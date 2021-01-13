8. Sınıf İngilizce Offering And Making Invitations (Teklif Ve Davet Etme İfadeleri) konu anlatımı
''Oftering and Making Invitations'in'' Türkçe karşılığı Teklif ve Davet Etme İfadeleridir. İngilizce davet cümlelerinde genellikle ''Do You Want'' - (ister misin?) ve Shall We (Yapalım mı) ifadeleri kullanılır. 8. sınıfta okuyan öğrenciler için ''Offering and Making Invitations'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Teklif cümlelerinde en sık kullanılan ifadeler ise şunlardır: ''I Hope'' - (Umarım) - ''Fancy'' - (İster Misin) - ''What About'' - (Ne Dersin?) ve ''Lets'' - (Hadi)
Offering and Making Invitations (Teklif ve Davet Etme İfadeleri)
1 - ''I Hope'' Kurulan Teklif Cümleleri
Sözlük anlamı ''Umarım'' olan ''I Hope'' kelimesi, teklif ve davet dışında temenni / istek anlamına da gelir. Yakın arkadaşlar arasında çok sık kullanılan bir kelimedir.
1.A.- I hope you will come back to us soon.
Umarım yakın bir zamanda aramıza dönersin.
1.B - I hope she comes to the prom with us.
Umarım mezuniyet balosuna bizimle gelir.
1.C - I hope you read my book as soon as possible.
Umarım kitabımı en kısa zamanda okursun.
1.D - I hope you dance with me.
Umarım benimle dans edersin.
1.E - I hope you come to the amusement park with me.
Umarım benimle lunaparka gelirsin.
1.F - I hope we go to Adana together.
Umarım birlikte Adana'ya gideriz.
2 - ''Would You Like'' ile Kurulan Teklif ve Davet Etme Cümleleri:
''İster misin'' anlamına gelen ''Would You Like', daha çok teklif cümlelerinde kullanılır.
1.A.- Would you like to come to the picture gallery with us?
Bizimle resim galerisine gelmek ister misin?
1.B - Would you like to accompany us at breakfast?
Kahvaltıda bize eşlik etmek ister misin?
1.C - Would you like to accompany me while singing?
Bana şarkı söylerken eşlik etmek ister misin?
1.D - Would you like walk to city center with me?
Benimle şehir merkezine kadar yürümek ister misin?
1.E - Would you like play football with class mate?
Sınıf arkadaşlarınla futbol oynamak ister misin?
1.F - Would you like to see the pictures I just painted?
Yeni çizdiğim resimleri görmek ister misin?
3- ''Do You Want'' ile Kurulan Teklif Cümleleri:
1.A.- Do you want some more sugar for your coffee?
Kahvene biraz daha şeker ister misin?
1.B - Do you want to say hello to her?
Ona merhaba demek ister misin?
1.C - Do you want to take a stroll after dinner?
Akşam yemeğinden sonra dolaşmak ister misin?
1.D - Do you want to go out with your friends and play some games?
Arkadaşlarınla dışarı çıkıp biraz oyun oynamak ister misin?
1.E - Do you want some more lemon for the soup?
Çorba için biraz daha limon ister misin?
1.F - Do you want to come to Canada with us?
Bizimle Kanada'ya gelmek ister misin?
Not: ''Fancy'' kelimesi de ''İster misin'' anlamına geldiği için ''Do You Want'' kalıbının yerine kullanılabilir:
Örnek Cümleler:
1.A.- Fancy reviewing the book I just bought?
Yeni aldığım kitabı incemek ister misin?
1.B - Fancy playing puss in the corner?
Bizimle köşe kapmaca oynamak ister misin?
1.C - Fancy meeting my cousin?
Kuzenimle tanışmak ister misin?
1.D - Fancy sharring your thoughts with us?
Düşüncelerini bizimle paylaşmak ister misin?
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