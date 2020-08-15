8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk'ün Eserleri konu anlatımı

Atatürk hayatı boyunca binlerce kitap okumuş, okuduğu her kitapta kendine ve kişiliğine yeni şeyler katmıştır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasında etkili olan Manastır Askeri İdadisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde etkili olmuştur. Fransız İhtilali konusunda yazılan eserler Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurma konusunda oldukça gelişmiş fikirler vermiştir.

Mustafa Kemal Ve Kitaplar

Mustafa Kemal özellikle boş bulduğu her anı kitap okuyarak değerlendiren bir liderdir. Kurtuluş Savaşı'na başladıktan sonra siyasi eserleri de bolca okumuştur. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması konusu Mustafa Kemal'in okumalarında etkilendiği ve fikir hayatını böylece daha da geliştirdiği bilinmektedir. Çok okuyan bir lider olmasının yanında aynı zamanda birçok esere de sahiptir. Her türden eseri okuyan Mustafa Kemal okuduğu eserlerden etkilenerek kendi kaleme aldığı birçok esere de sahiptir.

Mustafa Kemal'in Eserleri

Mustafa Kemal'in herkes tarafından en çok bilinen eseri Nutuk olmasına rağmen başka birçok esere de sahiptir.

Tabiye Meselesinin Halli Ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

Takımın Muharebe Talimi (Almancadan Çeviri 1908)

Cumalı Ordugahı Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim Ve Manevraları (1909)

Tabiye Ve Tatbikat Seyahati (1911)

Bölüm Muharebe Talimi (Almancadan Çeviri 1912)

Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal (1918)

Nutuk (1927)

Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (1930)

Geometri (1937)

1915- 1918 yılları arasında yine Anafartalar, Doğu cephesi ve Karlsbat’ta hatıralarını kaleme aldı günlüklerde bulunmaktadır.

Atatürk'ün yazdığı herkes tarafından bilinen en önemli eseri nutuktur.

Mustafa Kemal Eserleri Ve Konuları

Takımın Muharebe Talimi -1908

Almancadan çevirmiştir. Dönemin mevcut talimlerinin günün şartlarına göre yeterli olmadığını, bu sebeple yabancı eserlerden tercüme yapılması gerektiği ve bunun uygulanması gerektiği üzerinde durmuştur.

Cumalı Ordugahı Süvari: Bölük, Alay, Tugay Eğitim Tatbikatları-1909

Tatbikatların birliklere uygulatmak için yazılmıştır.

Birinci Tabiye Meselesinin Halli

1911 yılında Kaleme aldığı bu eser askeri eğitiminde bilgileri ve pratik ilgi ilgili taktik meselelerin önemini vurgulayan bir eserdir. Subayların yetiştirilmesi ve tatbikatın önemini vurgulamıştır.

Taktik Tatbikat Gezisi

1912 yılında Kaleme aldığı bu eser yine komutanların yetiştirilmesi ve birlikleri ve şartlarına göre eğitimin amaçlayan bir eserdir.

Taktik Meselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler

1916 yılında kaleme aldığı bu eser Atatürk'ün Çanakkale savaşları sırasında edindiği tecrübelerin ışığında talim konularına değmiştir

Talim Ve Terbiye-İ Askeriye Hakkında Noktayı Nazarlar

1916 yılında kaleme aldı bu eserdir. Talim ve Terbiye yeni şekillerini ve bunların nasıl uygulanacağı şeklinde konuların yer aldığı bir eserdir.

Nutuk

Mustafa Kemal'in en önemli ve en çok dinlenen eserlerinden bir tanesi olan eser 1930 yılında tamamlanmıştır. Atatürk tarafından kaleme alınan nutuk ilk kopyasını 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan ikinci kurultayında 36 buçuk saatte 6 günde okunan tarihi bir hitabe olarak bilinmektedir.

Nutuk Türkiye Millet Meclisi'nin kuruluşunda cumhuriyetin ilanına kadar uzanan konuları kaleme aldığı eserdir. Nutuk ilk basımı 1927 yılında Arap harfleriyle iki cilt olarak yayınlanmıştır. Harf inkılabından sonra ise 1934 yılında Milli Eğitim Bakanlığı eseri 3 cilt olarak tekrar yayınlamıştır.

Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş ve uygar devletler arasındaki yerini alması için bilinçli ve özgür düşünceli vatandaşları yetiştirme konusunda bilgiler yer almaktadır.