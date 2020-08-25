8. Sınıf Türkçe Birleşik Sözcüklerin Yazımı konu anlatımı
Türkçemizde farklı amaçlar ile bir araya gelmiş pek çok birleşik sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler değişik kurallara göre bir araya gelerek anlamlar çıkarabilir. Şimdi birleşik sözcükleri ele alacağız ve neye göre yazıldığına bakacağız. İşte 8. sınıf Türkçe birleşik sözcüklerin yazımı konu anlatımı.
Bazı kelimeler Türkçede bir araya gelerek anlamlı başka kelimeler oluşturur. Aynı zamanda birleşik kelimeler gündelik yaşam içerisinde bize çok daha kolaylık sağlar. Daha rahat cümle kurarız ve kolayca anlatmak istediğimizi aktarabiliriz.
Birleşik Sözcüklerin Yazımı
Dil bilgisi kurallarına bağlı olarak farklı kelimeler duruma göre bir araya gelmektedir. Şimdi bunları sırası ile ele alalım ve birleşik sözcük oluşumunu öğrenelim.
- Ünlü düşmesi ile ortaya çıkan sözcükler bulunmaktadır.
Pazar + ertesi = Pazartesi
Biri + biri = Birbiri
Ne + için = Niçin
- Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi ile oluşmuş sözcükler bulunmaktadır.
Keşif + Etmek = Keşfetmek
Emir + etmek = Emretmek
Sabır + etmek = Sabretmek
Kayıp + etmek = Kaybetmek
- Kurallı birleşik fiiller birleşik halde yazılır.
Gidedurmak
Yazadurmak
Yazıvermek
Koşuvermek
Düşmeyegör
Öleyazmak,
- Bazı sıfat-fiiller ek alarak kalıplaşmak suretiyle birleşik hale gelir.
Ağaçkakan
Çöpçatan
Bilgisayar
Barışsever
Gökdelen
Hayırsever
Yurtsever
- Kelimelerden birinin ya da ikisinin emir kipiyle oluşması ile bir araya gelen sözcükler.
Sıkboğaz
Kapkaç
Çekyat
Yapboz
- Birleşik olarak kelimelerinden bir ya da ikisi çekimli fiil olan birleşik sözcükler.
Okuryazar
Dedikodu
Uyurgezer
Yanardöner
Hünkarbeğendi
- Sıfat tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşan semt bilgili köy ya da şehir ve mahalle gibi daha birçok birleşik sözcükler.
Eskişehir
Yenişehir
Batıkent
Uludağ
Kocatepe
Kızılırmak
Akdeniz
Karadeniz
- Kişi isimleri ve unvanların birleşmesi ile oluşan birleşik sözcükler.
Necatibey
Bayrampaşa
Ertuğrulgazi
- Üzeri ya da alt ve üst gibi kelimeler ile birleşen ve somut bir yeri anlatmayan birleşik sözcükler.
Akşamüzeri
Ayaküstü
Olağanüstü
Suçüstü
Yeraltı
- ‘Ev’ sözcüğü kullanılarak gerçekleştirilen birleşik sözcükler.
Basımevi
Yayınevi
Öğretmenevi
Gözlemevi
- Kanunlar çerçevesinde bitişik geçen birleşik sözcüklerin yazımı.
Dışişleri
İçişleri
Ortaöğretim
Genelkurmay
Yükseköğretim
- ‘’Hane, name ve zade’ gibi sözcüklerin kullanılması ile ortaya çıkarılan birleşik sözcükler.
Kahvehane
Yazıhane
Dershane
Seyahatname
Haramzade
Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Birleşik sözcüklerle ilgili Türkçede oldukça fazla ve yaygın kullanılan sayısız kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasından örnekleri siz de incelemek için kendiniz de bazı örnekler bulabilirsiniz.
Not: İlk başlarda, ‘pastahane, hastahane ve postahane’ şeklinde yazılan bu ve benzeri kelimeler, okunuşu ve yazılışı açısından zor olduğu için zaman içerisinde değişiklik gösterdiği. Bu değişiklik ile beraber kelimeler günümüzde şu şeklini aldı;
Pastane
Hastane
Eczane
Postane
Gördüğümüz gibi yaşanan değişiklik, ‘h’ harfinin düşmesi ile gerçekleşmiş durumda. Böylece okunurken ve yazılırken çok daha kolay biçimde söyleme şansı elde edilebilmektedir. Türkçemizde bulunan bütün farklı bileşik kuralları iyi öğrenmeli ve buna uygun şekilde kullanmalıyız.
Aynı zamanda birleşik kelimeleri kullanırken hangi kurala bağlı olarak ve neden ele alındığını öğrenmemiz çok önemlidir. Böylece dil bilgisi açısından çok önemli olan bileşik konusuna iyi anlamış ve idrak etmiş oluruz.
Bu konuda çevrenizde gördüğünüz farklı birleşik kelimeleri bir araya getirebilir ve örnekler yapabilirsiniz. Birleşik sözcükleri farklı cümlelerde kullanabilir ve nasıl kullanıldığını daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz.
Not: Türkçede Arapça ve Farsça kelimeler kullanılarak da farklı birleşik sözcükler yapılmakta.
Darülaceze
Şeyhülislam
Fevkalâde
Gayrimenkul
Hüsnükuruntu
Hangi sözcüklerin birleşik hangi sözcüklerin ayrı yazıldığını çok iyi öğrenmeniz gerekmektedir. Çünkü Türkçede Bitişik yazılan sözcükler ile beraber aynı zamanda ayrık yazılan sözcükler de bulunmaktadır.
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