8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı
Genelde yaptıklarımızı, beğendiklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanırız. Olumsuz cümlelerde 'don't' - 'doesn't'' - ''can't'' ifadeleri yer alır. 8. sınıflar için Simple Present Tense konusunu detaylı bir şekilde anlattık.
Geniş zamanlı cümlelerde en sık kullanılan zaman kalıpları şunlardır: Often - Sık sık / Every Time - Her zaman / Every Day - Her gün. Bazı cümlelerde ise ''generally'' ve ''Constantly'' ifadelerine de yer verilir.
Simple Present Tense (Geniş Zaman)
1- Geniş Zamanlı Cümleler:
Örnekler:
1.A.- I play piano and guitar.
Ben piyano ve gitar çalarım.
1.B.- Ali teaches at this school.
Ali, bu okulda öğretmenlik yapıyor.
1.C - We camp every summer.
Her yaz kamp yaparız.
2- Like - Love - Don't Like - Hate - Enjoys ile Kurulmuş Geniş Zamanlı Cümleler
Hobilerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatırken ''Like'' ve ''Love'' kelimelerini sıklıkla kullanırız. Yapmaktan hoşlanmadığımız şeyler içinse kullanabileceğimiz kelimeler ise ''Don't Like'' ve Hate'dir.
Not: ''Hoşlanmam'' - ''Severim'' - ''Nefret ederim'' ifadelerinin tamamı geniş zamanlı cümlelerde yer alır.
Örnek Cümleler:
1.A - Ali likes to draw pencil drawings.
Ali, kara kalem resimler çizmekten hoşlanır.
1.B - My mom likes to solve puzzles in her spare time.
Annem boş zamanlarında bulmaca çözmeyi sever.
1.C -My uncle enjoys watching cowboy movies on the weekends.
Amcam hafta sonları kovboy filmleri izlemekten hoşlanır.
1.D - My older sister hates chatty people.
Ablam geveze insanlardan nefret ederim.
1.E - I love traveling and discovering new places.
Seyahet etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok severim.
1.F - I do not like crowded cities like Istanbul.
İstanbul gibi kalabalık şehirleri sevmiyorum.
1.G - I like action movies since I was a kid.
Çocukluğumdan beri aksiyon filmlerini severim.
1.H.- I hate arrogant and selfish people.
Kibirli ve bencil insanlardan nefret ederim.
3- ''Usually'' - ''Every Day'' ve ''Every Time'' ile Kurulan Geniş Zamanlı Cümleler
Usually - Genellikle / Every Day - Her Gün ve Every Time - Her Zaman demektir. ''Every Week'' - Her hafta anlamında kullanılırken Every Year - Her Yıl anlamına gelir.
1.A - We definitely go to my grandfather's village every year.
Her yıl mutlaka dedemin köyüne gideriz.
1.B - My father usually goes to work by walking.
Babam işe genelde yürüyerek gider.
1.C - Bülent reads at least 50 pages of books every day.
Bülent her gün en az 50 sayfa kitap okur.
1.D - Ayça goes to the gym twice a week.
Ayça haftada iki kez spor salonuna gidiyor.
1.E - I usually drink milk or orange juice in the morning.
Sabahları genelde süt ya da portakal suyu içerim.
1.F - I make a list of the books I read every month.
Her ay okuduğum kitapların listesini çıkarırım.
Not -1- ''Sık sık'' anlamına gelen ''Often'' kelimesi geniş zaman cümlelerde kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A - My brother often goes to Italy for business.
Ağabeyim iş için sık sık İtalya'ya gidiyor.
1.B - Do you come here often?
Buraya sık sık gelir misiniz?
Not -2- Geniş zaman cümlelerinde ''Generally'' ve ''Normally'' kelimeleri de kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A.- My family geneally goes to Şarköy for vacation.
Ailem tatil için sık sık Şarköy'e gider.
1.B.- Normally I would never do such a thing.
Normalde, asla böyle bir şey yapmam
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle