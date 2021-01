8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

Geniş zamanlı cümlelerde en sık kullanılan zaman kalıpları şunlardır: Often - Sık sık / Every Time - Her zaman / Every Day - Her gün. Bazı cümlelerde ise ''generally'' ve ''Constantly'' ifadelerine de yer verilir.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

1- Geniş Zamanlı Cümleler:

Örnekler:

1.A.- I play piano and guitar.

Ben piyano ve gitar çalarım.

1.B.- Ali teaches at this school.

Ali, bu okulda öğretmenlik yapıyor.

1.C - We camp every summer.

Her yaz kamp yaparız.

2- Like - Love - Don't Like - Hate - Enjoys ile Kurulmuş Geniş Zamanlı Cümleler

Hobilerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatırken ''Like'' ve ''Love'' kelimelerini sıklıkla kullanırız. Yapmaktan hoşlanmadığımız şeyler içinse kullanabileceğimiz kelimeler ise ''Don't Like'' ve Hate'dir.

Not: ''Hoşlanmam'' - ''Severim'' - ''Nefret ederim'' ifadelerinin tamamı geniş zamanlı cümlelerde yer alır.

Örnek Cümleler:

1.A - Ali likes to draw pencil drawings.

Ali, kara kalem resimler çizmekten hoşlanır.

1.B - My mom likes to solve puzzles in her spare time.

Annem boş zamanlarında bulmaca çözmeyi sever.

1.C -My uncle enjoys watching cowboy movies on the weekends.

Amcam hafta sonları kovboy filmleri izlemekten hoşlanır.

1.D - My older sister hates chatty people.

Ablam geveze insanlardan nefret ederim.

1.E - I love traveling and discovering new places.

Seyahet etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok severim.

1.F - I do not like crowded cities like Istanbul.

İstanbul gibi kalabalık şehirleri sevmiyorum.

1.G - I like action movies since I was a kid.

Çocukluğumdan beri aksiyon filmlerini severim.

1.H.- I hate arrogant and selfish people.

Kibirli ve bencil insanlardan nefret ederim.

3- ''Usually'' - ''Every Day'' ve ''Every Time'' ile Kurulan Geniş Zamanlı Cümleler

Usually - Genellikle / Every Day - Her Gün ve Every Time - Her Zaman demektir. ''Every Week'' - Her hafta anlamında kullanılırken Every Year - Her Yıl anlamına gelir.

1.A - We definitely go to my grandfather's village every year.

Her yıl mutlaka dedemin köyüne gideriz.

1.B - My father usually goes to work by walking.

Babam işe genelde yürüyerek gider.

1.C - Bülent reads at least 50 pages of books every day.

Bülent her gün en az 50 sayfa kitap okur.

1.D - Ayça goes to the gym twice a week.

Ayça haftada iki kez spor salonuna gidiyor.

1.E - I usually drink milk or orange juice in the morning.

Sabahları genelde süt ya da portakal suyu içerim.

1.F - I make a list of the books I read every month.

Her ay okuduğum kitapların listesini çıkarırım.

Not -1- ''Sık sık'' anlamına gelen ''Often'' kelimesi geniş zaman cümlelerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A - My brother often goes to Italy for business.

Ağabeyim iş için sık sık İtalya'ya gidiyor.

1.B - Do you come here often?

Buraya sık sık gelir misiniz?

Not -2- Geniş zaman cümlelerinde ''Generally'' ve ''Normally'' kelimeleri de kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A.- My family geneally goes to Şarköy for vacation.

Ailem tatil için sık sık Şarköy'e gider.

1.B.- Normally I would never do such a thing.

Normalde, asla böyle bir şey yapmam