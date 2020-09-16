8. Sınıf Sosyal Bilgiler Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı konu anlatımı

Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam'a gitti ve 5. orduya katıldı. Böylece Mustafa Kemal'in askerlik macerası başlamış oldu. Burada kurmay yüzbaşı olarak görev aldı ve çok önemli başarılara imza attı. Burada önemli incelemeler yapan Mustafa Kemal, arkadaşlarına durumu daha iyi anlatabilmek için Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurdu.

Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı

Şam’daki görevini tamamladıktan sonra Mustafa Kemal Manastır’a 3. orduya geçti. Ardından Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile karşılaşacaktır. Böylece Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kapatarak bunu İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirecektir. Fakat belli bir zaman sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu dönemde ters düşerek bu cemiyetten ayrılacaktır. Bunun nedeni ise cemiyet siyaset ile uğraşıyordu ve Mustafa Kemal Atatürk ordu ile siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyordu.

31 Mart Olayı: Mustafa Kemal'in Selanik'te bulunmasından 2 yıl sonra İstanbul'da bir isyan ortaya çıkmıştır. Bu meşrutiyete karşı yapılan bir isyandır. Bu isyanı başlatan kişiler yeniliklere karşı olan gerici kişilerdi. Bu isyanı bastırmak amacıyla Selanik’te bir hareket ordusu oluşturuldu. Bu hareket ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa vardır. Mustafa Kemal ise bu Ordu içerisinde Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. Büyük bir zaferle atlatılan 31 Mart Olayı sonrası, Mustafa Kemal Atatürk ilk defa tarih sahnesine çıkmıştır.

Trablusgarp dönemi: Mustafa Kemal Atatürk daha sonra Trablusgarp bölgesinde görev almıştır. Bu bölgede Dernek, Tobruk ve Bingazi bölgesinde çok önemli başarılar elde etmiştir. Özellikle İtalyanların Trablusgarp'a ele geçirmesi üzerine, Mustafa Kemal Atatürk ile Enver Paşa bölgeye gönderilmiştir. Mustafa Kemal buraya bir gazeteci kılığında gelmiş ve adı Şerif Bey olarak bilinmiştir. Böylece halkı mücadele etmek için bir araya getirmiş ve İtalyanlara karşı önemli bir zafer elde etmiştir. Böylece Mustafa Kemal oradaki başarısı ile binbaşı rütbesine yükseltilmiştir.

Balkan Savaşları: Balkan Savaşları'nın çıkması ile Osmanlı Devleti dikkatini tamamen bu bölgeye verdi. Bu yüzden mecburen İtalyanlarla bir anlaşma yapılarak Trablusgarp İtalyanlara bırakıldı. Atatürk daha sonra Balkan Savaşları için Gelibolu yarımadasına tayin olur. Özellikle Gelibolu bölgesinde görev aldığı yıllar içerisinde büyük tecrübeler elde etmiştir. Böylece dünya çapında çok önemli olan Çanakkale Savaşı’nın önderi olarak öne çıkar.

Atatürk'ün I. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler: Atatürk I. Dünya Savaşı'nda çok önemli cephelerde mücadele etmiş ve oldukça büyük zaferler kazanmıştır. Bu dönemde Mustafa Kemal üç farklı cephede görev almıştır.

- Çanakkale cephesi

- Suriye Cephesi

- Kafkasya Cephesi

Not: Çanakkale cephesinde kazanılan ve ülkemizin en önemli tarihi zaferleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk yapan en önemli savaştır. Böylece Mustafa Kemal Atatürk Albaylığa yükseltilir ve ülke çapında saygı ile tanınır hale gelir.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemi: Atatürk Kurtuluş Savaşı döneminde oldukça geniş çaplı bir askerlik yapmıştır. Ancak kısaca ele almak gerekirse 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile beraber, ordunun komutanı olarak Kurtuluş Savaşı'nı önderlik etmiştir. Bu dönemde pek çok farklı cephede mücadele etmiş ve son olarak Büyük Taarruzda Başkomutanlık unvanını alarak ordunun başında ülkeyi kurtaracak bir zafere imza atmıştır.