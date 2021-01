8. Sınıf İngilizce Prefer-Would Rather-Would Prefer Kullanarak Tercihlerden Bahsetme konu anlatımı

Prefer-would rather-would prefer kullanımları tercihleri anlatmak için kullanılan kalıplardır. Konu ile ilgili detaylı örneklendirmeleri hazırladık.

Prefer-Would Rather-Wold Prefer Kullanarak Tercihlerden Bahsetme

Prefer ile would rather kalıpları İngilizcde sıklıkla kullanılan kalıplardır. Bu kalıplar genelde tercihlerden bahsetmek için kullanılmaktadır.

Prefer + İsim

I prefer coffee (Kahveyi tercih ederim.)

I prefer banana (Muzu tercih ederim)

Prefer + İsim + To + İsim

Bir şeyin başka bir şeye tercih edildiğinin anlatıldığı durumlar bu kalıp ile yapılmaktadır. Yani cümlede iki ismin arasına "to" koymak gerekmektedir.

I prefer coffee to juice (Kahveyi meyve suyuna tercih ederim.)

I prefer cat to dog (Kediyi köpeğe tercih ederim.)

Prefer + Fiil + İng

Prefer'dan sonra kullanılan fiillere ing katısı getirmek gerekmektedir.

I prefer drinking coffee (Kahve içmeyi tercih ederim.)

I prefer eating meat (Et yemeyi tercih ederim.)

Prefer + Verb + İng + To + Verb + İng

"to" edatı isimlerde olduğu gibi iki fiil arasında da kullanılabilmektedir.

I prefer staying at home to going to cinema. ( Evde kalmayı sinemaya gitmeye tercih ederim.)

I prefer doing yoga to walking (Yoga yapmayı yürümeye tercih ederim.)

Prefer + To + Verb1

Preferdan sonra to eki kullanılıp sonrasında fiilin birinci halini kullanmak mümkündür. Fakat buradaki "to" mastar eki olarak kullanılır "to" edatı ile bir ilgisi yoktur.

He prefers to walk (o yürümeyi tercih ediyor)

I prefer to listen to music (müzik dinlemeyi tercih ederim)

Prefer + To + Verb1 + Rather Than + Verb1

Eğer bir işi yapmak başka bir işi yapmaya tercih ediliyorsa o zaman iki fiil arasında rather than kullanmak gerekir. İkinci fiilden önce ise to kullanmaya gerek yoktur.

She prefers do yoga rather than walk ( Yoga yapmayı yürümeye tercih eder.)

I prefer to stay at home rather than go cinema (evde kalmayı sinemaya gitmeye tercih ederim)

Don't / Doen't Prefer

Eğer tercihler Simple Present Tense ile anlatılıyorsa o zaman tercihlerin olumsuz yapılması için don't ya da doesn't yardımcı fiillerini kullanmak gerekmektedir.

I don't prefer staying at home (evde kalmayı tercih etmiyorum)

He doesn't prefer walking alone (O yalnız yürümeyi tercih etmez.)

Önemli Not: "would rather" kalıbı da tercih etmek anlamına gelmektedir. Ancak eğer would rather kalıbı kullanılacaksa fiilin birinci halinin kullanılması gerekmektedir

Would Rather + Verb1

I would rather drink coffee (Kahve içmeyi tercih ederim.)

- Subject + 'd rather + Verb1

Would yerine 'd şeklinde kısaltmasını kullanmak da mümkündür.

I'd rather go to the cinema (sinemaya gitmedi tercih ederim.)

He'd rather drink coffee (Kahve içmeyi tercih eder.)

- Would Rather + Verb1 + Than + Verb1

Bir iş başka bir işe tercih ediliyorsa o zaman iki fiilin arasına than konulabilir. Ancak burada birinci fiil ile ikinci fiil aynı ise o zaman ikinci fiili yazmaya gerek yoktur.

She would rather drink coffee than tea (O kahve içmeyi çaya tercih eder.)

I would rather walk than dance (Dans etmektense yürümeyi tercih ederim.)

- Would Rather + Not + Verb1

Eğer would rather kalıbını olumsuz bir şekilde kullanmayı düşünüyorsanız o zaman bu kalıptan sonra sadece not kullanmanız yeterli olacaktır.

I would rather not drink coffee today (Bugün kahve içmemeyi tercih ederim.)

Örnekler:

I would rather eat a dessert

We prefer living a small city