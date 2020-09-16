8. Sınıf Sosyal Bilgiler Tekalif-İ Milliye Emirleri konu anlatımı

Savaşlar ülkelerin kaderini belirler. Türk milleti tarihleri boyunca birçok savaş görmüş ve canla başla her savaşta mücadele etmiştir. Savaşların tüm Türk milleti tarafından kabul edilmesi ve mücadele edilmesi Türk milletinin mücadeleci yönlü öne çıkarmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı devletinin yıkılmasının ardından Türk milleti tekrardan canla başla savaşarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için çaba harcamıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulması amacıyla Kurtuluş Savaşı düzenlemiştir. Kurtuluş Savaşı detayları içinde yer alan Tekalif-i Milliye Emirleri de Kurtuluş Savaşı için oldukça önemli emirlerdir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Tekalif-İ Milliye Emirleri Konu Anlatımı

1.Dünya Savaşı birçok milletin birbirine karşı savaştığı savaşların başında gelir. Özellikle Anadolu Toprak toprakları stratejik öneminden dolayı birçok devletin çok uzun yüzyıllardır hakim olmak istediği bir coğrafyadır. 1. Dünya Savaşı hem Avrupalı devletlerin hem de kuzeyde bulunan Rusya'nın Anadolu Topraklarına sahip olması için bir fırsat olarak görülmüştür. 1914- 1918 yılları arasında devam eden 1. Dünya Savaşı ve sonunda yapılan anlaşmalar Osmanlı Devleti'ne oldukça güç duruma düşürmüştür.

Bunun üzerine Osmanlı Devleti'nin vatanı kurtarmak için herhangi bir çabada bulunmaması Türk halkının kendini kurtarma çabasına girişmesine sebep olmuştur. Böylece Kurtuluş Savaşı düzenlenmiş ve yeni Türkiye'de Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Ancak Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun birçok ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır.

Tekalif-İ Milliye Emirleri Nedir?

Tekalif-i Milliye Emirleri Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla 8 Ağustos 1921'de tarihinde yayınlanmış emirlerdir. Tekalif-i Milliye emirleri Eskişehir –Kütahya savaşlarından mağlup çıkan Türk ordusunun ihtiyaçları hasıl olmuştur. Tekalif-i Milliye Emirleri bir an önce ihtiyaçları karşılanarak yeni savaşa hazırlanması amacıyla yayınlanmış emirlerdir. Bu emirlere göre;

- Her aile bir çift çorap, çamaşır ile bir elbise verip bir askeri giydirecektir.

- Kamyon lastiği satanlar ve akaryakıt istasyonları olan kişiler mallarının yüzde 40'ı bedeli sonradan ödenmek koşuluyla devlet tarafından alınacaktır.

- Tüm halkın elindeki tüm silah ve cephane 3 gün içerisinde Tekalif-i Milliye komisyonlarına teslim edilecektir.

- Ulaşım aracı olanlar her ay 100 kilometrelik mesafe için savaş araç ve gereci taşımakla yükümlüdür.

- Silah yapımını bilen zanaatkar kişiler ordu hizmetine girecek ve silah yapımında görevlendirilecektir. Aynı zamanda el silah tutan herkes orduya katılacaktır.

- Bu yardımların en kısa sürede toplanması amacıyla her ilçede bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak ve bu komisyonlar hızlı bir şekilde çalışacaktır.

- Bu komisyonların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, İstiklal Mahkemeleri kurulacaktır.

Tekalif-İ Milliye Emirlerinin Çıkarılma Amacı Nedir?

1920- 1921 yılları Necip Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin sona ermesi ve yeni hükümetin gelirlerinin cüzi miktarlarda olması sebebiyle savaş giderleri karşılanamamış bu durum Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılmasını zorunlu kılmıştır. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulma amacı ise emirlere uymayanları cezalandırmaktır.

Ancak Türk halkı kendi geleceğini kurtarmak amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri’ni fazlasıyla yerine getirmiş bir hafta içinde ordunun ihtiyaçlarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Tekalif-i Milliye Emirleri topyekün seferberliğinin başlatıldığını en büyük göstergesidir. Böylece ordu ve halk birlikte Kurtuluş Savaşı'nı kazanılmasını sağlamıştır.