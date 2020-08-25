8. Sınıf Sosyal Bilgiler Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi konu anlatımı

8. Sınıf inkılap tarihi konuları içinde bulunan Mustafa Kemal'e suikast girişimi ile ilgili detaylar oldukça önemlidir. Türk halkının oldukça sıkıntılı süreçlerden geçtiği bu dönemde Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimi de çok büyük bir önem arz etmektedir. Devlet başkanına suikast girişimi içinde bulunmak oldukça tehlikeli bir durum olduğu halde yeniliklerden rahatsız olan kişiler özellikle Mustafa Kemal'i ortadan kaldırılarak yeniliklerin önüne geçebileceğini düşünüyordu. Bu sebeple Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunuldu.

8.Sınıf Sosyal Bilgiler Mustafa Kemal Suikast Girişimi Konu Anlatımı

Mustafa Kemal 1881 yılında doğmuş çok küçük yaşlardan itibaren asker olmaya karar vermiş ve bu yolda askerlik mesleğine olan hayranlığı ve isteği ile asker olmaya karar vermiştir. Hayatı boyunca onlarca savaşa katılıp, onlarca farklı cephede savaşmıştır. Daha sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’i ilan ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak asker kimliğinden sıyrılarak yönetici olarak karşımıza çıkmıştır.

Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzun yıllar savaşarak sağlamış bir lider olarak karşımıza çıkar. Ancak cumhuriyetin kurulmasından sonra inkılaplara ağırlık veren Mustafa Kemal inkılaplardan ve cumhuriyet rejiminden rahatsız olanların hedefi haline gelmiştir. Mustafa Kemal'in ayağını kaydırmak amacıyla birçok kişi çalışmalarda bulunmuştur. Rejim karşıtı isyanlar çıkmış Mustafa Kemal'i ve yanındakileri özellikle yıldırmaya çalışmışlardır.

Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında bir grup rejim düşmanı tarafından suikast planı hazırlanmıştır. Ancak Mustafa Kemal İzmir gezisine bir gün geciktirerek bu suikast girişiminden kurtulmuştur. Aynı zamanda Mustafa Kemal suikast girişiminde bulunan kişileri belirlenerek gerekli ceza verilmiştir.

Neden Suikast Girişiminde Bulunuldu?

Cumhuriyet rejimine ve inkılapları karşı olanlar Mustafa Kemal'in ortadan kaldırılması durumunda her şeyin düzeleceğine inanıyor ve bunun için Mustafa Kemal'e ortadan kaldırmak için suikast planı hazırlıyordu. Mustafa Kemal'in İzmir gezisi planı içinde bir önceki durak olan Balıkesir'den İzmir'e bir gün geç gitmesi suikastin yapılmasını engellemiştir. Bu durum suikasti planlayanların ortaya çıkması suikastin deşifre olmasına sebep oldu. Suikasti yapacak kişileri Sakız Adası'na kaçıracak olan Giritli Şevki’nin ihbarı ile suikastçiler yakalandı.

Suikast ile ilgisi olan kişiler İstiklal mahkemelerinde yargılanarak cezalandırıldı. Mustafa Kemal Atatürk’e düzenlenen suikast girişimi başarısız oldu. Rejim ve yenilik karşıtı bir durumun daha önüne geçilmiş oldu. Mustafa Kemal bu gelişme üzerine ‘benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ şeklinde bir söz paylaştı.

Yenilik Karşıtları

Mustafa Kemal'e suikast girişiminin ardından tüm yurtta halk tarafından Mustafa Kemal ve inkılaplara bağlılık için mitingler düzenlendi. Şeyh Sait İsyanı, Menemen Olayı ve İzmir suikasti Cumhuriyet rejimini ve yenilikleri ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen girişimlerdir. Ancak genel anlamda Mustafa Kemal ortadan kaldırma planları suya düşen inkılap karşıtları, inkılapların önüne geçememiş ve cumhuriyet rejimini ortadan kaldıramamıştır. Bu sebeple rejim ve inkılap karşıtı düzenlenen girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yenilikler devam etmiş ülkenin kalkınması için daha birçok girişimde bulunulmuştur. Mustafa Kemal’e suikast girişiminden sonra bağlılık artmış inkılap karşıtları azalmıştır.