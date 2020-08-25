8. Sınıf Türkçe Kısa Çizgi Uzun Çizgi Eğik Çizgi Tırnak İşareti Tek Tırnak İşareti konu anlatımı

Noktalama işaretleri sayesinde dilin doğru kullanımı sağlanarak anlam karışıklığının önüne geçilir. Böylece dilde çok daha doğru bir kullanım sağlamış olur. Tanzimat Döneminde nesir ağırlıklı eserlerin edebiyatımıza yer almaya başlamasından sonra noktalama işaretleri de ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Böylece nesir yazılarda anlam karışıklığını önüne geçilmiştir. Daha önceleri nazım eserler verildiği için noktalama işaretlerine gerek duyulmuyordu. Ancak uzun yazılarda noktalama işaretleri kullanılmaktadır.

8.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

Onlarca farklı noktalama işareti bulunmaktadır. Noktalama işaretleri her birinin farklı görevi vardır. Her biri kullanıldığı yerde oldukça önemli bir göreve sahiptir. Bu sebeple noktalama işaretlerinin kullanılması oldukça önemli bir durumdur. Noktalama işaretlerinden olan kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti ve tek tırnak yani kesme işareti oldukça önemli noktalama işaretleri arasında yer alır.

Kısa Çizgi

Kısa çizginin kullanıldığı yerler oldukça fazladır. Kısa çizgi kullanıldığı yerler:

- Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur.

- Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır.

- Dil bilgisinde kök ve ekleri ayırmak için kısa çizgiden yararlanılır.

- Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kısa çizgi kullanılır.

- Eklerin başında kısa çizgiden yararlanılır.

- Heceleri ayırmada kısa çizilen yararlanılır.

- Kelimeler arasında ‘bile, ila, arasında, - den’ anlamı vermek için kısa çizgiden yararlanılır.

- Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgiden yararlanır.

- Matematik çıkartma işareti olarak kullanılır.

Uzun Çizgi

- Uzun çizgi konuşmaları gösterme konusunda uzun çizgi noktalama işaretleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

- Uzun çizgi yazıda satır başına alır ve konuşmaları göstermek için kullanılır. Bu çizgiye konuşma çizgisi de denir.

- Tiyatro oyunlarında uzun çizgi konuşanın ardından da konulmaktadır. Ancak konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

Eğik Çizgi

Eğik çizgi kendine ait birçok özelliği olan noktalama işaretlerinden bir tanesidir.

- Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına eğik çizgi konur.

- Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında ya da semt ve şehir arasına eğik çizgi kullanılır.

- Tarihi yazılışlarını da gün ay ve yılı ayırmak için eğik çizgiden yararlanılır.

- Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek amacıyla ek çizgisi den yararlanır.

- Genel ağ internet sitelerinde eğik çizgiden yararlanılır.

- Matematikte bölme işareti olarak eğik çizgi kullanılır.

Tırnak İşareti

- Başka kimselerden duyulan başka kişilerin söylediği sözleri olduğu gibi aktarmak için kullanılır.

- Cümle içinde kullanılacak kitap ve yazı adları ya da başlıklar tırnak içine alınır. Tırnak içine alınan not tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti konulmaz.

Kesme İşareti

- Diğer adıyla kesme işareti olarak bilinen tek tırnak, özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

- Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine ayırmak için tırnak işareti kullanılır.

- Sayılara getirilen ekleri kullanmak ayırmak için kullanılır.

- Şiir ve konuşma sırasında seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü durumlarda tırnak işareti kullanılır.

- Ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için tırnak işareti kullanılır.