8. Sınıf İngilizce Offering And Making Invitations (Teklif Ve Davet Etme İfadeleri) konu anlatımı

Teklif cümlelerinde en sık kullanılan ifadeler ise şunlardır: ''I Hope'' - (Umarım) - ''Fancy'' - (İster Misin) - ''What About'' - (Ne Dersin?) ve ''Lets'' - (Hadi)

Offering and Making Invitations (Teklif ve Davet Etme İfadeleri)

1 - ''I Hope'' Kurulan Teklif Cümleleri

Sözlük anlamı ''Umarım'' olan ''I Hope'' kelimesi, teklif ve davet dışında temenni / istek anlamına da gelir. Yakın arkadaşlar arasında çok sık kullanılan bir kelimedir.

1.A.- I hope you will come back to us soon.

Umarım yakın bir zamanda aramıza dönersin.

1.B - I hope she comes to the prom with us.

Umarım mezuniyet balosuna bizimle gelir.

1.C - I hope you read my book as soon as possible.

Umarım kitabımı en kısa zamanda okursun.

1.D - I hope you dance with me.

Umarım benimle dans edersin.

1.E - I hope you come to the amusement park with me.

Umarım benimle lunaparka gelirsin.

1.F - I hope we go to Adana together.

Umarım birlikte Adana'ya gideriz.

2 - ''Would You Like'' ile Kurulan Teklif ve Davet Etme Cümleleri:

''İster misin'' anlamına gelen ''Would You Like', daha çok teklif cümlelerinde kullanılır.

1.A.- Would you like to come to the picture gallery with us?

Bizimle resim galerisine gelmek ister misin?

1.B - Would you like to accompany us at breakfast?

Kahvaltıda bize eşlik etmek ister misin?

1.C - Would you like to accompany me while singing?

Bana şarkı söylerken eşlik etmek ister misin?

1.D - Would you like walk to city center with me?

Benimle şehir merkezine kadar yürümek ister misin?

1.E - Would you like play football with class mate?

Sınıf arkadaşlarınla futbol oynamak ister misin?

1.F - Would you like to see the pictures I just painted?

Yeni çizdiğim resimleri görmek ister misin?

3- ''Do You Want'' ile Kurulan Teklif Cümleleri:

1.A.- Do you want some more sugar for your coffee?

Kahvene biraz daha şeker ister misin?

1.B - Do you want to say hello to her?

Ona merhaba demek ister misin?

1.C - Do you want to take a stroll after dinner?

Akşam yemeğinden sonra dolaşmak ister misin?

1.D - Do you want to go out with your friends and play some games?

Arkadaşlarınla dışarı çıkıp biraz oyun oynamak ister misin?

1.E - Do you want some more lemon for the soup?

Çorba için biraz daha limon ister misin?

1.F - Do you want to come to Canada with us?

Bizimle Kanada'ya gelmek ister misin?

Not: ''Fancy'' kelimesi de ''İster misin'' anlamına geldiği için ''Do You Want'' kalıbının yerine kullanılabilir:

Örnek Cümleler:

1.A.- Fancy reviewing the book I just bought?

Yeni aldığım kitabı incemek ister misin?

1.B - Fancy playing puss in the corner?

Bizimle köşe kapmaca oynamak ister misin?

1.C - Fancy meeting my cousin?

Kuzenimle tanışmak ister misin?

1.D - Fancy sharring your thoughts with us?

Düşüncelerini bizimle paylaşmak ister misin?