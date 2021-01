8. Sınıf İngilizce Likes And Dislikes konu anlatımı

He, She, It gibi tekil öznelerin yer aldığı cümlelerde ''like'' kelimesi ''likes'' şeklinde yazılır. ''I'' öznesi de tekil olmasına karşın ''I likes'' değil ''I like'' olarak yazılmalıdır. Olumsuzluk bildiren cümlelerde Don't (I - We - They - IYou - They) ve Doesn't (He - She - It) kelimeleri yer alır. Bazı cümlelerde. ''Like'' - ''Love'' ve ''Enjoy'' kelimelerinin yerine kullanılabilir. ''Don't Like'' ise ''Hate'' sözcüğüyle yakın anlamlıdır.

Likes and Dislikes

1- ''Like'' ile Kurulan Cümleler:

1.A.-We like to have cookies or cakes with tea.

Biz çayın yanında / çayla birlikte kurabiye ya da kek yemekten hoşlanırız.

1.B.- I enjoy reading books and watching television on holidays.

Tatillerde kitap okumaktan ve televizyon izlemekten hoşlanırım.

1.C - They like this kind of poetry.

Onlar bu tarz şiirlerden hoşlanır.

1.D.- You like blues and classical music.

Sen blues ve klasik müzik seversin.

1.E.- We like black and white movies.

Biz siyah beyaz filmlerden hoşlanırız.

1.F- They like playing volleyball on the beach.

Onlar kumsalda voleybol oynamayı sever.

1.G.- I like reading magazines, listening to music and watching movies in my spare time.

Boş vakitlerimde, dergi okumaktan, müzik dinlemekten ve film izlemekten hoşlanırım.

1.H.- You like biology and chemistry classes.

Sen biyoloji ve kimya derslerini seversin.

1.I - They like to have a picnic in this forest.

Onlar bu ormanda piknik yapmayı sever. .

1.J. - In summer, I like swimming both in the sea and in the pool.

Yazın hem denizde hem de havuzda yüzmeyi severim.

2- ''Likes'' Kelimesi ile Kurulan Cümleler:

1.A. - She likes to take long walks on the beach.

O sahilde uzun yürüyüşler yapmayı sever.

Not: '' Like / Likes'' kelimelerinin yerine '' Enjoy / Enjoys'' kelimeleri kullanılabilir.

Örneğin:

- My older sister enjoys watching romantic comedy movies.

- My older sister likes watching romantic comedy movies.

- Ablam romantik komedi türünde filmler izlemekten hoşlanır.

Cümlelerinde farklı kelimeler kullanılsa da anlamları aynıdır.

1.B. - My dog likes to mess up because she's inquisitive.

Köpeğim meraklı olduğu için ortalığı karıştırmaktan hoşlanır.

Not: İngilizcede hayvanlar için ''it'' zamiri kullanılır. Fakat bizim ya da tanıdığımız birinin hayvanı ise cümle içerisinde ''he'' ya da ''she'' olarak ifade edilebilir. Yukarıdaki cümlede ''he'' ya da ''she'' yerine ''it'' kullanılsaydı yine ''likes'' yazmamız gerekirdi.

3- ''Don't Like'' ve ''Dosen't Like'' ile Kurulan Cümleler:

1.A. -Most people don't like okra food.

Çoğu insan bamya yemeğini sevmez.

1.B. - Nobody likes irresponsible and liar people.

Hiç kimse sorumsuz ve yalancı insanları sevmez.

1.C. - My older sister does not like to watch horror movies.

Ablam korku filmi izlemekten hiç hoşlanmaz.

1.D. - She doesn't like talking on the phone for long.

O telefonla uzun uzun konuşmayı sevmez.

1.E. - I do not like selfish and self-interested people.

Bencil ve çıkarcı insanları sevmem.

1.F. - My father doesn't like people who speak loudly.

Babam yüksek sesle konuşan insanlardan hiç hoşlanmaz.

1.G - The boss doesn't like people who come to work late.

Patron, işe geç gelenlerden hoşlanmaz.