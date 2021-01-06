8. Sınıf Türkçe Eş, Zıt Ve Yakın Anlamlılık konu anlatımı

Zıt anlamlı kelimelerin ise hem yazılışları hem de anlamları farklıdır. Bu sözcükler şiir, öykü, roman gibi yazın türlerinde karşıtlık (tezat) oluşturmak için bir arada kullanılabilir.

1- Eş Anlamlı Kelimeler:

Örnekler:

Arkadaş - Yaren

Evlilik - İzdivaç

Kırmızı - Al

Sene - Yıl

Beyaz - Ak

Öğrenci - Talebe

Üniversite - Yüksek Okul

Antrenman - İdman

Misafir - Konuk

Afacan - Yaramaz

Hapishane - Zindan

Anlam - Mana

Seyahat - Yolculuk

Nasihat - Öğüt

Not: Bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir.

Örnek Kelimeler:

Saçma - Abes - Anlamsız

Önlem - Hazırlık - Tedbir

Hasta - Sayrı - Marazi

Ev - Daire - Konut

Bilgi - Enformasyon - Malumat

Vasıf - Nitelik - Özellik

Çok - Pek - Fazla

Giysi - Kıyafet - Elbise

Nesil - Soy - Kuşak

Not: Bu sözcükler aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A.- Daire fiyatları yükseldi.

1.B.- Konut fiyatları yükseldi.

1.C.- Ev fiyatları yükseldi.

1.D.- Konuşmaları bana çok anlamsız geldi.

1.E.- Konuşmaları bana çok abes geldi.

1.F. - Konuşmaları bana çok saçma geldi.

Not: Sadece isimler değil fiiller de eş anlamlı olabilir.

Örnek Kelimeler:

Okumak - Kıraat Etmek

Saçmalamak - Gevelemek

Anlamak - Kavramak

Zikretmek - Anmak

Hatırlamak - Anımsamak

İzlemek - Seyretmek

Sanmak - Zannetmek

Örnek Cümleler:

1.A.- Benim yanımda onun adını zikretme.

1.B. - Benim yanımda onun adını anma.

1.C.- Burası bana çocukluk günlerimi hatırlattı.

1.D. - Burası bana çocukluk günlerimi anımsattı.

2- Yakın Anlamlı Kelimeler:

Anlamca birbirini çağrıştıran fakat aynı manaya gelmeyen sözcüklere ''yakın anlamlı sözcükler'' denir.

Arkadaş - Dost

Dost kelimesi, daha çok yakın arkadaşlar için kullanılır. Bu nedene bu sözcükler eş anlamlı değil yakın anlamlıdır.

Diğer Örnekler:

Ilık - Sıcak

Dürüst - Samimi

Dövüş - Savaş

Tempo - Ritm

İlim - Kültür

Zarar - Ziyan

İstek - Azim

Not: Fiillerin eş anlamlısı olduğu gibi yakın anlamlı olanları da vardır.

Örnekler:

Sıkılmak - Bıkmak

Yemek yemek - Atıştırmak

Gezmek - Seyahat Etmek

Konuşmak - Laflamak

İstemek - Talep etmek

Not: Bazı yakın anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnek:

1.A. - Seninle arkadaş olmak istiyorum.

1.B. - Seninle dost olmak istiyorum.

Not: Bazı yakın anlamlı sözcükler ise cümlede anlatım bozukluğuna yol açabilir.

Örnek:

1.A. - Onunla uzun uzun konuşmak istiyorum.

1.B. - Onunla uzun uzun laflamak istiyorum.

Laflamak, kısa süreliğine, ayaküstü konuşmak demektir. Bu nedene ''Uzun uzun laflamak'' ifadesi yanlıştır.

3- Zıt Anlamlı Kelimeler:

Sıcak - Soğuk

Çalışkan - Tembel

Hayır - Şer

Karanlık - Aydınlık

Kaos - Düzen

Dost - Düşman

Kirli - Temiz

Uzak - Yakın

Genç - Yaşlı

Hızlı - Yavaş

Not -1- Olumsuz eki almış sözcükler zıt anlamlı değildir. Örneğin, Anlamlı - Anlamsız, İlgili - İlgisiz gibi kelimeler zıt anlamlı değildir.

Not -2- Sözcükler gibi sözcük grupları da zıt anlamı olabilir.

Örnekler:

Cimri (Sözcük) - Eli Açık (Sözcük grubu)

Eli sıkı (Söz grubu) - Cömert (Sözcük)