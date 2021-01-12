MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri ORTAOKUL Haberleri 8. SINIF Haberleri 8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı
Geri8. SINIF 8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8. SINIF
Haber Giriş: 12.01.2021 - 04:17 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Genelde yaptıklarımızı, beğendiklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanırız. Olumsuz cümlelerde 'don't' - 'doesn't'' - ''can't'' ifadeleri yer alır. 8. sınıflar için Simple Present Tense konusunu detaylı bir şekilde anlattık.

Geniş zamanlı cümlelerde en sık kullanılan zaman kalıpları şunlardır: Often - Sık sık / Every Time - Her zaman / Every Day - Her gün. Bazı cümlelerde ise ''generally'' ve ''Constantly'' ifadelerine de yer verilir.

 Simple Present Tense (Geniş Zaman)

 1- Geniş Zamanlı Cümleler:

 Örnekler:

 1.A.- I play piano and guitar.

 Ben piyano ve gitar çalarım.

 1.B.- Ali teaches at this school.

 Ali, bu okulda öğretmenlik yapıyor.

 1.C - We camp every summer.

 Her yaz kamp yaparız.

 2- Like - Love - Don't Like - Hate - Enjoys ile Kurulmuş Geniş Zamanlı Cümleler

 Hobilerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatırken ''Like'' ve ''Love'' kelimelerini sıklıkla kullanırız. Yapmaktan hoşlanmadığımız şeyler içinse kullanabileceğimiz kelimeler ise ''Don't Like'' ve Hate'dir.

 Not: ''Hoşlanmam'' - ''Severim'' - ''Nefret ederim'' ifadelerinin tamamı geniş zamanlı cümlelerde yer alır.

 Örnek Cümleler:

 1.A - Ali likes to draw pencil drawings.

 Ali, kara kalem resimler çizmekten hoşlanır.

 1.B - My mom likes to solve puzzles in her spare time.

 Annem boş zamanlarında bulmaca çözmeyi sever.

 1.C -My uncle enjoys watching cowboy movies on the weekends.

 Amcam hafta sonları kovboy filmleri izlemekten hoşlanır.

 1.D - My older sister hates chatty people.

 Ablam geveze insanlardan nefret ederim.

 1.E - I love traveling and discovering new places.

 Seyahet etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok severim.

 1.F - I do not like crowded cities like Istanbul.

 İstanbul gibi kalabalık şehirleri sevmiyorum.

 1.G - I like action movies since I was a kid.

 Çocukluğumdan beri aksiyon filmlerini severim.

 1.H.- I hate arrogant and selfish people.

 Kibirli ve bencil insanlardan nefret ederim.

 3- ''Usually'' - ''Every Day'' ve ''Every Time'' ile Kurulan Geniş Zamanlı Cümleler

 Usually - Genellikle / Every Day - Her Gün ve Every Time - Her Zaman demektir. ''Every Week'' - Her hafta anlamında kullanılırken Every Year - Her Yıl anlamına gelir.

 1.A - We definitely go to my grandfather's village every year.

 Her yıl mutlaka dedemin köyüne gideriz.

 1.B - My father usually goes to work by walking.

 Babam işe genelde yürüyerek gider.

 1.C - Bülent reads at least 50 pages of books every day.

 Bülent her gün en az 50 sayfa kitap okur.

 1.D - Ayça goes to the gym twice a week.

 Ayça haftada iki kez spor salonuna gidiyor.

 1.E - I usually drink milk or orange juice in the morning.

 Sabahları genelde süt ya da portakal suyu içerim.

 1.F - I make a list of the books I read every month.

 Her ay okuduğum kitapların listesini çıkarırım.

 Not -1- ''Sık sık'' anlamına gelen ''Often'' kelimesi geniş zaman cümlelerde kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A - My brother often goes to Italy for business.

 Ağabeyim iş için sık sık İtalya'ya gidiyor.

 1.B - Do you come here often?

 Buraya sık sık gelir misiniz?

 Not -2- Geniş zaman cümlelerinde ''Generally'' ve ''Normally'' kelimeleri de kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A.- My family geneally goes to Şarköy for vacation.

 Ailem tatil için sık sık Şarköy'e gider.

 1.B.- Normally I would never do such a thing.

 Normalde, asla böyle bir şey yapmam

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle