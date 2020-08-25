8. Sınıf Sosyal Bilgiler Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı

Hem sosyal hem de toplumsal olarak gerçekleştirilen inkılaplar sayesinde ülkemiz her yıl daha fazla gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda yapılan bu inkılaplar kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına fırsat verdi.

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından farklı yıllarda sosyal ve toplumsal alanda inkılaplar gerçekleşti. Bu inkılaplar ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman aklındaydı. Ancak bu inkılaplar için cumhuriyetin önce kurulması gerekiyordu. Daha sonra devrim yaratacak ve ülkemizde ileri taşıyacak en önemli değil inkılaplar gerçekleşti.

Şapka ve Kılık - Kıyafet Kanunu’nun Kabulü

25 Kasım 1925 yılında şapka ve kılık kıyafet kanunu kabul edildi. Atatürk ilk defa şapkayı Erzurum'u ziyaret ettiği zaman giydi. Giyim ve kuşamda yavaş yavaş modernleşme başladı. Ayrıca kıyafet karmaşası son buldu ve birlik oluştu. Böylece insanlar daha medeni ve eşit şekilde yaşayarak, özgürce giyinmeye başladı.

Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

30 Kasım 1925 tarihinde tekke zaviye ve türbeler kapatıldı. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü bulunmaktadır.

‘’Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz.’’ Mustafa Kemal Atatürk.

İnsanların dini duygularını sömüren ve artık gerçek amacını bütünüyle unutmuş olan bu kurumlar tamamen kapatıldı. Aynı zamanda dervişlik ve şeyhlik ile dedelik gibi unvanlar kaldırıldı. Bu durumda laiklik ve halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

Osmanlı Devleti'nde kullanılan Hicri ve Rumi takvim kaldırıldı. Bunun yerine Miladi takvim ve uluslararası saat sistemi 26 Aralık 1925 tarihinde getirildi. Aynı zamanda 20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları kaldırıldı ve yerine uluslararası rakamlar getirildi. 26 Mart 1931 tarihinde ise eski ölçü birimleri kaldırıldı. Bunun yerine uluslararası çapta kilogram, metre ve litre gibi ölçüler getirildi. Bu durum İnkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

Soyadı Kanunu'nun Kabulü

Osmanlı Devleti'nde insanlar anne ve baba, yer ve lakapları üzerinden tanınırdı. Bu durum devlet üzerinden yapılan resmi işlemlerde çok önemli sorunlar yaratıyordu. Buna son vermek için ise soyadı kanunu çıkarıldı. Böylece insanlar artık toplumda kolayca tanınmaya başladı. Böylece, bey, paşa ve hacı gibi birçok unvanın kullanılması yasaklandı. Uluslar ilişkiler istenilen düzeye getirildi. Bu dönemde TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi.

Kadınlara Siyasi Haklarının Verilmesi

En önemli toplumsal olaylardan biri olarak kadınlara siyasi hakların verilmesi gelir.

30 Nisan 1930 tarihinde kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Bu hak kadınlar için ilk siyasi haktır.

26 Ekim 1933 tarihinde ise Muhtar seçme ve seçilme hakkı verildi.

5 Aralık 1934 tarihinde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

Not: Türk kadını birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını elde etti.

1935 tarihinde gerçekleşen seçim ile beraber TBMM'ye tam 18 tane kadın milletvekili girdi.

Bu durum Cumhuriyet ilkesi ve halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Tüm bu gelişmeler ile beraber cumhuriyetin kuruluşundan sonra toplumsal açıdan ülkemiz çok daha modern ve üst seviyeye ulaştı. Her açıdan çok daha rahat çalışmalar gerçekleşirken, toplumsal olarak gelişmeye devam ettik. Bunun dışında ayrıca bilimsel pek çok ilerleme de bu dönemde gerçekleşti.