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Geri8. SINIF 8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
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8. SINIF
Haber Giriş: 13.01.2021 - 02:37 | Son Güncelleme:

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

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8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
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İngilizcede Friend - Arkadaş, Friendship ise Arkadaşlık demektir. Eski arkadaşlarımızı belirtirken ''Old Friend'' ya da ''Childhood Friend'' kelimelerini kullanabiliriz. Class mate - (Sınıf Arkadaşı) - School Mate - (Okul Arkadaşı) - Play Mate (Okul Arkadaşı) ve Best Friend (En iyi arkadaş) anlamına gelir. 8. sınıflar için Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

 Arkadaşlarımızı özelliklerinden bahsederken sıfatlardan (adjective) faydalanırız. İyi özellikler (Good Properties ) ve kötü özellikler (Bad Properties) olarak bilinir. Onları bir yere davet etmek istediğimizde ''Let's'' - ''Would like'' ya da ''Do you want'' kalıplarından birini kullanabiliriz.

6.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

 1- Arkadaşlarımın İyi Özellikleri - My Friend's Good Properties

 Yardımsever - Kindly ya da Helpful

 Zeki - Clever

 Çalışkan - Hardworking ya da Diligent

 Titiz - Rigorous

 Kibar - Courteus ya da Gentle

 Not: Türkçeye ''Centilmen'' olarak Gentlemen kelimesinin kökeni ''Gentle'' olup ''kibar adam'' anlamına gelmektedir.

 Cesur - Brave

 Vefalı - Faithful ya da Loyal

 Cömert - Generous

 Samimi / İçten - İntimate ya da Frank

 Dürüst - Fair ya da Honest

 Sıcakkanlı / Arkadaş canlısı - Friendly

 Güleryüzlü - Smiling ya da Debonair

 Güvenilir - Reliable

 Duygusal - Sensitive

 Dakik - Punctual

 Örnek Cümleler:

 1.A - You are my most helpful friend.

 Sen benim en yardımsever arkadaşımsın.

 1.B - Erdem has always been a loyal friend.

 Erdem, her zaman vefalı bir dost olmuştur.

 1.C - The most hard-working students of our class are Aslı and Hakan.

 Sınıfımızın en çalışkan öğrencileri Aslı ve Hakan.

 1.D - The number of honest people is decreasing day by day.

 Dürüst insanların sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor.

 1.E - She is a punctual person and is never late for their meeting.

 O dakik bir insandır ve buluşmalarına asla geç kalmaz.

 1.F - Sibel is one of the most emotional people I have ever known.

 Sibel, hayatımda tanıdığım en duygusal insanlardan biri. 

 2- Arkadaşlarımın Kötü Özellikleri - My Friend's Bad Poperties

 Tembel - Lazy

 Cimri - Penny Pincher ya da Stingy

 Yalancı - Liar

 Sinirli - Angry ya da Ireful

 Huysuz - Crusty

 Mızmız - Crab ya da Wine

 Duygusuz - Insensitive

 Dağınık / Düzensiz - Untidy

 Vefasız - Disloyal ya da Unfaithful

 Korkak - Cissy ya da Coward

 Şımarık - Spoiled ya da Brazen

 Örnek Cümleler:

 1.A - I didn't know he was such a stingy person.

 Onun bu kadar cimri biri olduğunu bilmiyordum.

 1.B - Being friends with liar people is a waste of time.

 Yalancı insanlarla arkadaş olmak vakit kaybıdır.

 1.C - Serpil's room is always messy because she is an irregular person.

 Düzensiz biri olduğu için Serpil'in odası hep dağınıktır.

 1.D - You should stay away from unfaithful people.

 Vefasız insanlardan uzak durmalısın.

 1.E - My dad doesn't like spoiled people at all.

 Babam şımarık insanları hiç sevmez.

 3- Soru Cümleleri - Question Phrases

 1.A. - Are you a lazy person? - Tembel biri misin?

 No, I am a hard worker.- Hayır, ben çalışkan biriyim.

 1.B - Is she punctual? - O dakik biri mi?

 Yes, of course. - Evet, kesinlikle.

 1.C - Are you coward? - Sen korkak biri misin?

 No, I'm brave. - Hayır, ben cesurum.

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