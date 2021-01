8. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

Simple Presen Tense İngilizcenin en önemli tenselerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Bu tense ile yapılan bir işin sürekli yapıldığı anlatılabilmektedir. Türkçeye bu tense Geniş Zaman ismi ile geçmiştir.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Simple Present Tense de he, she ve it üçüncü tekil şahıs olmaları sebebi ile olumlu bir cümlede bu zamirlerden sonra fiile -s takısı eklenmektedir. Fakat Olumsuz cümleler ile soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanılması sebebi ile fiile -s takısı getirilmez.

Örnekler:

I drink (İçerim.)

I don't drink (içmem)

Do I drink? (içer miyim?)

You drink (içersin)

You don't drink (içmezsin)

Do you drink? ( içer misin?)

He drinks (O içer)

He doesn't drink ( o içmez)

Does he drink? (o içer mi?)

She drinks ( o içer)

She doesn't drink (o içmez)

Does she drink? (o içer mi?)

It drinks (O içer)

It doesn't drink (O içmez)

Does it drink? ( o içer mi?)

We drink (içeriz)

We don't drink (içmeyiz)

Do we drink? (içer miyiz?)

They drink (içerler)

They dont't drink (içmezler)

Do they drink (içerler mi?)

Simple Present Tense Yapısı Nasıldır?

Simple Present Tense cümlelerinde eğer cümle olumlu bir şekilde kurulacaksa özneden sonra fiil mastar halinde kullanılmaktadır.

I like cats (Kedileri severim)

You play voleyball (Sen voleybol oynarsın)

He, she ve it üçüncü tekil şahıs zamirlerinde olumlu cümlelerde fiile -s takısı eklenmektedir.

She drinks coffee (o kahve içer)

He lives in Ankara (o Ankara'da yaşar.)

Our friend likes cats (Arkadaşımız kedileri sever.)

Yukarıdaki cümlede başta bizim kullanıldığı için çoğul gibi düşünme yanılgısı olabilmektedir. Ancak özne bizim değil bizim arkadaşımız olduğu için fiile -s takısı gelmesi gerekir.

Önemli Not: he/she/it üçüncü tekil şahıs zamiri alan olumsuz ve soru cümlelerinde does ya da doesn't yardımcı fiili kullanılır. Bu sebeple olumsuz ve soru cümlelerinde fiile -s takısı eklenmemektedir.

Simple Present Tense soru cümlelerinde başa do ya da does getirilerek soru cümlesi oluşturulmaktadır.

I go to cinema (olumlu cümle)

Do I go to cinema (soru cümlesi)

Tekil şahıs kullanılan cümleler soru cümlesi yapılacağı zaman başa "Do" yardımcı fiili getirilmektedir. Üçüncü tekil şahıs cümlelerinde ise soru cümlesi yapılmak istendiği zaman başa does yardımcı fiili getirilir ve fiil -s takısı almaz.

She goes to cinema (olumlu cümle)

Does she go to cinema? (soru cümlesi)

Simple Present Tense olumsuz cümlelerde don't ya da doesn't yardımcı fiilleri kullanılmaktadır. 3. tekil şahıs olumsuz cümlelerinde doesn't kullanıldığı için fiil yine -s takısı almayacaktır.

I like coffee (Olumlu cümle)

I don't like (olumsuz cümle)

She listens to music (olumlu cümle)

she doesn't listen to music (olumsuz cümle)

Simple Present Tense Nerelerde Kullanılır?

Eylemlerin sürekli tekrarlandığı ya da alışkanlık haline geldiği durumlarda bu tense kullanılmaktadır.

I play handball (Hentbol oynarım.)

The Earth circles the Sun (Dünya güneşin etrafında döner)

2. Gelecekte, şu an ya da geçmişte geçerliliğini hiç kaybetmeyen eylemler için kullanılmaktadır.

Rabbits like carrot (tavşanlar havuç sever.)

Adana is in Turkey (Adana Türkiye'de bulunur)