8. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri konu anlatımı
Karşılaştırma cümleleri özneleri, kavramları ve olayları birbirleriyle kıyaslamak için kurulur. Bu cümlelerde, hem farklılıklar hem de benzer yönler karşılaştırılabilir. Farklı özellikleri belirtmek için ''daha'' ve ''göre'' kelimeleri kullanılır. 8. sınıflar için Karşılaştırma Cümleleri konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.
Karşılaştırma cümlelerinde ''En'' bağlacı üstünlük bildirir. ''Gibi'' - ''Kadar'' - ''Daha çok'' ve ''Daha fazla'' kelimeleri de bu cümlelerde sıklıkla kullanılır.
Karşılaştırma Cümleleri
1 - ''En'' Bağlacı ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri
1.A - Bu yıl da sınıfın en başarılı öğrencileri Emre ve Dilara oldu.
1.B. - Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağıdır.
1.C. - Ülkemizde en fazla tüketilen içeceklerin başında çay ve kahve geliyor.
1.D. - En yakın arkadaşım başka bir şehre taşınıyor.
1.E. - En sevdiğim kalemimi bir türlü bulamıyorum.
Not: Bazı karşılaştırma cümlelerinde ''en'' ve ''ise'' bağlaçları bir arada kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A - Ayşe'nin en sevdiği renk kırmızı, benimse mavi.
1.B. - Ali'nin en sevdiği mevsim yaz, Serkan'ın ise ilkbahar.
1.C. - Ben korku filmlerini seviyorum, ablam ise romantik filmleri.
1.D. - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, en büyük ülkesi ise Rusya'dır.
2- ''Kadar'' Kelimesi ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri
1.A.- Emin ol ben de senin kadar şaşkınım.
1.B.- Onun kadar dürüst, çalışkan ve vefalı başka birini tanımadım.
1.C.- Ali kadar hızlı koşan birini görmedim!
1.D.- Bu film de diğeri kadar güzel.
1.E. - Bu tartışmada Burak da Ayça kadar haksız.
1.F. - Keşke ben de senin kadar disiplinli olsam.
Not: ''Kadar'' kelimesi bazı cümlelerde zarf, edat tümleci ve isim olarak kullanılabilir.
1.A. - Haftaya kadar memlekete dönmüş olurum. -
1.B. - Sabaha kadar ders çalışmalıyım. -
1.C. - Koray ile şehir merkezine kadar yürüdük
1.D - Bu kadar da olmaz artık!
3- ''Gibi'' Edatı ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri:
1.A.- Vildan teyze de annem gibi konuşkan biri.
1.B.- O da Emre gibi içe kapanık bir çocuk.
1.C.- Bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum.
1.D.- Herkes onun gibi sabırlı ve kanaatkar olamaz.
- E.- Sen de Yusuf gibisin, her dediğimi yanlış anlıyorsun.
Not: ''Gibi'' edatı hem karşılaştırma cümlelerinde hem de benzetme cümlelerinde kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A. - Babam iki gündür evi boyamak için arı gibi çalışıyor. - Benzetme Cümlesi
1.B. - Babamın aldığı kavunlar bal gibiydi. - Benzetme Cümlesi
1.C. - Bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor. - Benzetme Cümlesi
1.D. - Sen de benim gibi kendini kötü hissediyor musun? - Karşılaştırma Cümlesi
1.E. - Funda da benim gibi sık sık seyahat ediyor. - Karşılaştırma Cümlesi
1.E. - Günüm kabus gibi geçti. - Benzetme Cümlesi
4- ''Göre'' ve ''Daha'' Sözcükleriyle Kurulan Karşılaştırma Cümleleri
1.A - Bu kemer diğerlerine göre daha ucuz.
1.B.- Ablam ve ağabeyim benden daha iyi yüzüyor.
1.C.- Kazım, İbrahim'den daha çok çalışıyor.
1.D. - Bu film, yönetmenin diğer filmlerinden daha başarılı.
1.E. - Ahmet, İdris'e göre biraz daha kısa.
Not: ''Göre'' ve ''Daha'' kelimesinin yer aldığı her cümle, karşılaştırma cümlesi değildir.
Örnek Cümleler:
1.A - Bu ülke ve bu şehir bana göre değil
1.B. - Bu kravat tam gömleğime göre.
1.C. - Gece yarısı oldu, siz daha yatmadınız mı?
1.D. - Biraz daha makarna alabilir miyim?
1.E.- Bence Mehmet sana göre biri değil.
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