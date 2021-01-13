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Geri8. SINIF 8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
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8. SINIF
Haber Giriş: 13.01.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

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8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
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''Friend'' kelimesi Arkadaş - Ahbap ve Dost anlamına gelir. ''Kız arkadaş'' demek için ''Girl friend'', ''Erkek arkadaş'' demek için ''Boy friend'' kelimelerini kullanabiliriz. ''Class mate'' ise ''Sınıf arkadaşı'' demektir. 8. sınıflar için 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek cümlelerle anlattık.

 

 İngilizcede 'Arkadaş'' anlamına gelen diğer sözcükler şu şekildedir. ''Fellow'' - ''Intimate'' - ''Chap'' ve ''Bud'. Bazı sözcükler ve tamlamalar ise arkadaşlarımızın en önemli özelliğini çıkarır. Örnekler - ''Play Fellow - Oyun Arkadaşı'' / ''Seat mate - Yol ya da Yolculuk Arkadaşı'' - ''Childhood Friend - Çocukluk Arkadaşı'' - ''Askerlik Arkadaşı'' - ''Army Ffriend.''

 8.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

 1 - Arkadaşlık ile İlgili Örnek Kelimeler ve Cümleler -

 En iyi / yakın arkadaşım - My best friend

 En sevdiğim arkadaşım - My favorite friend

 Mektup arkadaşı - Pen friend

 Arkadaş daveti - Arkadaş daveti

 Sırdaş - Confident ya da repository

 Gerçek arkadaş / Dost - Real friend ya da True friend

 Ranza arkadaşı - Bunkmate ya da kısaca Bunkie

 Ev arkadaşı - House mate ya da Flat Mate

 Arkadaş canlısı - Friendly

 Takım arkadaşı - Team Mate

 Lise Arkadaşı - High School Friend

 Kamp Arkadaşı - Campmate

 Örnek Cümleler -

 1.A.- Today I introduced my favorite friend Buket to my family.

 Bugün en sevdiğim arkadaşım Buket'i ailemle tanıştırdım.

 1.B - We get along very well with my team mates.

 Takım arkadaşlarım ile çok iyi anlaşıyoruz.

 1.C - My roommate will move elsewhere next month.

 Ev arkadaşım önümüzdeki başka bir yere taşınacak.

 1.D - People should not share their secrets with every friend.

 İnsanlar sırlarını her arkadaşıyla paylaşmamalı.

 1.E - Hazal is sincere and friendly.

 Hazal samimi ve arkadaş canlısı biri.

 1.F - You are my only true friend.

 Benim tek gerçek arkadaşım sensin.

 1.G - We are going out next week with my camping friends.

 Haftaya kamp arkadaşlarımla yola çıkıyoruz.

 2- Arkadaşlarla Gidilen Yerler ve İngilizce Karşılıkları

 Okul - School

 Sınıf - Class ya da Classroom

 Oyun parkı - Playpen ya da Playground

 Çocuk bahçesi - Children's Park

 Kütüphane - Library

 Şehir merkezi - City center

 Hayvan bahçesi - Zoo ya da Zoolagical garden

 Lunapark - Amusement Park

 Piknik - Picnic

 Müze - Museum

 Resim galerisi - Art Galery

 Mağaza - Shop ya da locker

 Kitapçı dükkanı - Bookshop ya da Bookstore

 Tatil - Holiday

 Kırtasiye - Statiomery

 Okul bahçesi - Schoolyard

 Spor salonu - Gym

 Basketbol sahası - Basketbol court

 Çay bahçesi - Tea garden

 Örnek Cümleler -

 1.A.- Tomorrow we will meet my childhood friends in the tea garden.

 Yarın çocukluk arkadaşlarımla çay bahçesinde buluşacağız.

 1.B - Selin and Yağmur are waiting for me in front of the store

 Selin ile Yağmur beni mağazanın önünde bekliyor.

 1.C - We often go to museums and art galleries with my friends.

 Arkadaşlarımla sık sık müzeye ve resim galerisine gideriz.

 1.D - We bought pencils, rulers, compasses and notebooks from the stationery.

 Kırtasiyeden kalem, cetvel, pergel ve defter aldık.

 1.E - We made a vacation plan for this summer with Erdal.

 Erdal ile bu yaz için tatil planı yaptık.

 1.F - We had a lot of fun while visiting Volkan and the city center today.

 Bugün Volkan ile şehir merkezini gezerken çok eğlendik.

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