8. Sınıf Türkçe Abartma Cümleleri konu anlatımı

Masal, fabl, destan gibi olay yazılarında abartılı ifadelere sık rastlanır. Bununla birlikte deneme ve makale türündeki eserlerde de abartma cümlelerine rastlamak mümkündür. Bu tür cümleler konunun ve ana fikrin okurlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar. .

Abartma Cümleleri

1- Abartılı İfadeler :

Türkçede kalıplaşmış birçok abartılı ifade vardır. Bu ifadeler hem günlük konuşmalarda hem de yazılı eserlerde sıklıkla kullanılır.

1.A.- Dünya / Dünyalar Kadar

- Sinemaya sizinle gelemeyeceğim, benim daha dünyalar kadar ödevim var.

- Okumam gereken dünya kadar roman var.

1.B. - Tonla Para

- Hakan Bey bu villayı yaptırmak için tonla para harcadı.

- Futbol kulüpleri şampiyon olmak için her yıl tonla para harcıyor.

1.C.- Sonsuza Kadar

- Bugünü sonsuza kadar unutmayacağım.

- Prens ve prenses sonsuza kadar mutlu yaşamış.

1.D. - Dünyalara Değişmem

- Onunla geçireceğim birkaç günü dünyalara değişmem.

1.E.- Canından Çok Sevmek

- Ben ailemi canımdan çok seviyorum.

1.F. - Espriler Havada Uçuştu

- Ünlü komedyenin gösterisinde espriler havada uçuştu.

2- Abartma Cümleleri:

1.A.- Filmdeki sahneler o kadar komikti ki gülmekten karnımıza ağrılar girdi.

1.B.- Onu görünce kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı.

1.C.- Hava birden soğuyunca yaprak gibi titremeye başladı.

1.D.- Tecrübeli kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti.

1.E.- Amcam ceketini bulamayınca kıyameti kopardı.

1.F - Benim yazdığım şiirlerle onunkiler arasında dağlar kadar fark var.

1.G.- Biraz sessiz olun. Gürültünüz beş kat aşağıdan duyuluyor.

1.H.- Biraz daha kilo verirsen rüzgar seni alıp götürecek.

3- Masallarda Abartma Cümleleri:

Masallarda gerçek unsurlardan çok hayali unsurlar kullanılır. Hayali unsurlardan bazıları abartma cümlelerine örnek gösterilebilir.

1.A.- Prensesle evlenmek için ülkenin dört bir yanında binlerce kişi geldi.

1.B.- Keloğlan ile Bal Kız kavuşmuşlar ve düğünleri 40 gün 40 gece sürmüş.

1.C.- Yalnız kalan parmak kız üç gün boyunca durmadan ağlamış.

4- Deyimlerde Abartma Cümleleri:

Günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılan birçok deyim, abartma cümlelerinin içinde yer alır.

1.A. - Bizim yaptığımız samanlıkta iğne aramaya benziyor.

1.B.- İsteğimizi yerine getirmemek için bin dereden su getirdi.

1.C.- Aldığı müjdeli haberden sonra ağzı kulaklarına vardı.

1.D.- Yakında üniversiteye başlayacak diye etekleri zil çalıyor.

1.E - Amcamın maddi durumu hiç iyi değil çünkü uçan kuşa borcu var.

1.F - Stadyumun önü öyle kalabalık ki iğne atsan yere düşmez

1.G - Filmin en duygusal sahnelerinde göz yaşları sel olup aktı.

1.H - Pot kırdığını fark edince utancından yerin dibine girdi.

1.I - Selma yazdığı şiiri beğenince dünyalar onun oldu.

5 - Atasözlerinde Abartma Cümleleri

Tıpkı deyimlerde olduğu gibi ata sözlerinde de abartılı ifadelere sıklıkla yer verilir. Bu sözlerde mübalağa (abartı) sanatına sıklıkla başvurulmasının nedeni verilen öğütlerin akılda kalmasını sağlamaktır.

1.A.- Damlaya dalmaya göl olur.

Biriktirmenin ne kadar büyük bir erdem olduğu abartılı ifadeyle anlatılmış.

1.B.- Bedava sirke baldan tatlıdır.

Bu ata sözünde iki söz sanatı birden kullanılmıştır.

Mübalağa: Bedava sirkenin baldan daha tatlıymış gibi algılanması.

Tezat: Bal ve sirke kelimelerinin bir arada kullanılması.