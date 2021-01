8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

Arkadaşlarımızı özelliklerinden bahsederken sıfatlardan (adjective) faydalanırız. İyi özellikler (Good Properties ) ve kötü özellikler (Bad Properties) olarak bilinir. Onları bir yere davet etmek istediğimizde ''Let's'' - ''Would like'' ya da ''Do you want'' kalıplarından birini kullanabiliriz.

6.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

1- Arkadaşlarımın İyi Özellikleri - My Friend's Good Properties

Yardımsever - Kindly ya da Helpful

Zeki - Clever

Çalışkan - Hardworking ya da Diligent

Titiz - Rigorous

Kibar - Courteus ya da Gentle

Not: Türkçeye ''Centilmen'' olarak Gentlemen kelimesinin kökeni ''Gentle'' olup ''kibar adam'' anlamına gelmektedir.

Cesur - Brave

Vefalı - Faithful ya da Loyal

Cömert - Generous

Samimi / İçten - İntimate ya da Frank

Dürüst - Fair ya da Honest

Sıcakkanlı / Arkadaş canlısı - Friendly

Güleryüzlü - Smiling ya da Debonair

Güvenilir - Reliable

Duygusal - Sensitive

Dakik - Punctual

Örnek Cümleler:

1.A - You are my most helpful friend.

Sen benim en yardımsever arkadaşımsın.

1.B - Erdem has always been a loyal friend.

Erdem, her zaman vefalı bir dost olmuştur.

1.C - The most hard-working students of our class are Aslı and Hakan.

Sınıfımızın en çalışkan öğrencileri Aslı ve Hakan.

1.D - The number of honest people is decreasing day by day.

Dürüst insanların sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor.

1.E - She is a punctual person and is never late for their meeting.

O dakik bir insandır ve buluşmalarına asla geç kalmaz.

1.F - Sibel is one of the most emotional people I have ever known.

Sibel, hayatımda tanıdığım en duygusal insanlardan biri.

2- Arkadaşlarımın Kötü Özellikleri - My Friend's Bad Poperties

Tembel - Lazy

Cimri - Penny Pincher ya da Stingy

Yalancı - Liar

Sinirli - Angry ya da Ireful

Huysuz - Crusty

Mızmız - Crab ya da Wine

Duygusuz - Insensitive

Dağınık / Düzensiz - Untidy

Vefasız - Disloyal ya da Unfaithful

Korkak - Cissy ya da Coward

Şımarık - Spoiled ya da Brazen

Örnek Cümleler:

1.A - I didn't know he was such a stingy person.

Onun bu kadar cimri biri olduğunu bilmiyordum.

1.B - Being friends with liar people is a waste of time.

Yalancı insanlarla arkadaş olmak vakit kaybıdır.

1.C - Serpil's room is always messy because she is an irregular person.

Düzensiz biri olduğu için Serpil'in odası hep dağınıktır.

1.D - You should stay away from unfaithful people.

Vefasız insanlardan uzak durmalısın.

1.E - My dad doesn't like spoiled people at all.

Babam şımarık insanları hiç sevmez.

3- Soru Cümleleri - Question Phrases

1.A. - Are you a lazy person? - Tembel biri misin?

No, I am a hard worker.- Hayır, ben çalışkan biriyim.

1.B - Is she punctual? - O dakik biri mi?

Yes, of course. - Evet, kesinlikle.

1.C - Are you coward? - Sen korkak biri misin?

No, I'm brave. - Hayır, ben cesurum.