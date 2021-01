8. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing (Kabul Etme Ve Reddetme İfadeleri) konu anlatımı

Günlük konuşmada sık kullanılan reddetme ifadeleri ise şunlardır. ''No, Nevet'' - (Hayır, asla) - No, thanks - (Hayır, teşekkürler.) - I can't make it - (Bunu yapamam.) - Maybe, another time - (Belki, başka bir vakit) ve ''Soryy, but I'm bussy'' - (Üzgünüm, ama meşgulüm.)

1- ''Yes, Please'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri

Örnek Cümleler:

1.A - Do you want some more French fries?

Biraz daha patates kızartması ister misin?

Yes, Please./ Evet, lütfen.

1.B - Do you want ketchup and mustard? / Yes Plese.

Ketçap ve hardal ister misin?

1.C - Do you want me to lend you this book? / Yes please

Bu kitabı sana ödünç vermemi ister misin?

1.D - Do you want me to take your pictures? / Yes, please.

Fotoğraflarını çekmemi ister misin?

1.E - Do you want me to help you in the garden? / Yes, please.

Bahçede sana yardım etmemi ister misin?

2- ''Thats Sounds Fun'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri

Örnek Cümleler:

1.A - How would you like to come to our Ahmet's birthday party tomorrow?

Yarın bizim Ahmet'i doğum günü partisine gelmeye ne dersin?

Thats Sounds Fun / Kulağa eğlenceli geliyor.

1.B - Do you want to walk around the city center? / Thats sounds fun.

Şehir merkezinde dolaşmak ister misin?

1.C - How about keeping a cat or dog at home? / Thats sounds fun.

Evde kedi ya da köpek bakmaya ne dersin?

Not: ''Thats Sounds Great'' ise ''Kulağa harika geliyor'' anlamına gelir. Bu kalıp kabul etme cümlelerinde sıklıkla kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A - Shall we go to watch the sun go down?

Güneşin batışını izlemeye gidelim mi?

Thats sounds great! / Kulağa harika geliyor.

1.B - We're going to the picture gallery this weekend. Would you like to come? / Thats Sounds great!

Bu hafta sonu resim galerisine gidiyoruz. Sen de gelir misin?

3- Diğer Kabul Etme İfadeleri ve Örnek Cümleler:

Eğer davet etme cümlesinde mekan adı belirtiliyorsa ''I’ll be there for sure'' kalıbıyla cevap verebiliriz.

Örnek:

- We meet tomorrow at Rafet's house. Will you come too?

- Yarın Rafet'in evinde buluşuyoruz. Sen de gelecek misin?

- I’ll be there for sure.

- Mutlaka orada olacağım.

- Bazı soru cümleleri de kabul etme ifadeleri arasında yer alır.

Örnek Cümleler:

- Will you come to bowling with us tomorrow?

Yarın bizimle bowling oynamaya gelir misin?

- Sure, what time is it?

Elbette, saat kaçta?

- Shall we drink coffee after work?

İş çıkışı kahve içelim mi?

- Why not?

- Neden olmasın?

4- Reddetme İfadeleri ve Örnek Cümleler:

1.A.- Won't you talk to Ahmet again?

Ahmet ile bir daha konuşmayacak mısın?

- No, never!

- Hayır, asla / hiçbir zaman!

1.B - Would you like milk for your coffee?

Kahvene süt alır mısın?

- No, thanks.

- Hayır, teşekkürler.