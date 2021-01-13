İngilizce dersinin ileri konularından biri olan give a short description of a process konusudur. Bu konuyla birlikte İngilizce olarak yemek tarifleri verilebilir ve kolaylıkla anlaşılabilir. İngilizce derslerinin diğer konularına oranla bu konuya ait kelimeler çok önem taşımaktadır. Ne kadar çok kelime bilinirse bu konuyu öğrenme, dilde kullanma başarısı o kadar artar. Şimdi öncelikle kelimeler ile başlayalım.

8. Sınıf İngilizce Give a Short Description of a Process (Bir Tarifi İşlem Basamaklarına Göre Anlatma) Konu Anlatımı

Cooking methods / Pişirme yöntemleri

Fry: Yağda kızartmak

Bake: Fırında pişirmek

Grill/ Barbecue: Izgarada pişirmek

Boil: Kaynatmak /Haşlamak

Stew: Kısık ateşte pişirmek

Roasted: Fırında kızartmak

Toast: Ekmek kızartmak

Steam: Buharda pişirmek

Cooking Process / Pişirme Süreçleri

Melt: Eritmek

Freeze: Dondurmak

Slice: Dilimlemek

Cut: Kesmek

Peel: Soymak

Squeeze: Sıkmak

Dice: Küp küp kesmek

Crack: Kırmak / çatlatmak

Chop: Doğramak

Spread: Sürmek /yaymak

Sprinkle: Serpmek

Shake: Çalkalamak

Mix/ Stir/ Blend: Karştırmak

Pour: Dökmek

Add: Eklemek

Roll: Yuvarlamak/ oklavayla açmak

Whisk: Yumurta vb. çırpmak

Knead: Yoğurmak

Mash: Ezmek

Put: Koymak

Beat: Çırpmak/ Dövmek

Drain: Süzmek

Kitchen Tools / Mutfak Eşyaları

Fridge/ Refrigerator: Buzdolabı

Stove: Ocak/ soba

Oven: Fırın

Microwave: Mikrodalga

Tablespoon: Yemek kaşığı

Teespoon: Çay kaşığı

Knife: Bıçak

Fork: Çatal

Plate: Tabak

Rolling pin: Merdane

Grater: Rende

Jug: Sürahi

Jar: Kavanoz

Cup: Fincan

Glass: Bardak

Bowl: Kase

Mixing bowl: Karıştırma kasesi

Baking tin: Kek kalıbı

Pan: Tava

Friying pan: Kızartma tavası

Saucepan: Tencere

Load pan: Ekmek tavası

Pot: Demlik/ çanak/ kap

Apron: Önlük

Grased baking sheet: Yağlı pişirme kağıdı

Meat Products / Et Ürünleri

Meat: Et

Beef: Sığır eti

Steak: Biftek

Lamb: Kuzu eti

Seafood: Deniz ürünleri

Mince: Kıyma

Sausage: Sucuk/ sosis

Meatball: Köfte

İngredients / Malzemeler

Chicken: Tavuk

Flour: Un

Fish: Balık

Yeast: Maya

Salt: Tuz

Saugar: Şeker

Olive oil: Zeytinyağı

Milk: Süt

Egg: Yumurta

Yolk: Yumurta sarısı

Baking powder: Kabartma tozu

Pistachio: Antep fıstığı

Almond: Badem

Parsley: Maydanoz

Mint: Nane

Dill: Dereotu

Basil: Fesleğen

Cumin: Kimyon

Walnut: Ceviz

Ginger: Zencefil

Vinegar: Sirke

Dough: Hamur

Custard: Krema

Chicken stock: Tavuk suyu

Importarnt Adjectives/ Önemli Sıfatlar

Sticky: Yapış yapış

Softened: Yumuşatılmış

Tasteless: Tatsız

Sweet tooth: Tatlıya düşkünlük

Measurements: Ölçüler

Fresh: Taze

Tasty/ Delicious/ Yummy: Lezzetli

Taste/ Tatlar

Spicy: Baharatlı

Bitter: Acı

Sour: Ekşi

Salty: Tuzlu

Greasy: Yağlı

Milky: Sütlü

Sweet: Tatlı

Food Quantifiers/ Yiyecek Miktarlarını Belirten Kelimeler

A glassof: Bir bardak

Ateaspoon of: Bir çay kaşığı

A tablespoon of: Bir yemek kaşığı

A piece of: Bir parça

A package of: Bir paket

A can of: Bir teneke kutu

A tin of: Bir teneke kutu

3.Ünite: In The Kitchen (Mutfakta)

Şimdi ise yemek pişirme sürecinde kullanılan kelimeleri ve ardından cümle kurmayı öğrenelim.

First: Birinci, ilk olarak

Second: İkinci

Next: Ardından, sonra

Then: sonraki

After that: Bundan sonra

Finally: Son olarak

Bir yemeğin oluşum sürecinden bahsedilirken iki cümle arasında bağlaçlar kullanılır;

Before: …den önce anlamına gelir

After: …den sonra anlamına gelir.

When: -dığında, -diğinde

Untıl: -e kadar

However/ But: Ama, fakat

Morever: Bundan başka, ayrıca

If: Eğer