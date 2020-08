8. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye Cumhuriyetine Yönelik Tehditler konu anlatımı

Cumhuriyete yönelik olan tehditler özellikle Mustafa Kemal Atatürk döneminde yaşanmıştır. Bu dönemde hem Mustafa Kemal Atatürk'e karşı hem de Cumhuriyet rejimine karşı birçok tehdit söz konusudur. Şimdi bu tehditleri ve tarihleri ile beraber sonuçlarına bakacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olan 3 büyük tehdit bulunmaktadır.

- Şeyh Sait isyanı

- İzmir suikastı

- Menemen Olayı

Şimdi bu olaylara sırası ile bakacağız ve ne gibi durumlar ortaya çıkarmışlar inceleyeceğiz.

Şeyh Sait İsyanı

Şeyh Sait isyanı 1925 tarihinde yaşanmış ülke çapında dini ve siyasi bir İsyandır. Özellikle temel amaç Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmaktır.

- Bu İsyan Şeyh Sait önderliğinde Doğu Anadolu'da çıkmıştır.

- Bunu fırsat bilen İngilizler o dönem casuslarını Doğu Anadolu'ya göndererek halkı kışkırtmaya çalışmıştır.

- İsyancıların temel amacı ise Cumhuriyeti ve İnkılabı yıkarak, yerine saltanat ve halifeliği getirmektir.

- Bu İsyan takrir-i Sükun kanunu ile beraber bastırıldı.

- Cumhuriyeti ve İnkılaba yapılan ilk isyan olarak tarihe geçmiştir.

- Ancak Şeyh Sait isyanı ile uğraşırken ne yazık ki Musul'u İngilizlere bırakmak zorunda kaldık.

- Bu isyana karıştığı Anlaşılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

Menemen (Kubilay) Olayı

Menemen (Kubilay) olayı 1930 yılında gerçekleşti. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ile beraber Cumhuriyet rejimine karşı olanlar bu parti etrafında toplanmaya başladı. Bu durum ile karşı karşıya kalan Fethi Okyar kendi isteği ile partiyi kapatmak zorunda kaldı.

Not: Derviş Mehmet önderliğinde ayaklanan isyancılar, halkın dini duygularını kullanarak isyana kalkıştılar. Bu dönemde isyanı önlemek isteyen ve cesurca önüne atılan Öğretmen Asteğmen Kubilay, isyancılar tarafından yakalandı ve şehit edildi.

Bu olay halk tarafından protesto edildi. Böylece halkın Cumhuriyeti ve inkılapları koruma yönündeki istekleri daha güçlü hale geldi.

İzmir Suikastı

İzmir suikastı 14 Haziran 1926 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış bir girişimdir. Aynı şekilde bu girişimi temel amacı Cumhuriyet rejimini yıkmak ve demokrasiyi yok ederek yerine eski rejimi getirmektir. Ancak bu suikasttan bir gün öncesinden haberdar olunması sayesinde girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Böylece suikastı gerçekleştirecek olan 13 kişi kaçarken yakalandı ve İstiklal mahkemelerinde yargılandı.

Not: İzmir suikastı sadece Mustafa Kemal Atatürk'e değil, Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı yapılan en önemli ve büyük girişimlerden biridir. Ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bazı nedenlerden dolayı günümüzde de birtakım tehditler ile karşı karşıya kalmaktadır.

- Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında ülkemizin köprü olması.

- Ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları.

- Ülkemizin enerji koridoru haline gelmiş olması.

- Ülkemizin jeopolitik konumu. (Boğazlar)

Not: Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatabilmek için daima birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Ortak değerlere sahip çıkmalı ve aynı düşünce yapısı içerisinde hareket etmeliyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin korumak ve özgürlük.

Türkiye Cumhuriyeti Yönelik Tehditler Nelerdir?

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik birçok farklı tehditten bahsetmek mümkün.

- Terör olayları

- Savaşlar

- Darbeler

- İsyanlar

Bu tehditler ile karşı karşıya kalsak ya da kalmasak bile her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni, yani ülkemizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet rejimini korumak için eğitime, bilime, gelenek ve göreneklerimize önem vermeliyiz. Tarihimize ve kültürümüze her zaman sahip çıkmalıyız.