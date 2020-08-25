8. Sınıf Türkçe De Ki Ve Mi Nin Yazımı konu anlatımı

Eğer iki noktadan sonra cümle olmayan örneklemeler yapılacak ise bunların ilk harfleri büyük harfle başlamaz. Şiirlerin mısralarının da ilk harflerinin her zaman büyük harf olması gerekmektedir. Bunun yanında özel adlar ve kişi isimleri de büyük harfle başlamaktadır.

De "Ki" ve "Mi" nin Yazımı

"Ki"nin Yazımı

Ki bağlaç olarak kullanılıyorsa iki cümleyi bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Örnek;

Hava o kadar güzel ki parka gitmek istiyorum.

Bir de baktım ki ne göreyim, kimse yok.

İşaret zamiri ve kişi zamirinden sonra gelen ki eki de bağlaç olarak kullanılır. Bu sebeple de ayrı yazılmaktadır. Örnek;

Siz ki (kişi zamiri)

Ben ki (kişi zamiri)

Demem o ki (işaret zamiri)

Bazı bağlaçlar ile kullanıldığında kalıplaşmış olan ki eki ayrı yazılmaktadır. Örnek;

Öyle ki

Kaldı ki

"ki" eki bağlaç olarak kullanıldığı durumların tamamında istisnasız olarak ayrı yazılmaktadır. Kendinden önceki kelimenin ünlüsüne uyum gösterip "kı" şeklini de almaz.

Cümlede kendinden önceki sözcüklere bitişik olarak yazılan "ki" eki şu şekildedir;

1. Eğer de ekinden sonra geldiğinde isimden sıfat yapıyor ise; kafamdaki yazı, evdeki elma, yoldaki araba

Karşıdaki evi çok güzel boyadılar.

Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Yoldaki araba bize doğru geliyordu.

2. İlgi zamiri olarak kullanılan ki de bitişik yazılmaktadır. Örneğin; seninki, bizimki, kitabınki

Senin kedin çok sakin, bizimki yaramaz.

3. Bazı bağlaçlarla kullanılan ki eğer kalıplaşmış ise bitişik yazılmaktadır. Örneğin; Oysaki, halbuki, sanki

4. Zaman bildiren kelimelerden sonra ki bağlacı geldiği zaman bitişik yazılmaktadır. Örneğin; az önceki, sabahki, akşamki

"de, da" Bağlacı Yazımı

"de, da" bağlaçları dahi ve bile bağlaçları ile aynı anlama gelmektedir. Bu eklerin bağlaç olduğunu ya da olmadığını anlamak için cümleden çıkararak cümlenin anlamına bakmak gerekmektedir. Eğer cümleden çıkardığınız zaman cümlenin yapısında bozulma olmuyorsa ise bu ek bağlaçtır. Örnek;

İzmir'e gelip de bana uğramazsanız çok üzülürüm.

"da, de" bağlacı kendinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre kalınlaşır ya da incelir. Örnek;

Seninle birlikte umutlarım da gitti

Gelsen de artık nafile geçti ömrüm.

Kendinden önce gelen kelimenin sonu sert ünsüzle bitmiş olsa da bu ek te, ta şeklinde yazılamaz. Örnek;

Küçük de olsa işe yarıyor.

Genellikle bağlaç olarak kullanılan "de,da" eki ad durum ekleri ile karıştırılabilmektedir. Ad durum ekleri kendinden önce gelen kelimeye bitişik bir şekilde yazılırlar. Ad durum ekleri cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin yapısı değişir. Örnek;

Yolda sessiz bir şekilde yürüdük.

Cümlede iki tane "de, da" eki yan yana gelirse ilki ad durum ekidir, ikincisi ise bağlaçtır. Örnek;

Telefonla aradım ama kütüphanede de yokmuş.

"mi" soru Edatının Yazımı

"mi" soru edatı cümlede kullanıldığı zaman cümleye soru anlamı katsa da ya da katmasa da her zaman ayrı olarak yazılmaktadır.

Kedi de bizimle gelecek mi?

Bir konuşmaya başladı mı asla susturamazdık.

"mi" soru edatı kendinden önce gelen kelimenin son ünlüsünün kalınlık ve inceliğine göre şekil almaktadır. Örnek;

Geldin mi?

Kaldın mı?

Okudun mu?

Eğer "mi" soru edatından sonra zaman ve kişi ekleri geliyorsa mi ekine bitişik olarak yazılmaktadır. Örnek;

Seninle bu kadar sık görüşmeli miyiz?

Olanları görebiliyor musunuz?