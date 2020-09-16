8. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Kültürel Olayları konu anlatımı

1919 yılında başlayan milli mücadele dönemi 1923 yılında sona ermiştir. 1923 yılında başlayan Cumhuriyet dönemi edebiyatı ise 1940 yılının ortalarına kadar sürmüştür. Yazarlar her iki dönemde de eserlerinde Türklük, vatan, yanlış batılılaşma gibi konuları işlemiştir. Öykü, roman ve makale gibi düz yazı türleri sade bir dille yazılırken, şiirde hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Milli Mücadele Dönemi Kültürel Olayları

Milli mücadele dönemindeki kültürel olayların büyük çoğunluğu edebiyat ve gazete yazılarını kapsar. Gazetelerde yayımlanan düşünce yazılarında işgalin detayları ve Kurtuluş Savaşı konuları ele alınmıştır. Roman, öykü ve şiirlerde ise bağımsızlık ve aydın - halk çatışması gibi konulara yer verilmiştir.

1- Halide Edip Adıvar:

Halide Edip Adıvar, milli mücadele döneminin en üretken yazarlarından biridir. 1922 yılında yayımlanan Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış ilk romandır. Kurtuluş Savaşını tüm detaylarıyla anlatan romanın baş karakteri Ayşe'dir. Ayşe ve etrafındaki kişilerin savaşta gösterdiği mücadele ve cesaretin anlatıldığı roman Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği romanlardan biridir.

Halide Edip Adıvar, Cumhuriyet dönemi edebiyatçıları arasında yer alır. Yazara ait diğer eserler: Handan, Sinekli Bakkal, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Zeyno'nun Oğlu...

2- Reşat Nuri Güntekin:

Reşat Nuri Güntekin de Halide Edip Adıvar gibi hem Milli Mücadele hem de Cumhuriyet dönemi yazarları arasında yer alır. Eserlerinde kullandığı dil oldukça sadedir. Derin bir gözlem yeteneği olan yazar deneme, makale, tiyatro ve roman türünde eserler vermiştir. En önemli eserlerinden biri Çalıkuşu'dur. Roman 1022 yılında yayımlanmış ve dönemin en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Toplamda 50'den fazla kitabı bulunan yazarın eserlerinden bazıları şunlardır: Yeşil Gece, Merhamet, Bir Kadın Düşmanı, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dallar, Miskinler Tekkesi, Kavak Yelleri, Anadolu Notları 1 -2.

3- Mehmet Akif Ersoy:

İstiklal Marşının yazarı olan Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele döneminin en etkili kalemlerinden biridir. Milli Şair olarak tanımlanan yazarın tüm şiirleri Safahat adlı kitapta toplanmıştır. Sanat halk içindir anlayışını savunan milli şair, eserlerinde Kurtuluş Savaşı, cehalet, işgal yılları, özgürlük gibi toplumsal konuları ele almıştır. İslam şairi olarak da bilinen Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde dini ögeler de yer alır. Fransızca ve Arapça çeviriler de yapan şair, Türkçeye birçok eser kazandırmıştır.

4- Yakup Kadri Karaosmanoğlu:

Ankara ve Yaban adlı romanlarıyla bilinen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, hem Fecr-i Ati hem de milli dönem edebiyatçıları arasında yer alıyor. Romanlarında köy ve kasabada yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunmuştu. Eserlerinde sıklıkla işlediği konular arasında yoksulluk ve aydın-halk çatışması yer alır. Yazarın diğer eserleri: Sodom ve Gomorre, Kiralık Konak, Vatan Yolunda, Okun Ucundan, Vatan Yolunda.

5- Ziya Gökalp:

Düşünce yazıları kaleme alan Ziya Gökalp, Türkçülük akımının öncüleri arasında yer alır. Fransız ihtilalinden sonra dünya geneline yayılan milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Milliyetçiliğin Babası olarak da bilinen Ziya Gökalp, ulusal kültürün önemine dair birçok eser kaleme almıştır. Namık Kemal'den etkilenen yazar, milli edebiyatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ziya Gökalp'in diğer eserleri: Türk Medeniyet Tarihi, Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak, Hars ve Medeniyet, Kızıl Elma, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları...