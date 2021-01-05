8. Sınıf Türkçe Duygu Bildiren Cümleler konu anlatımı
Hislerimizi karşı tarafa belirtmek için kurduğumuz cümlelere ''duygu bildiren cümleler'' denir. Bu cümleler ''şikayet, kızgınlık, hayıflanma, pişmanlık, sitem ve şaşkınlık'' cümleleri olmak üzere birçok türe ayrılır. 8. sınıflar için Türkçe Duygu Bildiren cümleler konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.
Ek olarak sevinç, üzüntü, beklenti, inkar, ön yargı, kaygı ve küçümseme bildiren cümleler de duygu ifade eden cümleler arasında yer alır. Bu cümleler nesnel değil öznel ifadelerden oluşur.
Duygu Bildiren Cümleler
1- Küçümseme Cümleleri:
1.A. - Sen benimle aşık atamazsın!
1.B. - Bu ne öz güven böyle?
1.C. - Bu resimleri onun çizdiğine hayatta inanmam!
1.D. - O benim rakibim bile olamaz!
1.E. - Haddini bil!
1.F - Yaşına başına bakmadan nasıl konuşuyor!
Not: ''Küçümseme'' ile ''Azımsama'' aynı şey değildir. Küçümseme bir özneye yönelik olduğu için nitelik ön plandadır. Miktar ve rakamın söz konusu olduğu cümleler, azımsama cümlelerine örnek gösterilebilir.
Örnekler:
1.A. - Bu gömleğe babamın yarısı bile sığmaz.
1.B. - Odada ne kadar az eşya var.
1.C. - Çok verdin, yarısını al istersen. (Cümlede hem kinaye hem de azımsama var.)
1..D - Kitabın yalnızca 50 sayfasını mı okudun?
2- Üzüntü Cümleleri:
Örnekler:
1.A. - Söylediği son sözler kalbimi paramparça etti.
1.B. - Günlerdir ağlamaktan gözünde yaş kalmadı.
1.C. - Ne zaman Yahya Kemal Beyatlı'nın bu şiirini okusam hüzünlenirim.
1.D. - Onu öyle görünce ağlayacak gibi oldum.
1.E. - Annemden kısa süreliğine de olsa ayrılmak beni hep kederlendirir.
3- Kaygı / Endişe Cümleleri:
Örnekler:
1.A - Sabahtan beri telefonu kapalı. Başına bir şey gelmiş olmasın?
1.B. - Gelecek günlerin belirsizliği beni fazlasıyla endişelendiriyor.
1.C - Yaptığım hatanın farkında olsam da beni affetmeyecek diye kaygılıyım.
1.D - Ya oraya gittiğinde beni unutursa?
4- Sevinç Cümleleri:
Örnekler:
1.A. - Selma'dan gelen mektup keyfimi yerine getirdi.
1.B. - Onu yarım saat de olsa görmek beni mutlu etti.
1.C. - Yaşasın! Yaz tatiline sadece iki hafta kaldı.
1.D. - Çektiği kısa film ödül aldığı için etekleri zil çalıyor.
5- Pişmanlık Cümleleri:
Örnekler:
1.A - Aslı'ya o sözleri sarf ettiğim için kendimi asla affetmeyeceğim.
1.B.- Sözümü tutmayıp onu yarı yolda bıraktığım için çok pişmanım.
1.C. - Keşke yazdığım şiiri ona okusaydım.
Not: ''Keşke'' kelimesiyle kurulan her cümle pişmanlık cümlesidir. Keşke, istek bildiren cümlelerde de kullanılabilir.
Örnekler:
1.A. - Keşke şimdi ben de orada, sizinle beraber olabilseydim.
1.B. - Keşke ben de İstanbul'da yaşasam.
6- Beklenti Cümleleri:
Örnekler:
1.A. - Beni de doğum günü partisine çağırmasını beklerdim.
1.B. - Umarım en kısa zamanda istediğin işe girersin.
1.C. - Yarın aramanı bekleyeceğim.
1.D. - Gün boyu sipariş ettiğim kitapların gelmesini bekledim.
7- Ön Yargı Cümleleri:
Örnekler:
1.A. - Hiçbir yayın evinin kitabımı basacağını sanmıyorum.
1.B. - Hazal ile Ali'nin anlaşabileceklerini düşünmüyorum.
1.C. - Daha ilk görüşte onun kötü niyetli biri olduğunu anladım.
8- Şikayet Cümleleri:
1.A. - Eskiden her gün arar, halimizi hatırımızı sorardı.
1.B. - Dolabım o kadar küçük ki giysilerimin yarısı bile sığmıyor.
1.C.- Hala büyükleriyle nasıl konuşması gerektiğini öğrenememiş.
1.D. - Çarpık kentleşme ilçenin manzarasını mahvetti.
9- Sitem Cümleleri:
Örnekler:
1.A. - 10 yıldır arkadaş olmamıza rağmen bu gerçeği başkalarından öğreniyorum!
1.B. - O kadar merak etmiş olsaydın yanıma gelirdin.
1.C. - Attığım mesajlara cevap bile vermedi.
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