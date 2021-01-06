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8. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 03:45 | Son Güncelleme:

8. Sınıf Türkçe Eş, Zıt Ve Yakın Anlamlılık konu anlatımı

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8. Sınıf Türkçe Eş, Zıt Ve Yakın Anlamlılık konu anlatımı
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Yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen kelimelere ''eş anlamlı kelimeler'' denir. Bu kelimeler, cümlenin içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Yakın anlamlı sözcüklerde ise ''anlam birliği'' değil ''anlam yakınlığı'' vardır. Birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişir. 8. sınıflar için eş, zıt ve yakın anlamlılık konusunu örneklerle anlattık.

Zıt anlamlı kelimelerin ise hem yazılışları hem de anlamları farklıdır. Bu sözcükler şiir, öykü, roman gibi yazın türlerinde karşıtlık (tezat) oluşturmak için bir arada kullanılabilir.

 1- Eş Anlamlı Kelimeler:

 Örnekler:

 Arkadaş - Yaren

 Evlilik - İzdivaç

 Kırmızı - Al

 Sene - Yıl

 Beyaz - Ak

 Öğrenci - Talebe

 Üniversite - Yüksek Okul

 Antrenman - İdman

 Misafir - Konuk

 Afacan - Yaramaz

 Hapishane - Zindan

 Anlam - Mana

 Seyahat - Yolculuk

 Nasihat - Öğüt

 Not: Bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir.

 Örnek Kelimeler:

 Saçma - Abes - Anlamsız

 Önlem - Hazırlık - Tedbir

 Hasta - Sayrı - Marazi

 Ev - Daire - Konut

 Bilgi - Enformasyon - Malumat

 Vasıf - Nitelik - Özellik

 Çok - Pek - Fazla

 Giysi - Kıyafet - Elbise

 Nesil - Soy - Kuşak

 Not: Bu sözcükler aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A.- Daire fiyatları yükseldi.

 1.B.- Konut fiyatları yükseldi.

 1.C.- Ev fiyatları yükseldi.

 1.D.- Konuşmaları bana çok anlamsız geldi.

 1.E.- Konuşmaları bana çok abes geldi.

 1.F. - Konuşmaları bana çok saçma geldi.

 Not: Sadece isimler değil fiiller de eş anlamlı olabilir.

 Örnek Kelimeler:

 Okumak - Kıraat Etmek

 Saçmalamak - Gevelemek

 Anlamak - Kavramak

 Zikretmek - Anmak

 Hatırlamak - Anımsamak

 İzlemek - Seyretmek

 Sanmak - Zannetmek

 Örnek Cümleler:

 1.A.- Benim yanımda onun adını zikretme.

 1.B. - Benim yanımda onun adını anma.

 1.C.- Burası bana çocukluk günlerimi hatırlattı.

 1.D. - Burası bana çocukluk günlerimi anımsattı. 

 2- Yakın Anlamlı Kelimeler:

 Anlamca birbirini çağrıştıran fakat aynı manaya gelmeyen sözcüklere ''yakın anlamlı sözcükler'' denir.

 Arkadaş - Dost

 Dost kelimesi, daha çok yakın arkadaşlar için kullanılır. Bu nedene bu sözcükler eş anlamlı değil yakın anlamlıdır.

 Diğer Örnekler:

 Ilık - Sıcak

 Dürüst - Samimi

 Dövüş - Savaş

 Tempo - Ritm

 İlim - Kültür

 Zarar - Ziyan

 İstek - Azim

 Not: Fiillerin eş anlamlısı olduğu gibi yakın anlamlı olanları da vardır.

 Örnekler:

 Sıkılmak - Bıkmak

 Yemek yemek - Atıştırmak

 Gezmek - Seyahat Etmek

 Konuşmak - Laflamak

 İstemek - Talep etmek

 Not: Bazı yakın anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir.

 Örnek:

 1.A. - Seninle arkadaş olmak istiyorum.

 1.B. - Seninle dost olmak istiyorum.

 Not: Bazı yakın anlamlı sözcükler ise cümlede anlatım bozukluğuna yol açabilir.

 Örnek:

 1.A. - Onunla uzun uzun konuşmak istiyorum.

 1.B. - Onunla uzun uzun laflamak istiyorum.

 Laflamak, kısa süreliğine, ayaküstü konuşmak demektir. Bu nedene ''Uzun uzun laflamak'' ifadesi yanlıştır.

 3- Zıt Anlamlı Kelimeler:

 Sıcak - Soğuk

 Çalışkan - Tembel

 Hayır - Şer

 Karanlık - Aydınlık

 Kaos - Düzen

 Dost - Düşman

 Kirli - Temiz

 Uzak - Yakın

 Genç - Yaşlı

 Hızlı - Yavaş

 Not -1- Olumsuz eki almış sözcükler zıt anlamlı değildir. Örneğin, Anlamlı - Anlamsız, İlgili - İlgisiz gibi kelimeler zıt anlamlı değildir.

 Not -2- Sözcükler gibi sözcük grupları da zıt anlamı olabilir.

 Örnekler:

 Cimri (Sözcük) - Eli Açık (Sözcük grubu)

 Eli sıkı (Söz grubu) - Cömert (Sözcük)

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