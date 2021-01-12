8. Sınıf Matematik Verilerin Farklı Gösterimi konu anlatımı

Veri analizi yapmayı öğrenmek pek çok konunun düzgün ve kolay bir şekilde çözülebilmesi için önemlidir. Bu sebeple verilerin farklı gösterimi konusunun iyi bir şekilde anlaşılması oldukça önemlidir.

Verilerin Farklı Gösterimi

Histogram Nedir?

Verilerde bulunan değişikliklerin sıralanması ve çubuklar ile bunların dağılımının gösterilmesine histogram ismi verilmektedir. Sayısal tablolarda anlaşılamayan gruplaşma şekilleri histogram ile çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir.

histogram yapılırken öncelikle verilerin kaça ayrılacağını belirlemek gerekmektedir. Grup açıklığı ile grup sayısı birbirine bölünür. Eşitsizlikler de dikkate alınarak grup genişliklerine en küçük doğal sayılar verilir.

Açıklık Grup Sayısı Neyi İfade Eder?

Verilerin grup genişlikleri göz önünde bulundurularak gruplandırılması oldukça önemlidir. Gruplar ile grup sayıları veri bilgilerine göre yapılmalıdır.

Araştırmalardan elde edilen verilerin özetlenmesi ve başka kişilere de doğru bir şekilde aktarılması için istatiksel temsiller kullanılmaktadır.

Histogram Nasıl Çizilir?

Elimizde bir veri grubu var ve buna ait bir histogram yapmayı düşünüyorsak öncelikli olarak bu veri gruplarının açıklığının bulunması oldukça önemlidir.

Sonrasında verilerin kaç grupta toplanacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Grupların en fazla 10 adet olması en uygun biçimidir.

Eğer grup sayısı 10'dan fazla olursa sütun grafikleri aynı hizaya yaklaşır. Bu durumda da histogram karmaşıklaşır ve anlamını kaybeder.

Grup genişliğinin bulunması işlemi açıklığın grup sayısına bölünmesi şeklinde olmaktadır.

Bulunan sayıya en yakın büyük bir sayı grup genişliği olarak belirlenmektedir.

Grup genişliğinin belirlenmesinin ardından verilerin hangi aralıklarda olacağına bakılır ve bu şekilde histogram da oluşturulur.

Histogramlar sıklık verilerinin sütun grafikleri olarak çizilmektedir.

Histogram ile değerlerin hangi oranlarda yoğun olduğu görülmektedir.

Yani histogram; elimizdeki verilerin gruplar şeklinde ayrılması ve bu grupların sütunlara bölünmesi şeklinde yapılmaktadır. Histogramlarda veri merkezlerinin nerede olduğuna bakılmaktadır. Bu sütunlarda verilerin yayılımı ile dağılımı da açık bir şekilde görülmektedir.

Histogram Oluşturmak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İlk önce verilerde en büyük terimden en küçük terim çıkarılır. Bu şekilde veri grubu açıklığı elde edilmektedir.

Sonrasında ise verilerin kaç gruba ayrılacağının belirlenmesi gerekmektedir. En fazla 10 grup oluşturulması en doğru olanıdır.

Veri grubu açıklığı bulunduktan sonra bu sayının belirlenmiş olan grup sayısına bölünmesi gerekir. Bölme işlemi sonucunda ise bu sayıya en yakın ve büyük olan sayı grup genişliği olarak alınır.

Grup genişliği de belirlendikten sonra artık verilerin hangi aralıklara geleceği belirlenir ve veriler sütun grafiğine yerleştirilir.

Verilerin Farklı Gösterimleri

Sürekliliği bulunan verilerin çizgi grafikleri ile gösterilmeleri daha iyi bir gösterim çeşididir. Çünkü çizgi grafikleri düşüş ile artışları çok daha net bir şekilde ifade edebilmektedir. Eğer elde olan verilerde sonuca vurgu yapmak düşünülüyor ise o zaman sütun grafiği çizmek çok daha doğru bir seçenek olacaktır.

Sütun grafiklerinde verilerin başka veriler ile karşılaştırılması çok daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Daire grafikleri ise bütünün parçalarının daha net bir şekilde görülmesine olanak sağlamaktadır. Eğer veriler oldukça fazlaysa bu durumda histogram kullanmak en doğru seçenek olacaktır.

Örnek: Cemre, Ali, Demet ve Uğurcan'ın sınıf başkanlığı seçiminde aldıkları oylar sırası ile 10, 8, 5, 7'dir. Bu verilere göre çizilebilecek en uygun grafik hangisidir.

Oyların tamamı bir bütünün parçasını ifade eder. Daire grafikleri bütünün parçalarını göstermek açısından en uygun grafiktir. Bu sebeple alınan oyların daire grafiği ile gösterilmesi çok daha doğru olur.