8. Sınıf Sosyal Bilgiler Maarif Kongresi konu anlatımı

Atatürk özellikle eğitim konusunda oldukça önem vermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalara çok büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk her öğrencinin eşit olduğunu kabul etmiş ve bununla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Kendisi de bizzat çalışmalarda bulunan ve toplantılara katılan Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında topladığı Maarif Kongresi ile de eğitime verdiği önemi kanıtlamıştır.

Maarif Kongresinin Yapılma Nedenleri

Savaşa rağmen yapılan eğitim Kongresi olan Maarif Kongresi savaş döneminde bile eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstergesi olarak karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti eğitim birliğinin olmamasından dolayı, özellikle yabancı okulların ve yabancı kültürlerin etkisinde kalmış bir eğitim sistemine sahipti. Ancak bu ülke içinde birçok soruna sebep olmaktaydı. Bu durumun tek çözüm yolu ise eğitim birliğinin sağlanmasıydı. Bunun için çalışmalarda bulunan Mustafa Kemal Atatürk özellikle savaş döneminde topladığı Maarif Kongresi ile eğitime verdiği önemi kanıtlamıştır.

Maarif Kongresi Detayları Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk eğitime çok önem vermiş bir liderdi. Milletin geleceğinin belirleme konusunda eğitimin çok önemli olduğuna inanıyordu. Bu sebeple Eskişehir- Kütahya savaşlarının devam ettiği günlerde 15 Temmuz 1921'de tarihinde Ankara'da erkek öğretmen okulunda (darülmuallimin’de) bir kongre toplanması kararlaştırılmıştı. Kongreye Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte 180 eğitimci de katılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'e ‘savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle bir toplantı size ayak bağı olabilir, uygun görürseniz erteleyelim.’ diye bir teklifle gidilse de Mustafa Kemal ‘cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.’ diye karşılık vermiştir. Bu da Mustafa Kemal'in eğitim konusunda ne kadar özenli ve dikkatli olduğunun en büyük kanıtıdır. Kongrede Kurtuluş Savaşı kazandıktan sonra yeni Türk devletinin eğitim politikasının nasıl şekilleneceği konuları konuşulmuş ve genel hatlar belirlenmiştir. Savaşın en yoğun olduğu dönemlerde böyle bir kongre toplanması Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemle doğru orantılıdır.

Maarif Kongresi Önemi

8. Sınıf sosyal bilgiler inkılap tarihi ve Atatürk çocuk konuları içinde bulunan Maarif Kongresi eğitim çerçevemizin belirlendiği en önemli kongredir. Kütahya- Eskişehir savaşları sırasında Yunanlılarla çok ciddi çarpışmaların olduğu dönemlerde Mustafa Kemal Ankara'da bir eğitim Kongresi'nin toplanmasını istemiş ve böylece eğitime bağımsızlık kadar önem verdiğini göstermiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nde farklı tarzlarda eğitim veren okulların bulunması eğitimde birlik olmaması oldukça sıkıntılı bir durumdu.

Eğitim sisteminin çağın gelişmelerini takip etmemesi, yabancı okulların kendi propagandalarına okullarında çok rahat bir şekilde yapabilmesi, eğitimde birlik olmaması ve farklı sistemlerin kullanılması Osmanlı Devleti'ni çöküşünü hazırlayan durumlardan biridir. Bu sebeple Maarif Kongresi'nin toplanması hayati önem taşımaktadır. Maarif Kongresi'nde ülkenin geleceği ile ilgili eğitim konusunda birçok detay görüşülmüştür.

Maarif Kongresi'nde teklifin 1. Kısmında bütçe meselesi ele alınmış öğretmen maaşları, ikramiyeleri, kira yardımları, fakir öğrenciler ve kütüphaneler için ayrılacak ödenekler hakkında bilgiler verilmiştir. Öğretmenlerin bu tür giderlerinin maarif teşkilatı tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. İkinci bölümde ise İlköğretim için alınan kararlar yer almaktadır. Bu kısımda öğretmenlerin liyakat sahibi olması ve öğretmenlik mesleği ile ilgili detaylar görüşülmüştür.

Türkiye'de eğitim alanında yapılan çalışmalar işinin ehli olan insanlar tarafından olması gerektiği şeklinde titiz bir çalışma bulunmaktadır Böylece eğitime verilen önem iyi eğitmenler tarafından yapılacağı yapılması gerektiği görüşülmüştür.