8. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Kurgusal Unsurlar konu anlatımı

Gerçek ve kurgu farklı olayları anlatmaktadır. Biri yaşamda anlatılan olayları ele alır diğeri ise kitap ya da hikaye ile beraber film gibi değişik konular üzerinden olayları ele alır. Şimdi gerçek ile kurgunun bunu nasıl yaptığını beraber inceleyelim. Aynı zamanda kurgu ile gerçek ifadelerinin tanımlarını yapalım.

Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

Gerçek ve kurguyu birbirinden ayırmalıyız. Her ikisi de hikaye anlatır ancak biri yaşanan bir durumu gösterirken diğeri ise yaşanmayan bir durumu ele alır. Bunun nasıl olduğunu anlayabilmek için şimdi gerçek ve kurgu ifadelerini tek tek ele alalım ve tanımlamalar yaparak örnekler yazılım.

Gerçek

Yalan olmayan, doğru olan söz, olay ya da durumlara gerçek denmektedir. Yaşamda rastlayabileceğimiz ve karşılaşabileceğimiz olaylar gerçektir. Yani hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatında yaşadıkları olaylar gerçeği anlatmaktadır. Bu gerçekler bir araya gelerek bizim bütün hayatımızı oluşturur.

Şimdi gerçek hakkında bazı örnekler ele alalım ve gerçeği neler olduğunu öğrenirim.

Örnek:

- Şu an dışarıda kar yağıyor.

- Çocuklar okulun bahçesinde top oynuyor.

- Ben kitap okuyorum.

- Televizyonun karşısında saatlerce oturan insanlar var.

- Bir köpek dışarıda bir kediyi kovalıyor.

- Kuzular bir anda toplanıp içeri girdiler.

Gördüğünüz gibi yukarıdaki örnekleri okuduğumuz zaman bunların gerçek olay olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar yaşanmış olaylardır.

Not: Gerçek olaylar aynı zamanda şahit oldunuz olaylar olarak söylenebilir. Dışarıda gördüğünüz ve yaşanan tüm olaylar gerçeği anlatmaktadır.

Kurgu

Gerçekmiş gibi tasarlanan ancak gerçek olmayan kişiler, olaylar ve durumlar kurgu olarak bilinmektedir. Kurgular genel olarak birçok farklı eserde karşımıza çıkar. Bu eserler içerisinde kitaplar başta olmak üzere film ya da diziler ile beraber karikatürlerde öne çıkmaktadır. Olağanüstü olaylar ya da kahramanlar ile beraber hayali olaylar kurgu olarak söylenebilir. Aynı zamanda olağan özellikler taşıyan kahramanlar da yine kurgu kategorisi içerisine giriyor. Ancak hangisi olursa olsun tüm durumlar için kurgu içerisinde kahramanlar gerçek değildir ve hayalidir. Yani gerçek yaşamda öyle birileri yoktur.

Not: Kurgu içerisinde olay ve kahramanlar varmış gibi tasarlanır ve hikaye içerisine eklenir. Ancak bu kahramanlar ve olaylar gerçek değildir ve yoktur. Onları varmış gibi okuruz ve izleriz ya da dinleriz.

Şimdi kurgu hakkında bazı örnekler ele alalım ve kurgunun cümle içerisinde nasıl kullanıldığını beraber yapalım.

Örnekler:

- Tavşanlar sevinç içinde bir oyana bir bu yana zıplıyorlardı.

- Adam bir anda uçmaya başladı.

- Köpek etrafına öfkeli bir şekilde bakıyordu.

- Periler etrafta uçarken aynı zamanda kendi aralarında gülüyorlardı.

- Bir gün bir karga düşmanı olan tilkiye ders vermek için bir plan tasarlamış.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki örneklerin her biri gerçek olmayan olaylardır. Yani gerçek olması mümkün olmayan ve sadece kurgu hikayelerdir. Bu hikayeler eğlenceli ve keyifli şekilde izlenir, okunur ya da dinlenir. Ancak ne olursa olsun gerçek yaşamda böyle olaylar yoktur.

Not: Gerçek olaylar olması muhtemel durumlar üzerinden ele alınır. Ancak kurgular içerisinde olması muhtemel olmayan olaylar vardır. Mesela hayvanların konuşması, insanlar gibi giyinmesi ya da bu şekilde gerçek olmayacak olaylar kurgudur.

Yukarıdaki tanımları ve örnekleri incelemek suretiyle, kurgu ve gerçek arasındaki farkı anlayarak konuyu daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz.