8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
8. Sınıf İngilizce ünitelerinin 7.si Tourism (Turizm) konusudur. Tourism konusu ile ilgili tüm bilgileri ve ünitede geçen kelimeleri sizler için derledik.
Tourism konusunun iyi bir şekilde pekiştirilebilmesi için ünitede geçen kelimelerin iyi bir şekilde öğrenilmesi önem arz eder. İçeriğimizden bu kelimelere ulaşabilirsiniz.
7. Ünite: Tourism (Turizm)
Present Perfect Tense
Ünitede present perfect tense kalıbı geçmişte yaşamış olduğumuz deneyimlerin anlatılması için kullanılmaktadır. Bu zaman kalıbında have/has yardımcı fiilleri ile birlikte fiillerin 3. hallerini kullanmak gerekmektedir. Konuda en çok " have you ever..." kalıbından söz edilecektir.
"Have you ever.." Kalıbı Nerede Kullanılır?
Hayatımızda yaşamış olduğumuz deneyimlerden bahsederken bu kalıp kullanılmaktadır. Karşımızdaki kişiye "Hayatında hiç şunu yedin mi?", "Hayatında hiç şunu yaptın mı?" şeklinde sorular sorabiliriz.
Örnekler:
Have you ever been to Adana? (Sen hiç Adana'da bulundun mu?)
Bu soruya;
Yes, I have ya da NO, I haven't şeklinde cevap verilebilir.
Have you ever seen a Meuseum? (Sen hiç bir müze gördün mü?)
Yine; Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde cevap vermek mümkündür.
Have you ever stayed in a hotel? (Sen hiç bir otel de kaldın mı?)
Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde soruya cevap verilebilir.
Örnekler:
I have eaten donut. (positive)
I haven't eaten donut (negative)
Have I eaten donut? (question)
You have eaten donut.
You haven't eaten donut.
Have you eaten donut?
We have eaten donut
We haven't eaten donut
Have we eaten donut?
They have eaten donut
They haven't eaten donut
Have they eaten donut?
He/she/It has eaten donut
He/She/It hasn't eaten donut
Has he/she/it eaten donut?
Giving Explanations / Reasons
To me,.. , I think..., In my opinion..., I guess..., I believe..., I suppose
Örnekler:
I think she is fascinating. (Onun büyüleyici olduğunu düşünüyorum.)
I guess Sakarya greener than Ankara (Sanırım Sakarya Ankara'dan daha yeşildir.)
Bazı Fiillerin Üçüncü Halleri
-be(V1), been(V3)
-bear(V1), born(V3)
-become(V1), become(v3)
-beat(v1), beaten(v3)
-bite(v1), biten(v3)
-blow(v1), blown(v3)
-cut(v1), cut(v3)
-cost(v1), cost(v3)
-drink(v1), drunk(v3)
-forget(v1), forgotten(v3)
Ünitede Yer Alan Kelimeler
Abroad= Yurtdışı
Ancient city= Tarihi (antik) şehir
Amphitheatre= Amfi tiyatro
Autumn= Sonbahar
Artificial Waterway= Yapay su yolu
Average Temperature= Ortalama sıcaklık
Bed and breakfast hotels= Kahvaltı dahil otel
beach= kumsal, sahil
Black sea region= Karadeniz Bölgesi
Beverage= içecek
Border= sınır
Bull fighting= Boğa güreşi
Bridge= Köprü
Cathedral= Büyük kilise
Capital= Başkent
City sightseeing= Şehir gezisi
century= Yüzyıl
Cooperation= İş Birliği
Conquest= Fetih
Climate= İklim
construction= inşa
countryside= kırsal bölge
cuisine= Yemek kültürü, mutfak
cruise holiday= Gemi tatili
Cultural Diversity= Kültürel Farklılık
dish= Yemek
Determination= Kararlılık
emperor= İmparator
east= Doğu
example= Örnek
Equality= Eşitlik
Experience= Deneyim
Extreme Sports= Uç sporlar
Foreign Food= Yabancı yiyecekler
Folk Dance= Halk dansı
Golden sand beach= Altın Kum Sahili
gift= Hediye
Highlands= Dağlık Bölge
Handcrafts= El sanatı
History= Tarih
Holiday= Tatil
Historic Sites=Tarihi Yerler
Honesty= dürüstlük
Hospitality= misafirperverlik
hour= saat
invasion= istila
justice= adalet
Meatball= Köfte
Meal= Öğün
Mosque= Cami
mercifulness= Merhametli Olmak
Nature= Doğa
North= Kuzey
other= Diğer
Palace= Yer
Place to stay= Kalacak Yer
Population= nüfus
Province= Bölge
Patience= Sabır
reason= Sebep
rich tradition= Zengin gelenek
respect= saygı
river= ırmak
rock structure= taş yapı
Season= mevsim
seaside= deniz kenarı
south= güney
spring= ilkbahar
temple= tapınak
tourist attraction= Turizm merkezi
type=tür
village= köy
west=batı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle