8. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Cümleleri) konu anlatımı

Tercih cümleleri olumlu ve olumsuz kurulabilir. Olumsuz cümlelerde ''prefer'' kelimesinin önüne ''don't'' ve ''doesn't'' getirilir. Örneğin (I don't prefer) - (She doesn't prefer). Eğer bize genel tercihlerimiz yani alışkanlıklarımız soruluyorsa ''would prefer'' kalıbını kullanarak cevap vermeliyiz.

Prefer (Tercih Cümleleri)

1- Olumu Prefer Cümleleri:

1.A - I prefer to drink lemonade.

Limonata içmeyi tercih ederim.

1.B - I prefer coffee without sugar.

Şekersiz kahve tercih ederim.

1.C - I prefer to wear sports.

Spor giyinmeyi tercih ederim.

1.D - I prefer to sit here.

Burada oturmayı tercih ederim.

1.E - She prefers to wear heels.

O topuklu ayakkabı giymeyi tercih eder.

1.F- I prefer to ride a motorcycle.

Motosiklet sürmeyi tercih ederim.

Not: Prefer cümlelerinde, tercih edilenlerin sayısı birden fazla olabilir.

Örnek Cümleler:

1.A - My dad prefers cowboy and action movies.

Babam kovboy ve aksiyon filmlerini tercih eder.

1.B - I prefer tea and cookies.

Çay ve kurabiye tercih ederim.

1.C - He prefers to go to bed early and wake up early.

O, erken yatıp erken kalkmayı tercih eder.

1.D - I prefer walking and camping in the forest.

Ormanda yürümeyi ve kamp yapmayı tercih ederim.

2- Prefer Olumsuz Cümleler:

1.A - I do not prefer very spicy and sour foods.

Çok baharatlı ve ekşi yemekleri tercih etmem.

1.B - My brother does not prefer to wear a tie.

Ağabeyim kravat takmayı tercih etmez.

1.C - My mother does not prefer to spend time in crowded places.

Annem kalabalık yerlerde zaman geçirmeyi tercih etmez.

1.D - Yağmur does not prefer to watch horror movies.

Yağmur, korku filmi izlemeyi tercih etmez.

1.E - Women do not prefer to watch a football match.

Kadınlar futbol maçı izlemeyi tercih etmez.

3- ''Prefer To'' ile Kurulan Cümleler:

1.A - I prefer walking to taking the bus.

Yürümeyi otobüse binmeye tercih ederim.

1.B - My dad prefers talking about important issues face to face than over the phone.

Babam, önemli meseleleri telefonla konuşmaktan yüz yüze konuşmayı tercih eder.

1.C - I prefer comedy movies to romantic movies.

Komedi filmlerini romantik filmlere tercih ederim.

1.D - I prefer coming with you than stay here alone.

Burada tek başıma kalmaktansa seninle gelmeyi tercih ederim.

1.E - He prefers to drink lemonade instead of cola.

Kola yerine limonata içmeyi tercih eder.

4- Prefer Soru Cümleleri:

1.A.- Soru - Do you prefer to live in a village or a city?

Köyde mi şehirde mi yaşamayı tercih edersin?

Cevap - I prefer to live in the village.

Köyde yaşamayı tercih ederim.

1.B - Soru: What kind of books do you prefer to read?

Ne tür kitaplar okumayı tercih edersin?

Cevap - I generally prefer to read poetry and story books.

Genelde şiir ve öykü kitapları okumayı tercih ederim.

1.C - Soru: What places do you prefer for a holiday?

Tatil için nasıl yerleri tercih edersin.

Cevap - I prefer quiet places.

Sessiz yerleri tercih ederim.