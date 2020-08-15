Üçgenlerde açıları ya da kenarları bulurken bazı yardımcı elemanlardan faydalanırız. Bu elemanlar bizlere problemlerin daha kolay çözülmesine olanak verir. Şimdi üçgenin bu yardımcı elemanlarının ne olduklarını öğrenelim. Tanımlarını yapalım ve bunlarla ilgili örnekler çizerek nasıl işe yaradıklarını inceleyelim.

8. Sınıf Matematik Üçgenin Yardımcı Elemanları Konu Anlatımı

Üçgenin birden fazla yardımcı elemanı bulunmaktadır. Bu elemanlar genelde üçgenin içinde kullanılırken, bazı zamanlar dış kısmında da kullanılmaktadır. Öncelikle yükseklikten başlayalım.

Üçgende yükseklik: Üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenara (ya da uzantısına) çekilen dik bir çizgi yükseklik olarak bilinmektedir. Bu yükseklik kesişen dik kenar ile 90 derecelik bir açı oluşturur.

Yükseklikler özellikle dik açılı üçgenlerde üçgenin iç kısmında bir noktada kesişir. Örneğin elimizde bir üçgen olsun. Bu üçgenlerin her bir köşegeni ne sırasıyla, (A, B, C) isimleri verelim. Ve bu köşegenlerde karşı kenara dik bir çizgi çekelim. Gördüğümüz gibi üçgen içerisinde bir yükseklik oluşturdu. Ayrıca kesişen kısımlar 90 derecelik bir açı meydana getirdi.

Yükseklik aynı zamanda üçgenin dışında da olabilir. Özellikle dik açılı üçgenlerde bunu yapabiliriz. Örneğin 2 tane ayrı yüksekliğin uzantıları birbiriyle kesiştiği zaman iki ayrı yükseklik elde edilmiş olur.

Not: Bir dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda o üçgenin yüksekliği olarak bilinir.

Üçgende kenarortay: Üçgenin bir köşesinden karşı kenara çektiğimiz çizgi, eğer karşı kenarı ikiye ayırıyor ise bu kenarortaydır.

Kenarortay aynı zamanda üçgen içerisinde bir, (G, ağırlık merkezi) oluşturur. Bu ağırlık merkezi üçgenin tam ortasında bulunur.

Örnek: Bir üçgenin köşesinden karşı tarafa dik bir çizgi çektik. Bu çizgi çekilen kenarı iki eşit parçaya böldü. Peki, biz ne yapmış olduk?

Cevap: Çizgi çekilen kenarı ikiye bölmüş olduk. Yani üçgenin bir kenarından iki eşit parça oluşturduk.

Üçgende G, ağırlık merkezi bulmak: Üçgende G, ağırlık merkezi bulmak oldukça kolaydır. Bunun için bir üçgenin tüm köşegenlerinden karşı kenara bir çizgi çekelim. Daha sonra üçgenin ortasında birleştiği noktayı işaretleyelim. Böylece burası, ‘G’ ağırlık merkezi olur.

Üçgende açıortay: Üçgenin bir köşegenindeki açıyı iki eşit parçaya bölen doğruya üçgende açıortay denir. Açıortaylar üçgen içerisindeki bir noktada kesişmektedirler.

Ayrıca açıortaylar sayesinde üçgen içerisinde farklı üçgenlerde elde etme şansını yakalarız. Aynı zamanda üçgenin iç açılarını bulurken problemlerde bize yardımcı olurlar.

Üçgende kenarortay dikme: Üçgenin bir kenarının orta noktasından geçen, aynı zamanda dik bir çizgi olan doğruya üçgende kenarortay dikme denmektedir. Ayrıca kenarortay dikmeler üçgenin herhangi bir iç kısmında birleşmektedir.

Üçgende kenarortay sayesinde hem 90 derecelik bir açı oluşturur hem de üçgenin bir kenarı eşit parçaya bölünmüş olur.

Üçgende ikizkenar: İkizkenar üçgenlerde, taban kenarına çizilmiş olan yükseklik, kenar orta dikme, kenarortay ve açıortay aynı doğru parçasından oluşmaktadır. Yani bir ikizkenar üçgende aşağı doğru çizgi çektiğimiz zaman açıortay elde edebilir; 90 derecelik bir açı oluşturabilir ve kenarı ikiye bölebiliriz. Aynı zamanda yükseklik olarak kullanırız.

Üçgenin yardımcı elemanları bunlardır. Şimdi bunları kısaca tekrar maddeler halinde inceleyelim.

- Üçgende yükseklik

- Üçgende kenarortay

- Üçgende G, ağırlık merkezi

- Üçgende açıortay

- Üçgende kenarortay dikme

- Üçgende ikiz kenar

Bütün bu yardımcı elemanlar sayesinde üçgenin açıları ya da kenarları problemleri üzerinden kolayca çözüm gerçekleştirebiliriz.