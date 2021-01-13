8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
''Friend'' kelimesi Arkadaş - Ahbap ve Dost anlamına gelir. ''Kız arkadaş'' demek için ''Girl friend'', ''Erkek arkadaş'' demek için ''Boy friend'' kelimelerini kullanabiliriz. ''Class mate'' ise ''Sınıf arkadaşı'' demektir. 8. sınıflar için 8. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
İngilizcede 'Arkadaş'' anlamına gelen diğer sözcükler şu şekildedir. ''Fellow'' - ''Intimate'' - ''Chap'' ve ''Bud'. Bazı sözcükler ve tamlamalar ise arkadaşlarımızın en önemli özelliğini çıkarır. Örnekler - ''Play Fellow - Oyun Arkadaşı'' / ''Seat mate - Yol ya da Yolculuk Arkadaşı'' - ''Childhood Friend - Çocukluk Arkadaşı'' - ''Askerlik Arkadaşı'' - ''Army Ffriend.''
8.Ünite Friendship (Arkadaşlık)
1 - Arkadaşlık ile İlgili Örnek Kelimeler ve Cümleler -
En iyi / yakın arkadaşım - My best friend
En sevdiğim arkadaşım - My favorite friend
Mektup arkadaşı - Pen friend
Arkadaş daveti - Arkadaş daveti
Sırdaş - Confident ya da repository
Gerçek arkadaş / Dost - Real friend ya da True friend
Ranza arkadaşı - Bunkmate ya da kısaca Bunkie
Ev arkadaşı - House mate ya da Flat Mate
Arkadaş canlısı - Friendly
Takım arkadaşı - Team Mate
Lise Arkadaşı - High School Friend
Kamp Arkadaşı - Campmate
Örnek Cümleler -
1.A.- Today I introduced my favorite friend Buket to my family.
Bugün en sevdiğim arkadaşım Buket'i ailemle tanıştırdım.
1.B - We get along very well with my team mates.
Takım arkadaşlarım ile çok iyi anlaşıyoruz.
1.C - My roommate will move elsewhere next month.
Ev arkadaşım önümüzdeki başka bir yere taşınacak.
1.D - People should not share their secrets with every friend.
İnsanlar sırlarını her arkadaşıyla paylaşmamalı.
1.E - Hazal is sincere and friendly.
Hazal samimi ve arkadaş canlısı biri.
1.F - You are my only true friend.
Benim tek gerçek arkadaşım sensin.
1.G - We are going out next week with my camping friends.
Haftaya kamp arkadaşlarımla yola çıkıyoruz.
2- Arkadaşlarla Gidilen Yerler ve İngilizce Karşılıkları
Okul - School
Sınıf - Class ya da Classroom
Oyun parkı - Playpen ya da Playground
Çocuk bahçesi - Children's Park
Kütüphane - Library
Şehir merkezi - City center
Hayvan bahçesi - Zoo ya da Zoolagical garden
Lunapark - Amusement Park
Piknik - Picnic
Müze - Museum
Resim galerisi - Art Galery
Mağaza - Shop ya da locker
Kitapçı dükkanı - Bookshop ya da Bookstore
Tatil - Holiday
Kırtasiye - Statiomery
Okul bahçesi - Schoolyard
Spor salonu - Gym
Basketbol sahası - Basketbol court
Çay bahçesi - Tea garden
Örnek Cümleler -
1.A.- Tomorrow we will meet my childhood friends in the tea garden.
Yarın çocukluk arkadaşlarımla çay bahçesinde buluşacağız.
1.B - Selin and Yağmur are waiting for me in front of the store
Selin ile Yağmur beni mağazanın önünde bekliyor.
1.C - We often go to museums and art galleries with my friends.
Arkadaşlarımla sık sık müzeye ve resim galerisine gideriz.
1.D - We bought pencils, rulers, compasses and notebooks from the stationery.
Kırtasiyeden kalem, cetvel, pergel ve defter aldık.
1.E - We made a vacation plan for this summer with Erdal.
Erdal ile bu yaz için tatil planı yaptık.
1.F - We had a lot of fun while visiting Volkan and the city center today.
Bugün Volkan ile şehir merkezini gezerken çok eğlendik.
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