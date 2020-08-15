Üçgen çizmek oldukça kolaydır. Örneğin elimizde kenar uzunlukları olan üçgeni kolay çizebiliriz. Aynı zamanda bir kenar ölçüsü ve bir açısı verilen üçgeni de çizebiliriz. Bir açısının ölçüsü ile iki kenarı verilen üçgenin de yine kolayca çizebiliriz.

8. Sınıf Matematik Üçgen Çizimi Konu Anlatımı

Matematik içerisindeki en önemli konular arasında yer alan üçgen çizimi, bize geometrik şekilleri çok daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır. Elimizde temel elemanlar olan açı ve kenarlar olduğu zaman, kolayca bir üçgeni çizebiliriz. Bunun için bize pergel ve cetvel ile açıölçer yeterlidir. Şimdi gelin sırasıyla elimizde bulunan elemanlar ile beraber üçgen çizimini yapalım.

Üç Kenarının Uzunluğu Verilmiş Üçgeni Çizme

Sadece cetvel ve pergel kullanarak üçgenlerden uzunluğu verilmiş üçgeni kolayca çizilebiliriz. Tabi bunun için verilmiş olan kenarların ölçülerinin bilinmesi gerekmektedir.

- Öncelikle cetvel kullanarak bir çizgi çekilir.

- Daha sonra pergel kenarlardan biri kadar açılır. Pergel çizilen kenarın bir noktasına konur ve yay yapılır.

- Aynı şekilde kenarın diğer ucundan pergel yardımıyla yay çizilir.

- Son olarak çizilen yaylar üzerindeki kesişme noktaları ilk çizilen kenarın uç kısımları ile birleştirilir.

İki Kenar Uzunluğu ve Bir Açısı Verilmiş Üçgeni Çizmek

Eğer elimizde iki kenar uzunluğu ile bu kenarların kesiştiği kısmındaki açı verilmiş ise, kolay şekilde üçgen çizimi yapabiliriz. Ancak yine aynı şekilde bu kenarların uzunluğu ve açının ölçüsü bilinmelidir.

- Önce cetvel kullanarak bir kenar çizelim.

- Daha sonra çizilen doğru parçasının ucuna verilmiş açıyı açıölçer ile oluşturalım.

- Daha sonra birinci maddede çizdiğimiz kenar ile beraber, ikinci maddede çizdiğimiz açıyı yapacak şekilde bir çizgi çekelim.

- Son olarak çizilen kenarları birleştirecek bir doğru çizelim.

İşte bu şekilde kolayca ve sorun yaşamadan üçgen hazırlayabiliriz.

Bir Kenar Uzunluğu Ve İki Açısının Ölçüsü Verilmiş Üçgen Çizme

Bir kenarı ve aynı zamanda iki açısının ölçüsü verilmiş üçgeni açı ölçer ve cetvel yardımı ile çizebiliriz.

- Öncelikle cetvel kullanarak verilen bir kenar çizilir.

- Daha sonra açı ölçer kullanarak kenar ucuna verilmiş olan açı çekilir.

- Ardından birinci maddede verilmiş kenarın diğer ucundan yine açıölçer yardımı ile iki açı oluşturulur.

- Son olarak ise iki açının kenarından doğru çizilerek bir araya getirilir.

İşte bu şekilde kolayca üçgen oluşturabilir ve üçgenin farklı amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz. Tabii nasıl olursa olsun üçgen çizebilmek için mutlaka cetvel, açıölçer ve pergel olmalıdır.

Üçgen Çizimi İçin Elde Bulunması Gereken Veriler

Üçgen çizimi konusunda elde bulunması gereken belli başlı bazı veriler bulunmaktadır. Yukarıda verdiğimiz bu verileri şimdi maddeler halinde inceleyelim. Böylece elimizde hangi veriler olursa rahatça üçgen çizebileceğimizi öğrenelim.

- Bir kenarı ve bir açısı bilinen üçgenin çizebiliriz.

- İki kenarı ve bir açısı bilinen üçgenin çizebiliriz.

- Bir kenarı ve iki açısı bulunan üçgeni çizebiliriz.

İşte bu şekilde elimizde bu veriler olduğu zaman kolayca farklı üçgenleri çizebiliriz. Siz de evinizde defterinize ya da bir kağıda denemeler yapabilir ve farklı üçgenler çizebilirsiniz. Böylece konuyu daha iyi şekilde pekiştirebilir ve ne zaman isterseniz bir üçgen elde edebilirsiniz. Ayrıca kendiniz de farklı açı ve kenar birimleri belirleyebilir; değişik büyüklüklerde ve açılarda üçgenler oluşturabilirsiniz.