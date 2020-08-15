8. Sınıf Matematik Dik Koni konu anlatımı

8. sınıf matematiğinde Dik Koni lisedeki Geometri dersinde temel konulardan biri olmaktadır. Lise müfredatında katı cisimler içerisinde öğretilen konu 8. Sınıfta öğrenci düzeyine göre basitleştirilerek anlatılmaktadır. Geometride iyi bir sonuç almak isteyen öğrenciler bu konuyu güzel bir şekilde anlamalıdır.

Dik Koni Nedir?

Koninin tepe noktası denilen bölgesinden tabana dik olarak oluşturulan konilere Dik Koni denmektedir. Bu konilerin 5 adet unsuru bulunmaktadır: Tepe noktası, ana doğru, yanal yüz, yükseklik ve taban yüzeyi. Koni, yanal yüz diye belirtilen ve aslında bir daire diliminden oluşan bu parçanın kıvrılarak birleştirilmesi ve tabanında da bir daire oluşturmasıyla meydana gelmektedir. Konu anlatım kitaplarında ise dik üçgensel bölgenin kendi etrafında dik kenarı üzerinde 360 derece dönmesiyle oluşmaktadır diye belirtilmektedir.

Dik Koni Alan Hesaplama

Dik Konide alan hesaplaması yapılırken iki unsurun alanı hesaplanmalıdır. Bu unsurlar yanal alan ve taban alanı olmaktadır. Yanal alan hesabı için ana doğru, taban yarıçapı ve π çarpılır. Yüzey alan hesabı yapmak için ise yanal alan ve taban alanı toplanmaktadır. Taban alanını hesaplamak için ise temel daire alan formülünü yani π çarpı yarıçapın karesini çarpmak gerekmektedir. Yazılı ya da diğer okul sınavlarında da bu unsurlardan herhangi birinin bulunması istenmektedir. Bu formüller ile birlikte de denklem kurarak istenen her unsura ulaşılabilmektedir. Tabii ki dik üçgen ve daire konularını iyi bir şekilde bilmek koniyi daha da kolaylaştırmaktadır.

Dik Koni Hacim Hesaplama

Dik Koni hacim hesaplaması yapılırken silindir hacim formülünden yararlanılır. Aralarındaki fark ise konide formülün 3’e bölünmesidir. Formül ise π, yarıçap karesi ve yüksekliğin çarpılması ve üçe bölünmesidir. Formülü silindir hacmi bölü 3 şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Genellikle hacimle ilgili su doldurma ve boşaltma soruları sorulmaktadır. Bu sorularda da doldurulan kısım ve boş kısmı hesaplayarak doğru yanıta ulaşabilirsiniz. Pratik olarak ise tüm hacimden doldurulan hacmi çıkararak boş hacmi bulabilirsiniz.

Dik Koni Özel Bağıntıları

Dik Koni içerisinde 2 adet özel bağıntı bulunmaktadır. Bunlardan ilki koninin dik olması vesilesiyle Pisagor bağıntısı gelmektedir. Yani yüksekliğin karesi ve taban yarıçapının karesinin toplamı ana doğrunun karesine eşit olmaktadır. Yükseklik ya da ana doğru uzunluğu bulunurken bu bağıntıyla denklem kurulabilmektedir. İkinci bağıntı ise taban yarıçapı ve ana doğrunun bölümünün koninin merkez açısının 360 dereceye bölümüne eşit olmasıdır. Bu bağıntıyla da merkez açının derecesi ya da ana doğrunun uzunluğunu bulma soruları türetilebilmektedir.

Dik Koni Taban Çevresi Hesaplama

Taban çevresi hesabı yaparken tabanın bir daire olduğunun göz önünde bulundurarak daire çevre formülü kullanılmaktadır. Formül ise “ 2.π.r” şeklinde çarpılarak oluşmaktadır. Bunun yanında Dik Konideki merkez açının oluşturduğu daire diliminin tabanda oluşturduğu çevre de tabana eşit olmaktadır. Yani 2.π.R.a bölü 360 taban çevresine eşittir. Yukarıda belirtilen özel bağıntı da bu formülden çıkmaktadır.

Dik Koni Örnek Soru Çözümü

Örneğin ana doğrusu 6 birim ve yarıçapı 4 birim olan Dik Koninin yanal alanını ve tüm alanını bulalım. Yanal alanını bulmak için “π.4.6” formülünü uygulayarak yanal alanı “24π” şeklinde bulabiliriz. Taban alanı da π çarpı yarıçap karesini çarparak buluruz. Daha sonrasında elde ettiğimiz 24π ve 16π değerlerini toplayarak Dik Koni yüzey alanını 40π şeklinde hesaplayabiliriz.