8. Sınıf Sosyal Bilgiler Sakarya Meydan Savaşı Ve Büyük Taarruz konu anlatımı

Sakarya Meydan Savaşında Türk ordusu düşmanın geri çekilmesini sağlamıştır ve daha sonra Büyük Taarruzun başlamasına da zemin hazırlanmış olur. Türk ordusu gücünü toplayarak Büyük Taarruzu başlatmıştır.

Sakarya Meydan Savaşı Ve Büyük Taarruz

Mustafa Kemal'e başkomutanlık verildiği zaman bunların yanında yasama organının görevlerini de istediğini ancak bu şekilde başkomutanlığı kabul edebileceğini söylemiştir. Bu isteğe karşılık mecliste oldukça sert itirazlarda olmuştur. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa görevi kendisinin istemediğini kendisine teklif geldiğini dile getirmiştir.

Uzun tartışmalar sonucunda 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e üç aylık sürede istemiş olduğu yetkiler verildi. Bu yetkileri aldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa önce Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır. Bu emirler halkın da savaşa topyekün katılması yönündeydi.

Tekalif-i Milliye Emirleri Şu Şekildeydi;

Tüm ilçelerde bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktı.

Halkın elinde bulunan cephaneler ve silahlar üç günde orduya teslim edilecekti.

Her evden bir çamaşır, bir çift çorap ve bir çarık orduya verilecekti.

yiyecek ve giyeceklerin %40'ına el konacaktı ve bunların bedelleri daha sonra ödenecekti

Tüm makineleri araçların da %40'ına el konacaktı

Halkın tüm binek hayvanlarının ve bunun yanında taşıt araçlarının da %20'sine el konacaktı.

Sahibi bulunmayan ve orduya lazım olan tüm mallara el konacaktı.

Tüm demirciler, dökümcüler, nalbantlar, marangozlar ordunun emrinde olacak ve ordu için çalışacaktı

Halkın araçları ile ayda bir kereliğine 100 km'ye ücretsiz asker taşımacılığı yapılacaktı.

Bu emirlerin çıkarılmasıyla ordunun eksikleri bir nebze olsun giderildi. Bu esnada Yunan ordusunun ilerlemesi devam etmekteydi ve Ankara'ya yaklaştığı dedikoduları da yayılıyordu.

Yunan ordusu Polatlı'ya iyice yaklaştı. Top sesleri meclisten bile duyuluyordu. Bu sebepten dolayı meclisin daha güvenli olması nedeni ile Kayseri'ye taşınması konuşulmaya başlamıştı. Fakat teklif kabul edilmedi. Yunan ordusu iyice Ankara sınırlarına dayanmıştı.

Başkomutandan almış oldukları emir ile ordu artık yeni bir taktik geliştirmişti. Ordu kaybettiği mevzide tekrar mevzileniyordu. Bu şekilde savaş devam etmekteydi. Böylece yunan ordularında yıpranmalar oluşmaya başladı. Savaş uzadıkça Yunan ordusu yıpranıyor Türk ordusu ise daha çok moral depoluyordu.

Güçten düşen Yunan ordusu daha fazla dayanamadı ve Türk ordusu tarafından bozguna uğratıldı. 23 Ağustos 1921'de başlayan savaş 12 Eylül 1921'de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Savaş tam 22 gün ve 22 gece sürdü. Yunan orduları yenilginin ardından Sakarya Nehrinin batısına doğru gitti. Bıraktıkları mevzilere ise Türk askerleri yerleşti.

Büyük Taarruz

Sakarya zaferinden sonra Büyük Taarruz için hazırlıklar başladı. Bir yıl içerisinde ordunun eksikleri giderildi. Orduya yeni kişiler alındı. Böylece Yunan ordusunun gücüne denk bir ordu kuruldu. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte kurmay ekip riskli olan fakat kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu bir strateji oluşturdular.

Mustafa Kemal Paşa'ya verilen tam yetkiler üç ay aralıklarla uzatılmaktaydı. Büyük Taarruza 6 gün kalmışken yani 20 Ağustos 1922 yılında süresiz olarak Mustafa Kemal'in yetkileri uzatıldı. 26 Ağustos sabahı Türk ordusunun top atışları ile birlikte Büyük Taarruz da başlamış oldu. Türk ordusunun İzmir'e kadar ilerlemesi ile birlikte Büyük Taarruz da 30 Ağustos 1924 yılında sona erdi. Bu tarih her yıl Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Yunan ordusu İzmir de denize döküldü. Sakarya Meydan Savaşı Türk ulusu için dönüm noktası olmuştur.