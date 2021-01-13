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8. SINIF
Haber Giriş: 13.01.2021 - 02:27 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce Give A Short Description Of A Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) konu anlatımı

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8. Sınıf İngilizce Give A Short Description Of A Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) konu anlatımı
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İngilizce dersinin konularından biri de give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) konusudur. Give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) nedir? İşte 8. Sınıf İngilizce give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) konu anlatımı.

İngilizce dersinin ileri konularından biri olan give a short description of a process konusudur. Bu konuyla birlikte İngilizce olarak yemek tarifleri verilebilir ve kolaylıkla anlaşılabilir. İngilizce derslerinin diğer konularına oranla bu konuya ait kelimeler çok önem taşımaktadır. Ne kadar çok kelime bilinirse bu konuyu öğrenme, dilde kullanma başarısı o kadar artar. Şimdi öncelikle kelimeler ile başlayalım.

8. Sınıf İngilizce Give a Short Description of a Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) Konu Anlatımı

 Cooking methods / Pişirme yöntemleri

 Fry: Yağda kızartmak

 Bake: Fırında pişirmek

 Grill/ Barbecue: Izgarada pişirmek

 Boil: Kaynatmak /Haşlamak

 Stew: Kısık ateşte pişirmek

 Roasted: Fırında kızartmak

 Toast: Ekmek kızartmak

 Steam: Buharda pişirmek

 Cooking Process / Pişirme Süreçleri

 Melt: Eritmek

 Freeze: Dondurmak

 Slice: Dilimlemek

 Cut: Kesmek

 Peel: Soymak

 Squeeze: Sıkmak

 Dice: Küp küp kesmek

 Crack: Kırmak / çatlatmak

 Chop: Doğramak

 Spread: Sürmek /yaymak

 Sprinkle: Serpmek

 Shake: Çalkalamak

 Mix/ Stir/ Blend: Karştırmak

 Pour: Dökmek

 Add: Eklemek

 Roll: Yuvarlamak/ oklavayla açmak

 Whisk: Yumurta vb. çırpmak

 Knead: Yoğurmak

 Mash: Ezmek

 Put: Koymak

 Beat: Çırpmak/ Dövmek

 Drain: Süzmek

 Kitchen Tools / Mutfak Eşyaları

 Fridge/ Refrigerator: Buzdolabı

 Stove: Ocak/ soba

 Oven: Fırın

 Microwave: Mikrodalga

 Tablespoon: Yemek kaşığı

 Teespoon: Çay kaşığı

 Knife: Bıçak

 Fork: Çatal

 Plate: Tabak

 Rolling pin: Merdane

 Grater: Rende

 Jug: Sürahi

 Jar: Kavanoz

 Cup: Fincan

 Glass: Bardak

 Bowl: Kase

 Mixing bowl: Karıştırma kasesi

 Baking tin: Kek kalıbı

 Pan: Tava

 Friying pan: Kızartma tavası

 Saucepan: Tencere

 Load pan: Ekmek tavası

 Pot: Demlik/ çanak/ kap

 Apron: Önlük

 Grased baking sheet: Yağlı pişirme kağıdı

 Meat Products / Et Ürünleri

 Meat: Et

 Beef: Sığır eti

 Steak: Biftek

 Lamb: Kuzu eti

 Seafood: Deniz ürünleri

 Mince: Kıyma

 Sausage: Sucuk/ sosis

 Meatball: Köfte

 İngredients / Malzemeler

 Chicken: Tavuk

 Flour: Un

 Fish: Balık

 Yeast: Maya

 Salt: Tuz

 Saugar: Şeker

 Olive oil: Zeytinyağı

 Milk: Süt

 Egg: Yumurta

 Yolk: Yumurta sarısı

 Baking powder: Kabartma tozu

 Pistachio: Antep fıstığı

 Almond: Badem

 Parsley: Maydanoz

 Mint: Nane

 Dill: Dereotu

 Basil: Fesleğen

 Cumin: Kimyon

 Walnut: Ceviz

 Ginger: Zencefil

 Vinegar: Sirke

 Dough: Hamur

 Custard: Krema

 Chicken stock: Tavuk suyu

 Importarnt Adjectives/ Önemli Sıfatlar

 Sticky: Yapış yapış

 Softened: Yumuşatılmış

 Tasteless: Tatsız

 Sweet tooth: Tatlıya düşkünlük

 Measurements: Ölçüler

 Fresh: Taze

 Tasty/ Delicious/ Yummy: Lezzetli

 Taste/ Tatlar

 Spicy: Baharatlı

 Bitter: Acı

 Sour: Ekşi

 Salty: Tuzlu

 Greasy: Yağlı

 Milky: Sütlü

 Sweet: Tatlı

 

 Food Quantifiers/ Yiyecek Miktarlarını Belirten Kelimeler

 A glassof: Bir bardak

 Ateaspoon of: Bir çay kaşığı

 A tablespoon of: Bir yemek kaşığı

 A piece of: Bir parça

 A package of: Bir paket

 A can of: Bir teneke kutu

 A tin of: Bir teneke kutu

3.Ünite: In The Kitchen (Mutfakta)

 Şimdi ise yemek pişirme sürecinde kullanılan kelimeleri ve ardından cümle kurmayı öğrenelim.

 First: Birinci, ilk olarak

 Second: İkinci

 Next: Ardından, sonra

 Then: sonraki

 After that: Bundan sonra

 Finally: Son olarak

 Bir yemeğin oluşum sürecinden bahsedilirken iki cümle arasında bağlaçlar kullanılır;

 Before: …den önce anlamına gelir

 After: …den sonra anlamına gelir.

 When: -dığında, -diğinde

 Untıl: -e kadar

 However/ But: Ama, fakat

 Morever: Bundan başka, ayrıca

 If: Eğer

 

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