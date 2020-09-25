8. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Gündelik yaşam içerisinde de görsel okuma her yerde gerçekleşmektedir. Bu konuda birçok değişik görsel okuma olduğunu söylemek mümkün. Görseller içerisindeki hususlar ele alınarak farklı kurallar doğrultusunda yorumlama ve anlamlandırma gerçekleşir. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini inceleyelim ve örnekler üzerinden bakalım.

Görsel Okuma

Görsel metinin dışında kalan pek çok öğeye görsel denmektedir. Bu doğrultuda Yazılı metin dışında yer alan tüm görselleri yorumlama ve anlamlandırmaya ise görsel okuma denmektedir.

Görsel okuma birçok farklı husus üzerinden ele alınmakta ve incelenmektedir. Ancak özellikle resim ile fotoğraflar söz konusu olduğunda görsel okuma çok daha ön plana çıkar. Şimdi fotoğraf ve resimler üzerinden görsel okuma nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz. Mesela bir fotoğrafa bakıldığı zaman şehir içinde resim ise şu hususlar görülebilir.

- Halkın günlük kıyafetleri

- İnsanların değişik giyim tarzları

- Mimari yapıların dış özellikleri (Köprüler, binalar ve camiler)

- Kara ve deniz ile hava ulaşım araçları (Arabalar, gemiler ve uçak ile trenler)

Yukarıda saydığımız bu ve benzeri birçok farklı unsur resimler ya da fotoğraflar üzerinden elde edilmektedir. Onlar değerlendirilir ve yorumlama ile anlamlandırma gerçekleştirilir. Ancak aynı zamanda resim ve fotoğraflara bakarak elde edilemeyecek bazı hususlar bulunmaktadır.

Mesela toplumun geçim kaynakları görsel okuma üzerinden anlaşılamaz. Daha çok tarımla mı ya da hayvancılıkla mı veya ticaretle mi uğraşıyor anlaşılması zordur. Aynı zamanda kullanılan ölçü aletleri ve insanların duygu ve düşünceleri de anlaşılamaz. Görsel okuma adından da anlaşılacağı üzere gözlerimizle şahit olduğumuz kısımlar ve bölümlerdir.

Görsel okuma sadece resim ve fotoğraflardan ibaret değildir. Aynı zamanda birçok değişik görsel okuma çeşidi olduğunu dile getirmek mümkün.

- Trafik işaretlerini okuma

- Akıllı işaretleri okuma

- Harita ve kroki okuma

- Tablo ve grafik okuma

- Karikatür okuma

Görmüş olduğumuz gibi görsel okuma üzerinden birçok farklı husus ön plana çıkmaktadır. Özellikle yukarıdaki görsel okumalar insan hayatını kolaylaştıran ve aynı zamanda güvenceye alan bölümlerdir. Gündelik hayatımızda da bunları çok sık kullanırız. O yüzden mutlaka tüm görsel okuma unsurlarını az ya da çok bilmemiz gerekmektedir.

Özellikle trafik işaretleri okumak güvenlik açısından çok önemlidir. Trafik ışıklarının renkleri, yaya geçitleri ya da tüm tabelalar iyi şekilde bilinmelidir. Aynı zamanda televizyon izlerken akıllı işaretler bize neleri izlememiz gerektiğini anlatır. Bu sayede yaş, cinsiyet, korku ve diğer hususlar üzerinden ele alarak izleyeceklerimizi daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.

Mesleki açıdan da yine tablo ve grafik okuma eğitim üzerinden çok önemlidir. İleride büyüdüğümüz zaman da meslek edindiğimizde grafik okuma ile beraber harita okuma oldukça önemli hale gelecektir. O yüzden mutlaka yukarıda verilen hususları incelemek suretiyle görsel okuma nasıl yapıldığını iyi anlamanız gerekmektedir.

Not: Görsel okuma içerisindeki her çeşit değişkenlik gösterir. Yani kuralları farklıdır ve bu kuralları iyi bilmemiz gerekmektedir. Ölecek görsel okumayı daha etkin şekilde ele alabiliriz. Aynı zamanda alana bağlı olarak görsel okuma üzerinden, gerekli kurallar eşliğinde uygulamayı iyi öğrenmemiz gerekir.

Çevrenizde yer alan görsel okuma unsurlarını ele alarak siz de çalışmalar yapabilir ve pratik gerçekleştirebilirsiniz. Böylece konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilir ve hem eğitim hem de güvenlik açısından görsel okuma becerilerinizi arttırabilirsiniz.