8. Sınıf Sosyal Bilgiler Batı Cephesi konu anlatımı

Batı Cephesi Doğu Trakya ile beraber Ege Bölgesi üzerinden yaşanmıştır. Özellikle Balıkesir ve İzmir ile beraber Manisa ve Aydın üzerinden yoğun şekilde savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşlar farklı cepheler ile beraber Batı bölgesinde gerçekleşmiş ve şanlı ordumuz büyük zaferler kazanmıştır.

Batı Cephesi

Batı Cephesi’ni öncelikle Trakya'nın kurtuluşu ve işgali üzerinden ele almak gerekir. Bu doğrultuda 15 Mayıs 1919 tarihinde itilaf devleti Yunanlıları destekleyerek Trakya ve İstanbul'u işgal etti. Özellikle İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nı imzalatmak için Yunanların tekrar saldırması adına onlara destek verdi.

22 Haziran 1920 tarihinden itibaren yunanlar Batı Anadolu'daki bazı kısımlar ile beraber, Doğu Trakya’yı önemli oranda işgal etmişti. Ancak o sırada boğazlar da işgal altında olduğu için Trakya’ya askeri yardım gönderilemedi. Bölgede ikamet eden Türkler Trakya-paşaeli Cemiyeti bünyesinde kendi başlarına Yunanlılarla mücadele etmeye çalıştılar. Üstelik çok önemli zaferler kazandılar. Kurtuluş Savaşı'ndaki farklı cephelerde kazandığımız önemli zaferler ile beraber, böylece Trakya'da Savaş olmadan bölgeyi geri aldık. Daha sonra 11 ekim 1922 tarihinde Doğu Trakya Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

Batı Cephesi'nde Yaşananlar

Batı Cephesi Kurtuluş Savaşı'nın en uzun süren ve en şiddetli yaşanan cephesidir. Bunu belli başlı bazı sebepleri bulunmaktadır.

- Yunan işgalinin diğerlerine göre daha kanlı gerçekleşmesi.

- Yunan işgalinin bölgede kalıcı bir nitelik taşıyor olması.

- Batı Cephesi 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlıların Batı işgal etmesi ile açılmıştır.

- Bu dönemde Kuvayi Milliye birlikleri ilk defa ortaya çıktı ve kuruldu. (Ayvalık/BALIKESİR)

- 22 Haziran 1920 tarihinde Yunanlılar Batı Cephesinde saldırıya geçti. Böylece Balıkesir, Bursa, Uşak ve Doğu Trakya bölgesine işgal etti. Ali Fuat Paşa ise bunun üzerine TBMM’den izin almadan Gediz bölgesinde Taarruza geçti. Ancak bu taarruz ile beraber birliklerimiz önemli ölçüde yenilgiye uğradı.

Batı Cephesi'nin Sonuçları

Batı Cephesi'nde yaşananlar ile beraber çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. İşte Batı Cephesi'nin sonuçları.

- Ali Fuat Paşa önderliğinde yaşanan çok önemli yenilgi nedeniyle, artık düzenli orduya geçme zamanı geldiğinin gerekliliği ortaya çıkarıldı.

- Ali Fuat Paşa görevden alınmak suretiyle Moskova Büyükelçiliğine gönderildi.

- Batı Cephesi ikiye ayrıldı. Asıl Batı Cephesi'nin önderliğini İsmet Bey aldı. Batı Cephesi'nin Güney bölümüne ise Refet (Bele) Paşa atandı.

- Düzenli ordu ile beraber Batı Cephesi'nde çok önemli başarılar elde edildi.

- Kurtuluş Savaşı burada son buldu ve diğer bölgeler Savaş yapılmadan alındı.

Çerkez Ethem İsyanı

Ocak ayının 1921 tarihinde Çerkez Ethem İsyanı ortaya çıktı. İlk başlarda Çerkez Ethem Kuvayı seyyare birlikleri ile Yunanlılara karşı çok önemli başarılar kazandı. Özellikle Yunan ayaklanmalarını bastırmak için mücadele gösterildi.

Ancak zaman içerisinde Çerkez Ethem disiplinsiz davranmaya başladı ve kendi başına buyruk hareket etti. Düzenli orduya katılmayı reddederek İsyan çıkardı. Ardından kendi adamları ile beraber Yunanlılar tarafına geçti.

Çerkez Ethem olayı ile beraber TBMM güç kaybetmiştir. Böylece Batı Cephesi'nde Yunan işgali çok daha kolay hale gelmiştir. Yaşanan bütün bu olaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenli ordunun kurulmasının ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi.

Not: Düzenli orduya geçilmesi ile beraber İsmet Paşa ve Refet Paşa önderliğinde Batı Cephesi'nde çok önemli başarılar elde edildi. En son Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz ile ülkemiz geri alındı.