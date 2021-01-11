8. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri konu anlatımı

Karşılaştırma cümlelerinde ''En'' bağlacı üstünlük bildirir. ''Gibi'' - ''Kadar'' - ''Daha çok'' ve ''Daha fazla'' kelimeleri de bu cümlelerde sıklıkla kullanılır.

Karşılaştırma Cümleleri

1 - ''En'' Bağlacı ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri

1.A - Bu yıl da sınıfın en başarılı öğrencileri Emre ve Dilara oldu.

1.B. - Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağıdır.

1.C. - Ülkemizde en fazla tüketilen içeceklerin başında çay ve kahve geliyor.

1.D. - En yakın arkadaşım başka bir şehre taşınıyor.

1.E. - En sevdiğim kalemimi bir türlü bulamıyorum.

Not: Bazı karşılaştırma cümlelerinde ''en'' ve ''ise'' bağlaçları bir arada kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A - Ayşe'nin en sevdiği renk kırmızı, benimse mavi.

1.B. - Ali'nin en sevdiği mevsim yaz, Serkan'ın ise ilkbahar.

1.C. - Ben korku filmlerini seviyorum, ablam ise romantik filmleri.

1.D. - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, en büyük ülkesi ise Rusya'dır.

2- ''Kadar'' Kelimesi ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri

1.A.- Emin ol ben de senin kadar şaşkınım.

1.B.- Onun kadar dürüst, çalışkan ve vefalı başka birini tanımadım.

1.C.- Ali kadar hızlı koşan birini görmedim!

1.D.- Bu film de diğeri kadar güzel.

1.E. - Bu tartışmada Burak da Ayça kadar haksız.

1.F. - Keşke ben de senin kadar disiplinli olsam.

Not: ''Kadar'' kelimesi bazı cümlelerde zarf, edat tümleci ve isim olarak kullanılabilir.

1.A. - Haftaya kadar memlekete dönmüş olurum. -

1.B. - Sabaha kadar ders çalışmalıyım. -

1.C. - Koray ile şehir merkezine kadar yürüdük

1.D - Bu kadar da olmaz artık!

3- ''Gibi'' Edatı ile Kurulan Karşılaştırma Cümleleri:

1.A.- Vildan teyze de annem gibi konuşkan biri.

1.B.- O da Emre gibi içe kapanık bir çocuk.

1.C.- Bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum.

1.D.- Herkes onun gibi sabırlı ve kanaatkar olamaz.

E.- Sen de Yusuf gibisin, her dediğimi yanlış anlıyorsun.

Not: ''Gibi'' edatı hem karşılaştırma cümlelerinde hem de benzetme cümlelerinde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - Babam iki gündür evi boyamak için arı gibi çalışıyor. - Benzetme Cümlesi

1.B. - Babamın aldığı kavunlar bal gibiydi. - Benzetme Cümlesi

1.C. - Bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor. - Benzetme Cümlesi

1.D. - Sen de benim gibi kendini kötü hissediyor musun? - Karşılaştırma Cümlesi

1.E. - Funda da benim gibi sık sık seyahat ediyor. - Karşılaştırma Cümlesi

1.E. - Günüm kabus gibi geçti. - Benzetme Cümlesi

4- ''Göre'' ve ''Daha'' Sözcükleriyle Kurulan Karşılaştırma Cümleleri

1.A - Bu kemer diğerlerine göre daha ucuz.

1.B.- Ablam ve ağabeyim benden daha iyi yüzüyor.

1.C.- Kazım, İbrahim'den daha çok çalışıyor.

1.D. - Bu film, yönetmenin diğer filmlerinden daha başarılı.

1.E. - Ahmet, İdris'e göre biraz daha kısa.

Not: ''Göre'' ve ''Daha'' kelimesinin yer aldığı her cümle, karşılaştırma cümlesi değildir.

Örnek Cümleler:

1.A - Bu ülke ve bu şehir bana göre değil

1.B. - Bu kravat tam gömleğime göre.

1.C. - Gece yarısı oldu, siz daha yatmadınız mı?

1.D. - Biraz daha makarna alabilir miyim?

1.E.- Bence Mehmet sana göre biri değil.