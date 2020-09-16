8. Sınıf Sosyal Bilgiler Mustafa Kemal'in Fikir Hayatı konu anlatımı

Bir insanın fikir hayatının gelişmesi; çevresinde bulunduğu etkileşimle doğru orantılıdır. Kişi ne kadar çok insan tanır, ne kadar çok ülke gezer, ne kadar çok kitap okur a fikir hayatı da o denli gelişme gösterir. Mustafa Kemal'de hayatı boyunca cephelerde dahi kitap okumuş, eğitime en çok önem vermiş liderlerin başında gelir. Savaş sırasında topladığı Eğitim Kongresi ile eğitime ve gelişmeyi verdiği önemi de ayrıca göstermiştir. Bu sebeple Mustafa Kemal fikir hayatını gelişmesinin en önemli etkisi gelişmelere ve değişime her zaman açık olmasıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Fikir Hayatını İle İlgili Konu Anlatımı

Mustafa Kemal çok küçük yaşlarda eğitim hayatına başlamış ilk başladığı eğitim hayatı ise mahallelerinde bulunan mahalle mektebi olmuştur. Annesinin isteği ile gittiği bu okulda çok kısa bir süre eğitim almıştır. Daha sonra batı tarzı eğitim veren şemsi Efendi İlkokulu'na devam eden Mustafa Kemal buraya babasının isteği ile gitmiş ve çağdaş eğitim almıştır.

Şemsi Efendi okulundan mezun olduktan sonra Mülkiye rüştiyesine başlayan Mustafa Kemal bu okulu yarıda bırakarak kendi isteğiyle ve annesinden gizli sınavlara girerek Askeri Rüştiye'ye kaydolmuştur. Burada öğretmeni tarafından Kemal adı verilmiştir. Selanik'teki eğitimi tamamlayan Mustafa Kemal Selanik'te askeri idadi bulunmadığı için Manastır’a askeri idadiye geçmiştir. Manastır’da Fransızcasını geliştirmiş özellikle burada edebiyat öğretmeninden oldukça etkilenmiş, edebiyat ve tarihi ilgi duymaya başlamıştır.

Manastır Askeri İdadisinden sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal harp okulu teğmen rütbesiyle mezun olmuş, buradan harp akademisine geçmiştir. Harp Akademisi’nden ise kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Mustafa Kemal'in Yaşadığı Ve Görev Yaptığı Şehirler

Mustafa Kemal'in yaşadığı şehirler Mustafa Kemal'in fikir hayatını oldukça etkilemiştir.

Selanik; çocukluğunun geçtiği şehir Selanik Mustafa Kemal'in fikir hayatını en çok etkileyen şehirlerden bir tanesidir. Selanik çok uluslu bir yapıya sahip zengin kültürlerin arasında liman ve demiryolu bulunmasından dolayı ticari hayatın hareketli olduğu bir şehirdir. Bu durumda Mustafa Kemal'in bakış açısına oldukça etkilemiş farklı kültürleri tanıma fırsatı yaratmıştır.

Manastır; bulunan Askeri İdadi'de; hitabet tarih ve edebiyat alanında birçok araştırma yapan Mustafa Kemal en çok geliştiği ve kendini okumaya verdiği yıllar idadi yıllarına denk gelmektedir.

İstanbul; eğitim için İstanbul’a gelen Mustafa Kemal harp okulu ve harp akademisini burada bitirmiş ve Osmanlı Devleti'nin merkezinde olmanın verdiği hareketlilikle çevresini, insanları, olayları çok daha rahat yorumlama olanağı bulmuştur. Daha sonra askerlik hayatına başlayan Mustafa Kemal birçok cephede savaşmış savaştığı cepheler Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesinde katkıda bulunmuştur.

İlk görev yeri olan Şam 5. Ordu Komutanlığı'nda komutanlığı yaptığı sırada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş, daha sonra 31 Mart olayının bastırılmasında görev almış, 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na gitmiş ve burada halka örgütlemiş burada ki başarısından dolayı binbaşı rütbesine yükselmiştir. 1912- 1913 yıllarında Balkan savaşlarında görev alan Mustafa Kemal daha sonra 1913 yılında Sofya'da askeri ataşelik yapmıştır.

Sofya'da askeri ataşelik yaptığı sırada Avrupa'yı yakından tanıma fırsatı bulan Mustafa Kemal'in bakış açısına ve fikir hayatına Sofya Ataşemiliterliği oldukça büyük katkı sağlamıştır. 1914-18 yılında I. Dünya Savaşı'nda aktif görev alan Mustafa Kemal 1921- 1922 yılları arasında da Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı olarak görev yapmış bir liderdir.