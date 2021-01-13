8. Sınıf İngilizce Accepting And Refusing (Kabul Etme Ve Reddetme İfadeleri) konu anlatımı
İngilizcede Accepting - kabul etmek, Refusing ise reddetmek anlamına gelir.Bize sunulan teklifleri birçok farklı kelime ile kabul edebilir ya da reddedebiliriz. Sık kullanılan kabul etme ifadelerinin başında ''Of course'' - (Elbette) - ''Yes, Please'' - (Evet, lütfen) ve ''Why Not'' - (Neden olmasın?) geliyor. 8.sınıflar için İngilizce Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Günlük konuşmada sık kullanılan reddetme ifadeleri ise şunlardır. ''No, Nevet'' - (Hayır, asla) - No, thanks - (Hayır, teşekkürler.) - I can't make it - (Bunu yapamam.) - Maybe, another time - (Belki, başka bir vakit) ve ''Soryy, but I'm bussy'' - (Üzgünüm, ama meşgulüm.)
1- ''Yes, Please'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri
Örnek Cümleler:
1.A - Do you want some more French fries?
Biraz daha patates kızartması ister misin?
Yes, Please./ Evet, lütfen.
1.B - Do you want ketchup and mustard? / Yes Plese.
Ketçap ve hardal ister misin?
1.C - Do you want me to lend you this book? / Yes please
Bu kitabı sana ödünç vermemi ister misin?
1.D - Do you want me to take your pictures? / Yes, please.
Fotoğraflarını çekmemi ister misin?
1.E - Do you want me to help you in the garden? / Yes, please.
Bahçede sana yardım etmemi ister misin?
2- ''Thats Sounds Fun'' ile Kurulan Kabul Etme Cümleleri
Örnek Cümleler:
1.A - How would you like to come to our Ahmet's birthday party tomorrow?
Yarın bizim Ahmet'i doğum günü partisine gelmeye ne dersin?
Thats Sounds Fun / Kulağa eğlenceli geliyor.
1.B - Do you want to walk around the city center? / Thats sounds fun.
Şehir merkezinde dolaşmak ister misin?
1.C - How about keeping a cat or dog at home? / Thats sounds fun.
Evde kedi ya da köpek bakmaya ne dersin?
Not: ''Thats Sounds Great'' ise ''Kulağa harika geliyor'' anlamına gelir. Bu kalıp kabul etme cümlelerinde sıklıkla kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A - Shall we go to watch the sun go down?
Güneşin batışını izlemeye gidelim mi?
Thats sounds great! / Kulağa harika geliyor.
1.B - We're going to the picture gallery this weekend. Would you like to come? / Thats Sounds great!
Bu hafta sonu resim galerisine gidiyoruz. Sen de gelir misin?
3- Diğer Kabul Etme İfadeleri ve Örnek Cümleler:
Eğer davet etme cümlesinde mekan adı belirtiliyorsa ''I’ll be there for sure'' kalıbıyla cevap verebiliriz.
Örnek:
- We meet tomorrow at Rafet's house. Will you come too?
- Yarın Rafet'in evinde buluşuyoruz. Sen de gelecek misin?
- I’ll be there for sure.
- Mutlaka orada olacağım.
- Bazı soru cümleleri de kabul etme ifadeleri arasında yer alır.
Örnek Cümleler:
- Will you come to bowling with us tomorrow?
Yarın bizimle bowling oynamaya gelir misin?
- Sure, what time is it?
Elbette, saat kaçta?
- Shall we drink coffee after work?
İş çıkışı kahve içelim mi?
- Why not?
- Neden olmasın?
4- Reddetme İfadeleri ve Örnek Cümleler:
1.A.- Won't you talk to Ahmet again?
Ahmet ile bir daha konuşmayacak mısın?
- No, never!
- Hayır, asla / hiçbir zaman!
1.B - Would you like milk for your coffee?
Kahvene süt alır mısın?
- No, thanks.
- Hayır, teşekkürler.
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