8. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Cümleleri) konu anlatımı
İngilizcede tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı belirtmek için ''prefer'' kelimesini kullanırız. Bunun dışında hobilerimizi ve günlük rutinlerimizi anlatmak için de aynı kelime kullanılabilirr. 8. sınıflar için ''Prefer'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Tercih cümleleri iki şekilde kurulabilir. (Prefer + To + Verb ya da Prefer + Verb + ing) .Rather ve Prefer kelimeleri aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Prefer (Tercih Cümleleri)
- - ''Prefer'' ile Kurulan Tercih Cümleleri
Örnek Cümleler:
1.A - I prefer milk.
Sütü tercih ederim.
1.B - I prefer to play voleyball.
Voleybol oynamayı tercih ederim.
1.C- I prefer to be quiet.
Sessiz kalmayı tercih ederim.
1.D - I prefer to watch comedy films.
Komedi filmlerini izlemeyi tercih ederim.
1.E - I prefer to listen Jazz music.
Jazz müzik dinlemeyi tercih ederim.
1.F.- I prefer to go Bursa.
Bursa'ya gitmeyi tercih ederim.
1.G.- I prefer to walk slower.
Daha yavaş yürümeyi tercih ederim.
Not: Hobilerimizi ve günlük aktivitelerimizi anlatırken de ''prefer'' kullanabiliriz.
Örnek Cümleler:
1.A.- I prefer going to bed early and going to bed late.
Erken yatmayı geç yatmaya tercih ederim.
1.B - I prefer to negotiate rather than fight.
Kavga etmek yerine konuşarak anlaşmayı tercih ederim.
1.C - I prefer to get some exercise before breakfast.
Kahvaltıdan önce biraz egzersiz yapmayı tercih ederim.
1.D - i prefer comedy movies to cowboy movies.
Komedi filmlerini kovboy filmlerine tercih ederim.
1.E - I prefer to drink milk for breakfast instead of tea.
Kahvaltıda çay yerine süt içmeyi tercih ederim.
1.F - I usually prefer to listen rather than speak.
Genelde konuşmaktansa dinlemeyi tercih ederim.
1.G - I prefer meet people face to face than on the phone.
İnsanlarla telefonla görüşmek tense yüz yüze görüşmeyi tercih ederim.
2- ''Prefer'' (Tercih) cümlelerinde ''To'' Kullanımı:
Bir şeyi başka bir şeye ettiğimizi söylemek için ''To'' takısı kullanılır. Cümlenin yapısı şu şekilde olur:
Tercih edilen + To + Tercih Edilmeyen
Örnek Cümleler -
1.A- I would prefer walk to run.
Yürümeyi koşmaya tercih ederim.
1.B - I prefer milt to lemonade.
Sütü limonataya tercih ederim.
1.C- I would prefer books and magazines.
Kitapları dergilere tercih ederim.
1.D - I prefer to look after dogs at home rather than cats.
Evde köpek bakmayı kedi bakmaya tercih ederim.
1.E-I would prefer silence to noise.
Sessizliği gürültüye tercih ederim.
1.F. I would prefer theatre to cinema.
Tiyatroyu sinemaya tercih ederim.
1.G. - I prefer loneliness to rude people.
Yalnızlığı kaba insanlara tercih ederim.
1.H - I prefer stay here to go there.
Oraya gitmektense burada kalmayı tercih ederim.
3- Soru Cümlelerinde ''Prefer'' Kullanımı:
Örnek Cümleler:
1.A - Would you prefer biscuit or cracker?
Bisküvi mi kraker mi istersiniz?
1.B - Would you prefer watch tenis or baseball match?
Tenis maçı mı yoksa beyzbol maçı mı izlemek istersin?
1.C - Would you prefer fruit juice or pop?
Meyve suyu mu gazoz mu alırsın?
1.D - Would you prefer orange or apple?
Portakal mı elma mı tercih edersin?
1.E.-Would you prefer animation or dictionary?
Animasyon mu belgesel mi izlemek istersin?
1.F.-Would you prefer take a break or to continue?
Mola vermeyi mi devam etmeyi mi tercih edersin?
Not: ''Prefer'' teklif cümlelerinde kullanıldığı için ''he'' - ''she'' ve diğer zamirler ile kullanılmaz.
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