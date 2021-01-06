8. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı

Metnin tamamında olduğu gibi başlıkta da yazım ve imla kurallarına özen göstermeliyiz. Başlık en az 2 kelime en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kısa ve etkili bir başlık belirlemek metnin daha çok merak edilmesini sağlar.

Başlık Belirleme

Başlıkta Yazım ve İmla Kuralları

Bir metnin başlığı iki şekilde yazılabilir.

1.A. - Başlıkta yer alan tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılır.

Örnekler:

- Demokrasinin Özellikleri

- İtalyan Sineması

- Romantizm Akımı ve Etkileri

- Garipçiler Akımı

- İslam Mimarisi

1.B. - Ya da başlıkta yer alan kelimelerin bütün harfleri büyük yazılır.

- MODERN TIBBIN FAYDALARI

- BU YIL NERELERİ GEZDİM?

- GÖZLÜK ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

- UNUTULAN GELENEKLER

- RAMAZAN BAYRAMI ve ÖNEMİ

Not - Başlıklarda ''ve'' - ''ile'' - ''ya da'' bağlaçlarının tüm harfleri küçük yazılmalıdır.

Örnekler:

Portekiz ve Fransa - Doğru

PORTEKİZ ve FRANSA - Doğru

Portekiz Ve Fransa - Yanlış

Ali ile İbrahim - Doğru

ALİ İLE İBRAHİM - Yanlış

ALİ ile İBRAHİM - Doğru

Sabır ya da Sebat - Doğru

SABIR ya da SEBAT - Doğru

SABIR YA DA SEBAT - Yanlış

Not: Türkçede başlık yazılırken -mı - mi - mu - mü ekleri de küçük harflerle yazılır.

Örnekler:

Bu Kadar Çaba Yeter mi? - Doğru

BU KADAR ÇABA YETER mi? Doğru

Bu Kadar Çaba Yeter mi? - Yanlış

Not: Başlıkta bazı noktalama işaretleri kullanılabilirken, bazıları kullanılmaz. Nokta (.) başlıkta kullanılmayan noktalama işaretlerinden biridir.

Sevgi ve Saygının Önemi - Doğru

Sevgi ve Saygının Önemi. - Yanlış

Yarını Beklemek - Doğru

Yarını Beklemek. - Yanlış

- Başlıkta ünlem (!) ve soru işareti (?) kullanılır.

- Cehalet ve Faydaları (!)

Bu başlıkta ünlem işaretinin kullanılmasının nedeni yazarın kinaye yapmasıdır. Türkçede kinayeli ifadeler yanına parantez içinde ünlem işareti konur.

Diğer örnekler:

- İkinci Yeni Akımının Özellikleri Nelerdir?

- Sağlıklı Beslenmek İçin Ne Yapmalıyız?

2- Başlık Nasıl Belirlenir?

Örnek Metinler:

1.A. Günümüzde en çok beslenen evcil hayvanların başında kediler ve köpekler geliyor. Özellikle tekirler, hem sokakta hem de evlerde en çok bakılan kedi türü. Ortalama öbürleri 15- 20 yıl arasında olan hem yaş hem de kuru mamayla beslenebiliyor. Genelde hareketli bir yapıya sahipler ve bu nedenle oyun oynamaya bayılıyorlar. Yılın belirli zamanlarında tüy dökseler de bakımlar oldukça kolay. Bize yol arkadaşı olan kedilerin, sahiplerinden istediği iki şey var aslında: Mama ve İlgi.

- Bu tek paragraflık metin kedilerden ve genel özelliklerinden bahsediyor. Bu nedenle metne şu başlıklardan biri atılabilir.

Yol Arkadaşlarımız: Kediler

Kediler ve Bizden İstedikleri

Kediler ve Tekirler

Soru -1- Metin için ''Kediler ve Köpekler'' başlığı uygun mudur?

Metnin sadece giriş cümlesinde köpeklerden bahsedilmektedir. Bu da en fazla beslenen hayvanlara örnek göstermek için. Kompozisyonun bütünlüğüne baktığımızda kedilerle ilgili bir yazı olduğu için başlıkta da kediler ile ilgili olmalıdır. ''Kediler ve Köpekler'' başlığı, yazının hem kediler hem de köpekler hakkında yazıldığı yanılgısını oluşturabilir. Okurları yanıltmamak adına, bu başlık atılmamalıdır.

Soru - 2- ''Kediler ve Yaramazlıkları'' başlığı yazılabilir?

Yazı kedilerin yaramazlıklarını değil kedilerin genel özelliklerini anlatıyor. Bu nedenle bu başlık da metin için uygun değildir.