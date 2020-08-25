8. Sınıf Türkçe Birleşik Sözcüklerin Yazımı konu anlatımı

Bazı kelimeler Türkçede bir araya gelerek anlamlı başka kelimeler oluşturur. Aynı zamanda birleşik kelimeler gündelik yaşam içerisinde bize çok daha kolaylık sağlar. Daha rahat cümle kurarız ve kolayca anlatmak istediğimizi aktarabiliriz.

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Dil bilgisi kurallarına bağlı olarak farklı kelimeler duruma göre bir araya gelmektedir. Şimdi bunları sırası ile ele alalım ve birleşik sözcük oluşumunu öğrenelim.

- Ünlü düşmesi ile ortaya çıkan sözcükler bulunmaktadır.

Pazar + ertesi = Pazartesi

Biri + biri = Birbiri

Ne + için = Niçin

- Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi ile oluşmuş sözcükler bulunmaktadır.

Keşif + Etmek = Keşfetmek

Emir + etmek = Emretmek

Sabır + etmek = Sabretmek

Kayıp + etmek = Kaybetmek

- Kurallı birleşik fiiller birleşik halde yazılır.

Gidedurmak

Yazadurmak

Yazıvermek

Koşuvermek

Düşmeyegör

Öleyazmak,

- Bazı sıfat-fiiller ek alarak kalıplaşmak suretiyle birleşik hale gelir.

Ağaçkakan

Çöpçatan

Bilgisayar

Barışsever

Gökdelen

Hayırsever

Yurtsever

- Kelimelerden birinin ya da ikisinin emir kipiyle oluşması ile bir araya gelen sözcükler.

Sıkboğaz

Kapkaç

Çekyat

Yapboz

- Birleşik olarak kelimelerinden bir ya da ikisi çekimli fiil olan birleşik sözcükler.

Okuryazar

Dedikodu

Uyurgezer

Yanardöner

Hünkarbeğendi

- Sıfat tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşan semt bilgili köy ya da şehir ve mahalle gibi daha birçok birleşik sözcükler.

Eskişehir

Yenişehir

Batıkent

Uludağ

Kocatepe

Kızılırmak

Akdeniz

Karadeniz

- Kişi isimleri ve unvanların birleşmesi ile oluşan birleşik sözcükler.

Necatibey

Bayrampaşa

Ertuğrulgazi

- Üzeri ya da alt ve üst gibi kelimeler ile birleşen ve somut bir yeri anlatmayan birleşik sözcükler.

Akşamüzeri

Ayaküstü

Olağanüstü

Suçüstü

Yeraltı

- ‘Ev’ sözcüğü kullanılarak gerçekleştirilen birleşik sözcükler.

Basımevi

Yayınevi

Öğretmenevi

Gözlemevi

- Kanunlar çerçevesinde bitişik geçen birleşik sözcüklerin yazımı.

Dışişleri

İçişleri

Ortaöğretim

Genelkurmay

Yükseköğretim

- ‘’Hane, name ve zade’ gibi sözcüklerin kullanılması ile ortaya çıkarılan birleşik sözcükler.

Kahvehane

Yazıhane

Dershane

Seyahatname

Haramzade

Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Birleşik sözcüklerle ilgili Türkçede oldukça fazla ve yaygın kullanılan sayısız kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasından örnekleri siz de incelemek için kendiniz de bazı örnekler bulabilirsiniz.

Not: İlk başlarda, ‘pastahane, hastahane ve postahane’ şeklinde yazılan bu ve benzeri kelimeler, okunuşu ve yazılışı açısından zor olduğu için zaman içerisinde değişiklik gösterdiği. Bu değişiklik ile beraber kelimeler günümüzde şu şeklini aldı;

Pastane

Hastane

Eczane

Postane

Gördüğümüz gibi yaşanan değişiklik, ‘h’ harfinin düşmesi ile gerçekleşmiş durumda. Böylece okunurken ve yazılırken çok daha kolay biçimde söyleme şansı elde edilebilmektedir. Türkçemizde bulunan bütün farklı bileşik kuralları iyi öğrenmeli ve buna uygun şekilde kullanmalıyız.

Aynı zamanda birleşik kelimeleri kullanırken hangi kurala bağlı olarak ve neden ele alındığını öğrenmemiz çok önemlidir. Böylece dil bilgisi açısından çok önemli olan bileşik konusuna iyi anlamış ve idrak etmiş oluruz.

Bu konuda çevrenizde gördüğünüz farklı birleşik kelimeleri bir araya getirebilir ve örnekler yapabilirsiniz. Birleşik sözcükleri farklı cümlelerde kullanabilir ve nasıl kullanıldığını daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz.

Not: Türkçede Arapça ve Farsça kelimeler kullanılarak da farklı birleşik sözcükler yapılmakta.

Darülaceze

Şeyhülislam

Fevkalâde

Gayrimenkul

Hüsnükuruntu

Hangi sözcüklerin birleşik hangi sözcüklerin ayrı yazıldığını çok iyi öğrenmeniz gerekmektedir. Çünkü Türkçede Bitişik yazılan sözcükler ile beraber aynı zamanda ayrık yazılan sözcükler de bulunmaktadır.