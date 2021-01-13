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8. SINIF
Haber Giriş: 13.01.2021 - 02:30 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing (Kabul Etme Ve Reddetme İfadeleri) konu anlatımı

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8. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing (Kabul Etme Ve Reddetme İfadeleri) konu anlatımı
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İngilizcede Accepting - kabul etmek, Refusing ise reddetmek anlamına gelir.Bize sunulan teklifleri birçok farklı kelime ile kabul edebilir ya da reddedebiliriz. Sık kullanılan kabul etme ifadelerinin başında ''Of course'' - (Elbette) - ''Yes, Please'' - (Evet, lütfen) ve ''Why Not'' - (Neden olmasın?) geliyor. 8.sınıflar için İngilizce Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri) konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Günlük konuşmada sık kullanılan reddetme ifadeleri ise şunlardır. ''No, Nevet'' - (Hayır, asla) - No, thanks - (Hayır, teşekkürler.) - I can't make it - (Bunu yapamam.) - Maybe, another time - (Belki, başka bir vakit) ve ''Soryy, but I'm bussy'' - (Üzgünüm, ama meşgulüm.)

 1- ''Yes, Please'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri

 Örnek Cümleler:

 1.A - Do you want some more French fries?

 Biraz daha patates kızartması ister misin?

 Yes, Please./ Evet, lütfen.

 1.B - Do you want ketchup and mustard? / Yes Plese.

 Ketçap ve hardal ister misin?

 1.C - Do you want me to lend you this book? / Yes please

 Bu kitabı sana ödünç vermemi ister misin?

 1.D - Do you want me to take your pictures? / Yes, please.

 Fotoğraflarını çekmemi ister misin?

 1.E - Do you want me to help you in the garden? / Yes, please.

 Bahçede sana yardım etmemi ister misin?

 2- ''Thats Sounds Fun'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri

 Örnek Cümleler:

 

 1.A - How would you like to come to our Ahmet's birthday party tomorrow?

 Yarın bizim Ahmet'i doğum günü partisine gelmeye ne dersin?

 Thats Sounds Fun / Kulağa eğlenceli geliyor.

 1.B - Do you want to walk around the city center? / Thats sounds fun.

 Şehir merkezinde dolaşmak ister misin?

 1.C - How about keeping a cat or dog at home? / Thats sounds fun.

 Evde kedi ya da köpek bakmaya ne dersin?

 Not: ''Thats Sounds Great'' ise ''Kulağa harika geliyor'' anlamına gelir. Bu kalıp kabul etme cümlelerinde sıklıkla kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A - Shall we go to watch the sun go down?

 Güneşin batışını izlemeye gidelim mi?

 Thats sounds great! / Kulağa harika geliyor.

 1.B - We're going to the picture gallery this weekend. Would you like to come? / Thats Sounds great!

 Bu hafta sonu resim galerisine gidiyoruz. Sen de gelir misin? 

 3- Diğer Kabul Etme İfadeleri ve Örnek Cümleler:

 Eğer davet etme cümlesinde mekan adı belirtiliyorsa ''I’ll be there for sure'' kalıbıyla cevap verebiliriz.

 Örnek:

 - We meet tomorrow at Rafet's house. Will you come too?

 - Yarın Rafet'in evinde buluşuyoruz. Sen de gelecek misin?

 - I’ll be there for sure.

 - Mutlaka orada olacağım.

 - Bazı soru cümleleri de kabul etme ifadeleri arasında yer alır.

 Örnek Cümleler:

 - Will you come to bowling with us tomorrow?

 Yarın bizimle bowling oynamaya gelir misin?

 - Sure, what time is it?

 Elbette, saat kaçta?

 - Shall we drink coffee after work?

 İş çıkışı kahve içelim mi?

 - Why not?

 - Neden olmasın?

 4- Reddetme İfadeleri ve Örnek Cümleler:

 1.A.- Won't you talk to Ahmet again?

 Ahmet ile bir daha konuşmayacak mısın?

 - No, never!

 - Hayır, asla / hiçbir zaman!

 1.B - Would you like milk for your coffee?

 Kahvene süt alır mısın?

 - No, thanks.

 - Hayır, teşekkürler.

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