8. Sınıf İngilizce Give A Short Description Of A Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) konu anlatımı
İngilizce dersinin konularından biri de give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) konusudur. Give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) nedir? İşte 8. Sınıf İngilizce give a short description of a process (bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma) konu anlatımı.
İngilizce dersinin ileri konularından biri olan give a short description of a process konusudur. Bu konuyla birlikte İngilizce olarak yemek tarifleri verilebilir ve kolaylıkla anlaşılabilir. İngilizce derslerinin diğer konularına oranla bu konuya ait kelimeler çok önem taşımaktadır. Ne kadar çok kelime bilinirse bu konuyu öğrenme, dilde kullanma başarısı o kadar artar. Şimdi öncelikle kelimeler ile başlayalım.
8. Sınıf İngilizce Give a Short Description of a Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) Konu Anlatımı
Cooking methods / Pişirme yöntemleri
Fry: Yağda kızartmak
Bake: Fırında pişirmek
Grill/ Barbecue: Izgarada pişirmek
Boil: Kaynatmak /Haşlamak
Stew: Kısık ateşte pişirmek
Roasted: Fırında kızartmak
Toast: Ekmek kızartmak
Steam: Buharda pişirmek
Cooking Process / Pişirme Süreçleri
Melt: Eritmek
Freeze: Dondurmak
Slice: Dilimlemek
Cut: Kesmek
Peel: Soymak
Squeeze: Sıkmak
Dice: Küp küp kesmek
Crack: Kırmak / çatlatmak
Chop: Doğramak
Spread: Sürmek /yaymak
Sprinkle: Serpmek
Shake: Çalkalamak
Mix/ Stir/ Blend: Karştırmak
Pour: Dökmek
Add: Eklemek
Roll: Yuvarlamak/ oklavayla açmak
Whisk: Yumurta vb. çırpmak
Knead: Yoğurmak
Mash: Ezmek
Put: Koymak
Beat: Çırpmak/ Dövmek
Drain: Süzmek
Kitchen Tools / Mutfak Eşyaları
Fridge/ Refrigerator: Buzdolabı
Stove: Ocak/ soba
Oven: Fırın
Microwave: Mikrodalga
Tablespoon: Yemek kaşığı
Teespoon: Çay kaşığı
Knife: Bıçak
Fork: Çatal
Plate: Tabak
Rolling pin: Merdane
Grater: Rende
Jug: Sürahi
Jar: Kavanoz
Cup: Fincan
Glass: Bardak
Bowl: Kase
Mixing bowl: Karıştırma kasesi
Baking tin: Kek kalıbı
Pan: Tava
Friying pan: Kızartma tavası
Saucepan: Tencere
Load pan: Ekmek tavası
Pot: Demlik/ çanak/ kap
Apron: Önlük
Grased baking sheet: Yağlı pişirme kağıdı
Meat Products / Et Ürünleri
Meat: Et
Beef: Sığır eti
Steak: Biftek
Lamb: Kuzu eti
Seafood: Deniz ürünleri
Mince: Kıyma
Sausage: Sucuk/ sosis
Meatball: Köfte
İngredients / Malzemeler
Chicken: Tavuk
Flour: Un
Fish: Balık
Yeast: Maya
Salt: Tuz
Saugar: Şeker
Olive oil: Zeytinyağı
Milk: Süt
Egg: Yumurta
Yolk: Yumurta sarısı
Baking powder: Kabartma tozu
Pistachio: Antep fıstığı
Almond: Badem
Parsley: Maydanoz
Mint: Nane
Dill: Dereotu
Basil: Fesleğen
Cumin: Kimyon
Walnut: Ceviz
Ginger: Zencefil
Vinegar: Sirke
Dough: Hamur
Custard: Krema
Chicken stock: Tavuk suyu
Importarnt Adjectives/ Önemli Sıfatlar
Sticky: Yapış yapış
Softened: Yumuşatılmış
Tasteless: Tatsız
Sweet tooth: Tatlıya düşkünlük
Measurements: Ölçüler
Fresh: Taze
Tasty/ Delicious/ Yummy: Lezzetli
Taste/ Tatlar
Spicy: Baharatlı
Bitter: Acı
Sour: Ekşi
Salty: Tuzlu
Greasy: Yağlı
Milky: Sütlü
Sweet: Tatlı
Food Quantifiers/ Yiyecek Miktarlarını Belirten Kelimeler
A glassof: Bir bardak
Ateaspoon of: Bir çay kaşığı
A tablespoon of: Bir yemek kaşığı
A piece of: Bir parça
A package of: Bir paket
A can of: Bir teneke kutu
A tin of: Bir teneke kutu
3.Ünite: In The Kitchen (Mutfakta)
Şimdi ise yemek pişirme sürecinde kullanılan kelimeleri ve ardından cümle kurmayı öğrenelim.
First: Birinci, ilk olarak
Second: İkinci
Next: Ardından, sonra
Then: sonraki
After that: Bundan sonra
Finally: Son olarak
Bir yemeğin oluşum sürecinden bahsedilirken iki cümle arasında bağlaçlar kullanılır;
Before: …den önce anlamına gelir
After: …den sonra anlamına gelir.
When: -dığında, -diğinde
Untıl: -e kadar
However/ But: Ama, fakat
Morever: Bundan başka, ayrıca
If: Eğer
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