8. Sınıf İngilizce Prefer (Tercih Cümleleri) konu anlatımı

Tercih cümleleri iki şekilde kurulabilir. (Prefer + To + Verb ya da Prefer + Verb + ing) .Rather ve Prefer kelimeleri aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Prefer (Tercih Cümleleri)

- ''Prefer'' ile Kurulan Tercih Cümleleri

Örnek Cümleler:

1.A - I prefer milk.

Sütü tercih ederim.

1.B - I prefer to play voleyball.

Voleybol oynamayı tercih ederim.

1.C- I prefer to be quiet.

Sessiz kalmayı tercih ederim.

1.D - I prefer to watch comedy films.

Komedi filmlerini izlemeyi tercih ederim.

1.E - I prefer to listen Jazz music.

Jazz müzik dinlemeyi tercih ederim.

1.F.- I prefer to go Bursa.

Bursa'ya gitmeyi tercih ederim.

1.G.- I prefer to walk slower.

Daha yavaş yürümeyi tercih ederim.

Not: Hobilerimizi ve günlük aktivitelerimizi anlatırken de ''prefer'' kullanabiliriz.

Örnek Cümleler:

1.A.- I prefer going to bed early and going to bed late.

Erken yatmayı geç yatmaya tercih ederim.

1.B - I prefer to negotiate rather than fight.

Kavga etmek yerine konuşarak anlaşmayı tercih ederim.

1.C - I prefer to get some exercise before breakfast.

Kahvaltıdan önce biraz egzersiz yapmayı tercih ederim.

1.D - i prefer comedy movies to cowboy movies.

Komedi filmlerini kovboy filmlerine tercih ederim.

1.E - I prefer to drink milk for breakfast instead of tea.

Kahvaltıda çay yerine süt içmeyi tercih ederim.

1.F - I usually prefer to listen rather than speak.

Genelde konuşmaktansa dinlemeyi tercih ederim.

1.G - I prefer meet people face to face than on the phone.

İnsanlarla telefonla görüşmek tense yüz yüze görüşmeyi tercih ederim.

2- ''Prefer'' (Tercih) cümlelerinde ''To'' Kullanımı:

Bir şeyi başka bir şeye ettiğimizi söylemek için ''To'' takısı kullanılır. Cümlenin yapısı şu şekilde olur:

Tercih edilen + To + Tercih Edilmeyen

Örnek Cümleler -

1.A- I would prefer walk to run.

Yürümeyi koşmaya tercih ederim.

1.B - I prefer milt to lemonade.

Sütü limonataya tercih ederim.

1.C- I would prefer books and magazines.

Kitapları dergilere tercih ederim.

1.D - I prefer to look after dogs at home rather than cats.

Evde köpek bakmayı kedi bakmaya tercih ederim.

1.E-I would prefer silence to noise.

Sessizliği gürültüye tercih ederim.

1.F. I would prefer theatre to cinema.

Tiyatroyu sinemaya tercih ederim.

1.G. - I prefer loneliness to rude people.

Yalnızlığı kaba insanlara tercih ederim.

1.H - I prefer stay here to go there.

Oraya gitmektense burada kalmayı tercih ederim.

3- Soru Cümlelerinde ''Prefer'' Kullanımı:

Örnek Cümleler:

1.A - Would you prefer biscuit or cracker?

Bisküvi mi kraker mi istersiniz?

1.B - Would you prefer watch tenis or baseball match?

Tenis maçı mı yoksa beyzbol maçı mı izlemek istersin?

1.C - Would you prefer fruit juice or pop?

Meyve suyu mu gazoz mu alırsın?

1.D - Would you prefer orange or apple?

Portakal mı elma mı tercih edersin?

1.E.-Would you prefer animation or dictionary?

Animasyon mu belgesel mi izlemek istersin?

1.F.-Would you prefer take a break or to continue?

Mola vermeyi mi devam etmeyi mi tercih edersin?

Not: ''Prefer'' teklif cümlelerinde kullanıldığı için ''he'' - ''she'' ve diğer zamirler ile kullanılmaz.