8. Sınıf Sosyal Bilgiler Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar konu anlatımı

İnkılap; eşli önemini kaybetmiş ve işlevselliğini yitirmiş kurumların kaldırılarak yerine, daha işlevsel kurumların getirilmesi olarak tanımlanabilir. İnkılaplar ile birlikte birçok alanda yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerin başında sağlık alanında yapılan yenilikler gelmektedir. Özellikle 8. Sınıf yaş düzeyinde olan öğrencilerin bu konulara öğrenerek geçmişlerinde sağlık alanında ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmeleri oldukça önemlidir. Sağlık alanında yapılan inkılaplar toplum sağlığını korumak amacıyla yapılmış inkılaplardır. Toplum sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılar, yeni tedaviler, sağlık kurumları bu inkılaplar sayesinde getirilen yenilikler içinde yer alır.

Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

Sağlık her dönem oldukça önemli olmuş bir konudur. Özellikle sağlık alanında yapılan çalışmalar toplum sağlığını iyileştirici, kurtarıcı özelliğe sahiptir. Aşıların bulunması, salgın hastalıkların tedavi edilmesi, yeni sağlık kuruluşlarının kurulması ve yeni modern sağlık personelinin yetiştirilmesi gibi birçok konu sağlık alanında yapılan yenilikler içerisinde yer almaktadır. Yeni sağlık kurum ve kuruluşlarının açılması gibi çalışmalar da İnkılaplar döneminde meydana gelmiştir.

Sağlık alanında yapılan inkılaplar;

Sağlık Bakanlığı Kurulmuştur

2 Mart 1920'de Sağlık Bakanlığı kuruldu. Böylece Sağlık Hizmetleri bir çatı altında toplanarak çalışmaların yapılmasına önem verildi. Sağlık hizmetleri tek bir alandan yönetilmeye başlandı.

Numune Hastaneleri Açıldı

Birçok ilde Numune Hastaneleri açıldı. Bu örnek ilk hastaneler; Sivas, Erzurum, Trabzon, İstanbul, Ankara gibi iller Hastaneleri'nin açıldığı ilk iller oldu.

Modern Sağlık Personeli

Modern sağlık hizmeti sunmak amacıyla daha iyi yetiştirilmiş sağlık personeli yetiştirmek amacıyla okullar açıldı. Ayrıca sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla sağlık meslek liseleri ve yüksekokullar açıldı.

Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu

Dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için Ankara'da Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu. Hıfzıssıhha toplum sağlığının korunması anlamına gelir. Devlet; toplum sağlığını korumak amacıyla 1928 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesini kurmuştur.

Serum İmalatı Başladı

Sağlık alanında yapılan inkılaplardan en önemlisi serum üretimidir. Daha önceleri Avrupa’dan ithal edilen serumlar, Hıfzıssıhha Enstitüsü 1932 yılında serum üretimi sayesinde, serum ithalatını durdurmuştur. 1934 yılında serum üretimi ülkeye yetecek düzeye getirmiştir. 1937 yılında kuduz aşısı üretilmeye başlanmıştır.

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Edildi

Bulaşıcı hastalıklardan olan verem tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya başlamıştır. Verem hızla yayılan ve öldürücü sonuçları bulunan bir hastalıktır. Bunun üzerine çalışmalar başlamış Devlet; sağlık kurumlarının hizmet verecek şekilde getirilmesi amacıyla ve koruyucu hizmet ve salgın hastalıklarla mücadele için yeni kurumlar kurulmuştur. Sıtma, trahom, frengi gibi hastalıklarla mücadele etmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen hastalıklardan biri olan verem yüzünden birçok kişi hayatını kaybetmeye başlamıştır. Veremle mücadele konusunda oldukça yoğun çalışmalar başlamış Bu nedenle 1923 yılında Behçet Uz İzmir veremle mücadele cemiyetini kurarak 1924 yılında İstanbul'da sanatoryum açmıştır. Öldürücü bir hastalık olan veremle mücadeleye başlamıştır.

1925 yılında veremle mücadele amacıyla ilk ilk dispanser açılmıştır. 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile veremli hastaların ihbar edilmesi sağlanmıştır. Böylece bulaşıcılık konusunda önlem alınmaya başlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında koruyucu hekimlik uygulaması başlamış salgın hastalıkların bulaşması önlemeye çalışılmıştır. 1935 yılında Türk Kızılayı adıyla Hilal'i Ahmer Cemiyeti çalışmalarına devam etmiştir.