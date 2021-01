8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

Tourism konusunun iyi bir şekilde pekiştirilebilmesi için ünitede geçen kelimelerin iyi bir şekilde öğrenilmesi önem arz eder. İçeriğimizden bu kelimelere ulaşabilirsiniz.

7. Ünite: Tourism (Turizm)

Present Perfect Tense

Ünitede present perfect tense kalıbı geçmişte yaşamış olduğumuz deneyimlerin anlatılması için kullanılmaktadır. Bu zaman kalıbında have/has yardımcı fiilleri ile birlikte fiillerin 3. hallerini kullanmak gerekmektedir. Konuda en çok " have you ever..." kalıbından söz edilecektir.

"Have you ever.." Kalıbı Nerede Kullanılır?

Hayatımızda yaşamış olduğumuz deneyimlerden bahsederken bu kalıp kullanılmaktadır. Karşımızdaki kişiye "Hayatında hiç şunu yedin mi?", "Hayatında hiç şunu yaptın mı?" şeklinde sorular sorabiliriz.

Örnekler:

Have you ever been to Adana? (Sen hiç Adana'da bulundun mu?)

Bu soruya;

Yes, I have ya da NO, I haven't şeklinde cevap verilebilir.

Have you ever seen a Meuseum? (Sen hiç bir müze gördün mü?)

Yine; Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde cevap vermek mümkündür.

Have you ever stayed in a hotel? (Sen hiç bir otel de kaldın mı?)

Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde soruya cevap verilebilir.

Örnekler:

I have eaten donut. (positive)

I haven't eaten donut (negative)

Have I eaten donut? (question)

You have eaten donut.

You haven't eaten donut.

Have you eaten donut?

We have eaten donut

We haven't eaten donut

Have we eaten donut?

They have eaten donut

They haven't eaten donut

Have they eaten donut?

He/she/It has eaten donut

He/She/It hasn't eaten donut

Has he/she/it eaten donut?

Giving Explanations / Reasons

To me,.. , I think..., In my opinion..., I guess..., I believe..., I suppose

Örnekler:

I think she is fascinating. (Onun büyüleyici olduğunu düşünüyorum.)

I guess Sakarya greener than Ankara (Sanırım Sakarya Ankara'dan daha yeşildir.)

Bazı Fiillerin Üçüncü Halleri

-be(V1), been(V3)

-bear(V1), born(V3)

-become(V1), become(v3)

-beat(v1), beaten(v3)

-bite(v1), biten(v3)

-blow(v1), blown(v3)

-cut(v1), cut(v3)

-cost(v1), cost(v3)

-drink(v1), drunk(v3)

-forget(v1), forgotten(v3)

Ünitede Yer Alan Kelimeler

Abroad= Yurtdışı

Ancient city= Tarihi (antik) şehir

Amphitheatre= Amfi tiyatro

Autumn= Sonbahar

Artificial Waterway= Yapay su yolu

Average Temperature= Ortalama sıcaklık

Bed and breakfast hotels= Kahvaltı dahil otel

beach= kumsal, sahil

Black sea region= Karadeniz Bölgesi

Beverage= içecek

Border= sınır

Bull fighting= Boğa güreşi

Bridge= Köprü

Cathedral= Büyük kilise

Capital= Başkent

City sightseeing= Şehir gezisi

century= Yüzyıl

Cooperation= İş Birliği

Conquest= Fetih

Climate= İklim

construction= inşa

countryside= kırsal bölge

cuisine= Yemek kültürü, mutfak

cruise holiday= Gemi tatili

Cultural Diversity= Kültürel Farklılık

dish= Yemek

Determination= Kararlılık

emperor= İmparator

east= Doğu

example= Örnek

Equality= Eşitlik

Experience= Deneyim

Extreme Sports= Uç sporlar

Foreign Food= Yabancı yiyecekler

Folk Dance= Halk dansı

Golden sand beach= Altın Kum Sahili

gift= Hediye

Highlands= Dağlık Bölge

Handcrafts= El sanatı

History= Tarih

Holiday= Tatil

Historic Sites=Tarihi Yerler

Honesty= dürüstlük

Hospitality= misafirperverlik

hour= saat

invasion= istila

justice= adalet

Meatball= Köfte

Meal= Öğün

Mosque= Cami

mercifulness= Merhametli Olmak

Nature= Doğa

North= Kuzey

other= Diğer

Palace= Yer

Place to stay= Kalacak Yer

Population= nüfus

Province= Bölge

Patience= Sabır

reason= Sebep

rich tradition= Zengin gelenek

respect= saygı

river= ırmak

rock structure= taş yapı

Season= mevsim

seaside= deniz kenarı

south= güney

spring= ilkbahar

temple= tapınak

tourist attraction= Turizm merkezi

type=tür

village= köy

west=batı