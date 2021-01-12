8. Sınıf Matematik Veri Analizi konu anlatımı

Daha kolay yorumlama yapmak ve sonuçları daha net şekilde görebilmek için veri analizinden yararlanırız. Bu analizler değişik grafikler eşliğinde hem gündelik yaşamda hem de eğitim hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle farklı meslekler ile beraber karşımıza çıkacak bazı sorular karşısında, grafikler eşliğinde çözüm gerçekleştirmek mümkün.

Veri Analizi

Öncelikle veri analizi ne demek ve ne işe yarar bunun tanımını yapalım ve öğrenmeye çalışalım.

Veri analizi: Verileri görsel hale getirmeye, bunları yorumlamaya ve hesaplamalar yapmak suretiyle sonuca dayalı tahminler elde etmek için, grafikler yardımı ile yapılan işlem veri analizi olarak bilinir.

Böylece grafiklere baktığımız zaman kolay bir şekilde veri analizi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ilişkileri görünür hale getirmek ve bilgiyi özetleme gibi hususlar bu süreç içerisinde yer alır. Bu konuda pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yapısı ise elde bulunan verileri etkin şekilde analiz etmek, yorumlamak ve böylece en iyi hesaplama ile tahmin yürütmektir.

- Çizgi grafiği

- Sütun grafiği

- Daire grafiği

Bu grafiklerin her biri veri analizi üzerinden ele alınır ve çözüm için kullanılır. Şimdi bu grafiklerin ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını ayrı ayrı ele alarak tanımlama gerçekleştirelim.

Çizgi grafiği: Bir ya da birden fazla grubun zamana göre değişimini göstermek amacıyla kullanılan grafiklere çizgi grafiği denmektedir. Özellikle aşina olduğumuz zikzak şeklindeki çizgiler ile beraber grafik üzerinde belirtilir. Böylece herhangi bir işin hangi zaman diliminde yapıldığını etkin şekilde anlayabiliriz.

Sütun grafiği: İki ya da daha fazla verinin bir araya gelerek karşılaştırılması için kullanılan yöntem sütun grafiği olarak bilinmektedir. Mesela bir firmanın bir günde elde ettiği gelir ve giderleri ortaya çıkarabilmek için, grafik üzerinde dikey şekilde ele alınmış çizimler kullanılır.

Daire grafiği: Daha çok bir bütünün parçalarını karşılaştırmak için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Özellikle eğitim hayatı boyunca okulumuzda çok sık karşılaşacağımız yöntemlerden biridir. Aynı zamanda gündelik yaşamda da yine kullanılan yöntemler içerisinde yer alıyor.

- Matematikte farklı problemler için kullanılır.

- Seçim sonuçları için kullanılır.

- Bir firmanın ürettiği ürünler adına değerlendirilir.

- Eldeki hayvanlar için veriler analiz edilir.

Bu şekilde daha birçok farklı amaç doğrultusunda daire grafiği kullanılabilmektedir. Özellikle herhangi bir bütün farklı parçalara ayrılmak süreciyle yüzde üzerinden gösterme şansı sağlamaktadır.

Örnek: Eğer bir çiftlik içerisinde 100 tane hayvan varken bu hayvanların 60 tanesi koyun olduğuna göre yüzde kaçı inektir şeklinde bir soru çözümü yapılabilir.

Burada 100 tane hayvan olduğu için bunun %60 kadarı koyun olarak bilinir. Aynı zamanda geriye 40 tane İnek kalmıştır ve bu da %40 olarak ifade edilir. Böylece verilen bu rakamlar daire grafiği içerisinde yazılır ve değişik renkler üzerinden ele alınır.

Not: Veri analizi için hangi grafik yöntemi kullanılırsa kullanılsın, ortak şekilde işlemler yorumlama ve sayısal veri üzerine tahmin etme olanağı vermektedir. Böylece gündelik yaşamda hem de okul hayatında bazı veriler çok daha net bir biçimde anlaşılır.

Şimdi yukarıdaki tanımlamaları incelemek suretiyle grafik yöntemlerini değerlendirebilirsiniz. Özellikle hangi grafiğin ne anlama geldiğini ve hangi veri analizi için değerlendirildiğini iyi bilmeniz gerekiyor.