay Rıfat

3- Bu akımın klasik şiir anlayışından ayıran temel özellik nedir?

Cevap - Sıradan insanları konu edinmesi.

4- İkinci Yeni Akımı kaç yılında kurulmuştur?

Cevap - Bazı metinlerde belli başlı bilgiler doğrudan verilmez. Bu metinde de İkinci Yeni Akımının Garip Hareketinden 9 yıl sonra kurulduğu ifade edilmiş. Metnin ilk cümlesine bakarak İkinci Yenilerin 1950 yılında kurulduğunu anlayabiliriz.

5 - İkinci Yeni Akımının Temsilcileri Kimlerdir?

Cevap - Cemal Süreya / Edip Cansever / Ülkü Tamer / Turgut Uyar / Ece Ayhan / Metin Eloğlu

6- İkinci Yeni Şairlerinin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?

Cevap - Dadaizm ve Gerçeküstü akımlarından etkilenmeleri - Eserlerinde kapalı bir dil kullanmaları

7- İki Akımın Ortak Özelliği Nedir?

Cevap - Kafiyeye karşı çıkmaları. / Şiirlerin serbest ölçüyle yazılması.

Örnek Metin -2-

'' Farabi, İbn-i Arabi, Bin Ahmed El - Gazali, İbn- i Sina ve İbn-i Rüşd, en ünlü İslam filozofları arasında yer alır. Birçoğu Platon ve Aristoteles gibi Antik Yunan düşünürlerinden etkilenmiştir. Farabi'nin en önemli eseri İdeal Devlet'tir. Düşünür, bu kitapta filozofları ''sahte filozof'' ve ''hakiki filozof'' olarak ikiye ayırır. Gazali'nin en çok okunan eseri ise Kimya'yı Saadet'tir. Hem filozof hem de bir din alimi olan Gazali, 700 sayfalık eserinde İslam fıkıh, ibadetler ve hadisler hakkında detaylı bilgiler vermiştir.

Metne Sorulacak Sorular ve Cevapları

1- En ünlü İslam filozofları hangileridir?

Cevap - İbn-i Arabi - Bin Ahmed El -Gazali - İbn - Rüşd - İbn-i Arabi - İbn-i Sina

2- İslam Filozoflarının etkilendiği isimler kimdir?

Cevap - Platon ve Aristoteles

3- Farabi'nin en önemli eseri nedir?

Cevap - İdeal Devlet

4- Bin Ahmed El - Gazali'nin en çok okunan kitabı hangisidir?

Cevap - Kimya - yı Saadet