8. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitim Ve Kültür Alanındaki İnkılaplar konu anlatımı

Özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde birçok kurum işlevini yitirmiş bu eski kurumların yerine yenilerinin gelmesi gerekliliği doğmuştur. Özellikle Eğitim Kurumları Osmanlı devleti içerisinde oldukça farklı göstermekteydi. Bu durum eğitimde birliğin olmadığını ve her bir kurumda yetişen öğrencinin çok farklı özelliklerle yetiştiğinin kanıtı olmaktaydı. Özellikle devlet kurumlarının etkisinin ve denetimin az olduğu yabancı eğitim kurumları da ülkede varlığını sürdürmekte idi. Bu sebeple birçok sıkıntı baş gösteriyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren ise eğitimde köklü değişiklikler yapılmasına karar verildi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Osmanlı Devleti'nde eğitimde birlik olmadığı için birçok farklı eğitim kurumu ülkede varlığını sürdürmekte idi. Bu durumda eğitimde birlikten uzaklaşarak birçok farklı kültüre ve devlete hizmet eden eğitim kurumları mevcuttu. Devlet denetimi olmayan eğitim kurumları sebebiyle artık eski düzene ait eğitim kurumları kapatılarak yerine işlevsel yeni eğitim kurumları kurulmasına karar verildi. Bunun yanında kültür alanında da oldukça fazla gelişme yaşandı.

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim kurumları işlevini yitirmiş kurumlar olarak varlığını sürdürüyordu. Bu sebeple artık varlığı gereksiz olan eğitim kurumlarının değiştirilmesi gerekiyordu.

Eğitim Alanında Yapılan İnkılapların Sebepleri

Eğitim ve öğretimin çağdaş unsurlara göre düzenlenmesi gerekliliği.

Eğitim öğretimde laikleşmeyi sağlamak.

Eğitim öğretim kurumlarında bulunan farklılıkları kaldırarak eğitim öğretim birliği sağlamak.

Kültürel çatışmaların ortadan kaldırılarak bilimsel çağdaş ve milli bilgilerle donatılmış yeni bir nesil yetiştirmek.

Tevhid-İ Tedrisat Kanunu

Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi anlamına gelen Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre medreseler kapatılmış okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Harf İnkılabı

Ö-Özellikle Osmanlı Devleti'nde Arap harfleri kullanılmaktaydı. Bu da Okuma yazmayı zorlaştıran bir etkiydi. Harf inkılabının getirilmesi ile Latin Harfleri kabul edilerek 1 Kasım 1928'de Arap alfabesi kaldırılmıştır. Okuma yazma bilenlerin sayısı artarak bilimsel çalışmalar hızlanmış basılan kitap sayısı artmıştır. Okuma yazma oranında çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Millet Mekteplerinin Açılması

1928 yılında ülke genelinde okuma yazma seferberliği başlatılarak okuma yazma bilmeyen yetişkinlere okuma yazma öğretmek ve yeni Türk Harflerinin tanıtmak amacıyla millet mektepleri açılmıştır.

Türk Tarih Kurumunun Açılması

Osmanlı Devleti'nde Türk Tarihi sadece Osmanlı ve İslam tarihi ile sınırlı olduğu kabul ediliyordu. bunun önüne geçmek ve Türk tarihinin çok daha eskilere dayandığını ispatlamak amacıyla Türk Tarih Kurumu 15 Nisan 1931 tarihinde açılmıştır.

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

Milli Eğitim Temel Kanunu olarak görülen Maarif Teşkilatı hakkında kanun Mart 1926 yılında ilan edilmiştir. Buna göre ilk ve orta öğretim esasları tespit edilmiş. Okullaşma faaliyetlerinin tamamı devlet denetimini bırakılmıştır. İlköğretimi parasız ve zorunlu hale getirilmiş eğitimin millileştirilmesi ve çağdaşlaştırmak amaçlanmıştır.

Türk Dil Kurumu'nun Açılması

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de yılında Türk Dil Kurumu açılmış ve konuşma dili yazı dili arasındaki birliktelik sağlanmıştır. Böylece Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla Türk Dil Kurumu çalışmalarını yürütmüştür.