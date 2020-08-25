8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlke Ve İnkılapları konu anlatımı

Atatürk'ün yaptığı inkılaplardan bazıları Batılı ülkelere örnek olmuştur. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi bunun en somut örneğidir. Bugün herkese düşen en önemli sorumluluklardan biri Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalıp onun inkılaplarını yaşatmaktır.

Atatürk İlke ve İnkılapları

1- Atatürk'ün İlkeleri:

1.A. Cumhuriyetçilik:

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'de cumhuriyeti ilan etmiştir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde herkes yargı önünde eşittir ve herkesin kendini savunma hakkı vardır.

1.B. Laiklik:

1937 yılında anayasamıza eklenen laiklik ile birlikte din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Laiklik, aynı zamanda düşünce ve ibadet özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir.

1.C. Devletçilik:

Atatürk'ün devletçilik ilkesi, sosyal devlet anlayışının bir parçasıdır. Devlet, iş yerleri ve fabrika açarak yeni istihdam alanları yaratır. Devletin yaptığı her ekonomi planı halkın çıkarını gözetir.

1.D. Milliyetçilik:

''Ne Mutlu Türküm diyene'' sözü milliyetçilik ilkesini özetler niteliktedir. Bu ilke aynı zamanda milletinin çıkarları için çalışmak ve ulusal bağımsızlık için mücadele etmek anlamlarına gelir. Dünyada birçok ülke ve millet Kurtuluş Savaşını kendilerine örnek alarak bağımsızlık mücadelesi vermiştir.

1.E. İnkılapçılık:

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideallerinden biri Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bunu da yaptığı onlarca inkılap ile başardı.

1.F. Halkçılık:

Hiçbir zümre ya da sınıf bir diğerinden üstün değildir. Halkçılık ilkesi sosyal, hukuki ve ekonomik alanda eşitliği savunur.

2- Atatürk'ün İnkılapları

1.A. Saltanatın Kaldırılması:

1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması iki açıdan önemlidir. Bu inkılap ile birlikte Osmanlı Devleti resmi olarak sona ermiştir. Bu da 1 yıldan daha kısa bir süre içerisinde cumhuriyetin ilan edilmesinin önünü açmıştır.

1.B. Halifeliğin Kaldırılması:

3 Mart 1924 tarihinde meclise verilen bir yasa önerisi kabul edilmiş ve halifelik resmi olarak kaldırılmıştır.

1.C. Latin Alfabesine Geçiş:

Latin alfabesine geçmeden önce halkın büyük çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Arap harflerini okumak ve yazmak ise çok zordu. Mustafa Kemal Atatürk, eğitime önem veren bir lider olduğu için dil alanında da inkılap yaptı. Harf Devrimi resmi olarak 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirildi.

1.D. Halk Evlerinin Açılması:

Yeni alfabenin kabulü ile birlikte ülkemizin genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldı. 1932 yılında açılan halk evleri sayesinde yüz binlerce kişi okuma yazma öğrendi. Birçok kişi halk evleri vasıtasıyla cumhuriyetin değerlerini çok daha kısa sürede benimsedi.

1.E. Medreselerin Kapatılması:

Önce Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Öğretim Birliği Yasası olarak da bilinen bu kanun ile birlikte ülkedeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. 3 Mart 1924 tarihinde medreselerin kapatılması ile birlikte yeni ders programları hazırlandı. 24 Kasımda kutladığımız Öğretmenler Günü ise Mustafa Kemal Atatürk'e, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etti.

1.F. Türk Tarih Kurumunun Kurulması:

Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931 tarihinde kuruldu. Kurumun çatısı altında birçok kongre düzenlendi. Tarihimizi araştırmakla görevli olan bu kurum onlarca kitap yayınlayıp tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

1.G. Türk Dil Kurumunun Kurulması:

12 Temmuz 1932 tarihinde kurulan Türk Dil Kurumunun amacı Türkçeyi korumak ve daha güzel bir şekilde konuşulmasını sağlamaktır. Kurum birçok imla ve yazım kılavuzu ile sözlük yayınlamıştır. Türk Dil Kurumu 1955 yılı itibariyle bilim insanlarına ve yazarlara, roman, bilim, sanat ve öykü dallarında ödüller vermeye başlamıştır.