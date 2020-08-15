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8. SINIF
Haber Giriş: 15.08.2020 - 02:10 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce Names Of The Household Chores (Ev İşlerinin İsimleri) konu anlatımı

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8. Sınıf İngilizce Names Of The Household Chores (Ev İşlerinin İsimleri) konu anlatımı
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Yazımızda 8. sınıfın İngilizce dersinin 8. ünitesine ait olan Chores konusunu yani ev işleri konusunu öğreneceğiz. İngilizcede chores (ev işleri) nelerdir? Ev işlerini anlatırken hangi kelimeler kullanılır? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Chores ev işleri anlamına gelmektedir. Bu derste çeşitli ev işleri ile ilgili kelimeler öğrenilecektir. Evde yapmakta olduğumuz günlük işleri İngilizce dilinde ifade edebileceğiz.

 Chores Konusu İle İlgili Bilinmesi Gereken Kelimeler ve Kelime Kalıpları

 Tidy up toys= Oyuncakları toplamak

 Take out garbage= Çöpü çıkarmak

 Clean the window= Pencereleri temizlemek

 Do grocery shopping= Market alışverişi yapmak

 Cook the meal= Yemek pişirmek

 Load the dishwasher= Bulaşık makinesini doldurmak

 Empty the dishwasher= Bulaşık makinesini boşaltmak

 Wash the car= Araba yıkamak

 Vacuum the floor= Zemini süpürmek

 Do ironing= Ütü yapmak

 Mop the floor= Yere paspas atmak

 Clean up the bathroom= Banyoyu temizlemek

 Sweep the leaves= Yaprakları süpürmek

 Mow the lawm= Çimleri biçmek

 Hang out the laundry= Elbiseleri asmak

 Wah the Dishes= Bulaşıkları yıkamak

 Dry the dishes= Bulaşıkları kurulamak

 Water the plants= Bitkileri sulamak

 Set the table= Masayı hazırlamak

 Feed the pet= Evcil hayvan beslemek

 Dust the furniture= Mobilyaların tozunu almak

 Do the laundry= Çamaşır yıkamak

 Maket he bed= Yatak yapmak

 Pay the bills= Fatura ödemek

 Take the dog for a walk= Köpeği yürüyüşe çıkarmak

 Clear the table= Masayı temizlemek

 Have To ve Has To Kalıpları

 Zorunluluk ve gereklilik bildiren cümlelerde kullanılır. Bir başkasının zorlaması vardır. Ev işlerinde de mecburiyet bulunmaktadır. Bu sebeple bu kalıplarda cümleler kurulur. Örneğin;

 She has to tidy her room. (Odamı toplamak zorundayım).

 I have to do my homework. (Ödevimi yapmak zorundayım).

 Have to ve has to kalıplarının olumsuzunda ise ister yapılır, ister yapılmaz. Herhangi bir zorunluluk bulunmaz. Örneğin;

 I don’t have to get up early Sundays. (Pazarları erken kalkmak zorunda değilim.)

 She doesn’t have to do the washing up. (Bulaşıkları yıkamak zorunda değil.)

 Must Kalıbı

 Bir şeyin yapılma zorunluluğu kişiye bağlı olan zorunluluktur. Yani dışardan herhangi birinin kısıtlaması, dayatması, kuralı yokken kişinin kendini yapmakta zorunlu tuttuğu cümlelerde kullanılır. Örneğin;

 What must you do at school? (Okulda ne yapmak zorundasın?)

 I must be punctual at school. (Okulda dakik olmalıyım.)

 I must clean the house before mum gets back. (Annem dönmeden evi temizlemeliyim).

 Must kalıbının olumsuzunun kullanımında yasaklama, zorunluluk, kural vardır. Kesin sınırlarla çizilmiştir. Örneğin;

 We musn’tt talk loudly on the bus. (Otobüste yüksek sesle konuşmamalıyız.)

 Expressing Responsibilities (Sorumlulukların İfade Edilmesi)

 I am responsible for cooking dinner. (Akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum.)

 She is in charge of taking out the garbage. (Çöpü çıkarmaktan sorumlu.)

 Don’t you think it is necessary to tiidy up your room? (Odanı temizlemen gerekmiyor mu?)

 It’s tim to do laundry. (Şimdi çamaşır zamanı)

 Expressing Obligation (Zorunlulukların İfade Edilmesi)

 We must respect the elder people other. (Yaşlı insanlara saygı göstermeliyiz.)

 My brother has to respectmy rights. (Kardeşim haklarıma saygı duymalı)

 Expressing Likes and Dislikes (Beğenileri ve Beğenmedikleri İfade Etmek)

 I like it when we share household chores at home. (Evde ev işlerini paylaşmamız hoşuma gidiyor.)

 I don’t like it when my friends ask too many questions. (Arkadaşlarımın çok fazla soru sorması hoşuma gitmiyor.)

 I like cooking. (Pişirmeyi seviyorum)

 

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