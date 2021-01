8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

İngilizcede 'Arkadaş'' anlamına gelen diğer sözcükler şu şekildedir. ''Fellow'' - ''Intimate'' - ''Chap'' ve ''Bud'. Bazı sözcükler ve tamlamalar ise arkadaşlarımızın en önemli özelliğini çıkarır. Örnekler - ''Play Fellow - Oyun Arkadaşı'' / ''Seat mate - Yol ya da Yolculuk Arkadaşı'' - ''Childhood Friend - Çocukluk Arkadaşı'' - ''Askerlik Arkadaşı'' - ''Army Ffriend.''

8.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

1 - Arkadaşlık ile İlgili Örnek Kelimeler ve Cümleler -

En iyi / yakın arkadaşım - My best friend

En sevdiğim arkadaşım - My favorite friend

Mektup arkadaşı - Pen friend

Arkadaş daveti - Arkadaş daveti

Sırdaş - Confident ya da repository

Gerçek arkadaş / Dost - Real friend ya da True friend

Ranza arkadaşı - Bunkmate ya da kısaca Bunkie

Ev arkadaşı - House mate ya da Flat Mate

Arkadaş canlısı - Friendly

Takım arkadaşı - Team Mate

Lise Arkadaşı - High School Friend

Kamp Arkadaşı - Campmate

Örnek Cümleler -

1.A.- Today I introduced my favorite friend Buket to my family.

Bugün en sevdiğim arkadaşım Buket'i ailemle tanıştırdım.

1.B - We get along very well with my team mates.

Takım arkadaşlarım ile çok iyi anlaşıyoruz.

1.C - My roommate will move elsewhere next month.

Ev arkadaşım önümüzdeki başka bir yere taşınacak.

1.D - People should not share their secrets with every friend.

İnsanlar sırlarını her arkadaşıyla paylaşmamalı.

1.E - Hazal is sincere and friendly.

Hazal samimi ve arkadaş canlısı biri.

1.F - You are my only true friend.

Benim tek gerçek arkadaşım sensin.

1.G - We are going out next week with my camping friends.

Haftaya kamp arkadaşlarımla yola çıkıyoruz.

2- Arkadaşlarla Gidilen Yerler ve İngilizce Karşılıkları

Okul - School

Sınıf - Class ya da Classroom

Oyun parkı - Playpen ya da Playground

Çocuk bahçesi - Children's Park

Kütüphane - Library

Şehir merkezi - City center

Hayvan bahçesi - Zoo ya da Zoolagical garden

Lunapark - Amusement Park

Piknik - Picnic

Müze - Museum

Resim galerisi - Art Galery

Mağaza - Shop ya da locker

Kitapçı dükkanı - Bookshop ya da Bookstore

Tatil - Holiday

Kırtasiye - Statiomery

Okul bahçesi - Schoolyard

Spor salonu - Gym

Basketbol sahası - Basketbol court

Çay bahçesi - Tea garden

Örnek Cümleler -

1.A.- Tomorrow we will meet my childhood friends in the tea garden.

Yarın çocukluk arkadaşlarımla çay bahçesinde buluşacağız.

1.B - Selin and Yağmur are waiting for me in front of the store

Selin ile Yağmur beni mağazanın önünde bekliyor.

1.C - We often go to museums and art galleries with my friends.

Arkadaşlarımla sık sık müzeye ve resim galerisine gideriz.

1.D - We bought pencils, rulers, compasses and notebooks from the stationery.

Kırtasiyeden kalem, cetvel, pergel ve defter aldık.

1.E - We made a vacation plan for this summer with Erdal.

Erdal ile bu yaz için tatil planı yaptık.

1.F - We had a lot of fun while visiting Volkan and the city center today.

Bugün Volkan ile şehir merkezini gezerken çok eğlendik.