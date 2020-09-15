8. Sınıf Sosyal Bilgiler Birinci Dünya Savaşı'nın Sebepleri Ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu konu anlatımı

1.Dünya Savaşı onlarca devletin katıldığı dünyanın en kanlı savaşlarından bir tanesidir. Özellikle stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti bu savaşta en önemli devletlerin başında gelmektedir. Dillere destan olan çatışmaların yaşandığı bir I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan bir savaştır.

1.Dünya Savaşı'nın Sebepleri Ve I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı

1.dünya Savaşı birçok sebeple başlamış dünyanın en kanlı ve en büyük savaşlarından biri olarak tarihte yerini almıştır. I. Dünya Savaşı'nın nedenleri özel nedenler ve genel nedenler olarak ki farklı grupta ele alınmaktadır.

Genel Nedenler

- Sömürgecilik

- Milliyetçilik akımı

- Silahlanma yarışı

- Devletlerarası bloklaşmalar

Özel Nedenler

- Almanya’nın ve İngiliz sömürgelerini ele geçirmek istemesi

- Rusya'nın yüzlerce yıldır devam eden sıcak denizlere inme düşüncesi

- Almanya ve Fransa arasında zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi

- Rusya ve Avusturya Macaristan arasında Ortodoks- Slav çatışmalarının bulunması, savaşın özel nedenleri arasında karşımıza çıkmaktadır.

Dünya Savaşı'nın başlaması özel nedenler ve genel nedenler arasında gerginleşmeyi hat safhaya çıkarmıştır. Ancak savaşın başlamasına sebep olan durum ise Avusturya- Macaristan veliahtının savaş meydanına dolaştığı sırada Sırplı bir genç tarafından öldürülmesidir. Bunun üzerine Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açmış Rusya da Sırbistan'ın koruyuculuğunu üstlendiğini bildirmiştir. Böylece Savaş Rusya ve Avusturya Macaristan arasında resmen başlamıştır. Savaşın başlamasından sonra ise daha önce bloklaşan devletler birbirlerine karşı savaşmaya başlamışlardır.

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Sebepleri

Osmanlı Devleti I Dünya Savaşı'nın başladığı zamanlarda başlangıçta tarafsız kalma düşüncesiyle hareket etmiş ancak ilerleyen süreçte savaştan kaçamayacağını görmüştür. Bunun üzerine savaşa girme mecburiyeti doğmuştur.

Osmanlı Devleti'nin savaşa girme sebebi ise;

- Kaybettiği yerleri geri almak,

- Hükümetin Alman hayranlığı,

- Almanya'nın Savaşı kazanacağı düşüncesi,

- Siyasi yalnızlıktan kurtulma gibi sebeplerden dolayı Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi

Yavuz ve Midilli zırhlı gemilerinin Rus limanlarını bombalamasının ardından Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiştir.

Almanya'nın Osmanlı'yı Savaşta Yanında İstemesinin Sebepleri

Savaşı geniş bir alana yaymak ve özellikle bölgedeki Osmanlının halifelik gücünden Müslümanlar üzerinde etkisinden yararlanmak istemek.

İtilaf Devletlerinin Osmanlı’yı Yanında İstememe Sebepleri;

Osmanlı askeri ve ekonomik gücü zayıf olması Osmanlı topraklarını paylaşmak istemeleri.

Osmanlı Devleti başlangıçta İtilaf Devletleri yanında savaşa girmek istese de İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'nin parçalanma ve bölge topraklarını ele geçirme düşüncesi Osmanlı'yı yanlarında istemelerinin en büyük sebebidir.

Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda üç farklı cephede savaşmıştır. Bunlar taarruz, savunma ve yardım cepheleri olarak geçmektedir.

Taarruz cepheleri; Kafkas, kanal cepheleri

Savunma cephesi; Çanakkale, Suriye –Filistin, Irak, Hicaz- Yemen

Yardım cepheleri ise; Makedonya, Romanya ve Galiçya olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya Savaşı'nın Genel Sonuçları Dünya Savaşı 4 yıl kadar süren bir savaştır. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Antlaşması ile 1918 yılında sona ermiştir. Savaş sonucunda;

- İtilaf Devletleri Savaşı kazanmıştır.

- İmparatorluklar yerine milli devletler kurulmuştur.

- Avrupa’nın haritasında değişme meydana gelmiştir.

- Dünyanın en kanlı savaşlarından bir tanesi olan 1. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmüştür.

- Devletler yeni rejimler kurmuştur.

- Dünya Savaşı'nın sonuçları bakımından İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladığı bilinmektedir.