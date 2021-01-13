8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
İngilizcede Friend - Arkadaş, Friendship ise Arkadaşlık demektir. Eski arkadaşlarımızı belirtirken ''Old Friend'' ya da ''Childhood Friend'' kelimelerini kullanabiliriz. Class mate - (Sınıf Arkadaşı) - School Mate - (Okul Arkadaşı) - Play Mate (Okul Arkadaşı) ve Best Friend (En iyi arkadaş) anlamına gelir. 8. sınıflar için Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Arkadaşlarımızı özelliklerinden bahsederken sıfatlardan (adjective) faydalanırız. İyi özellikler (Good Properties ) ve kötü özellikler (Bad Properties) olarak bilinir. Onları bir yere davet etmek istediğimizde ''Let's'' - ''Would like'' ya da ''Do you want'' kalıplarından birini kullanabiliriz.
6.Ünite Friendship (Arkadaşlık)
1- Arkadaşlarımın İyi Özellikleri - My Friend's Good Properties
Yardımsever - Kindly ya da Helpful
Zeki - Clever
Çalışkan - Hardworking ya da Diligent
Titiz - Rigorous
Kibar - Courteus ya da Gentle
Not: Türkçeye ''Centilmen'' olarak Gentlemen kelimesinin kökeni ''Gentle'' olup ''kibar adam'' anlamına gelmektedir.
Cesur - Brave
Vefalı - Faithful ya da Loyal
Cömert - Generous
Samimi / İçten - İntimate ya da Frank
Dürüst - Fair ya da Honest
Sıcakkanlı / Arkadaş canlısı - Friendly
Güleryüzlü - Smiling ya da Debonair
Güvenilir - Reliable
Duygusal - Sensitive
Dakik - Punctual
Örnek Cümleler:
1.A - You are my most helpful friend.
Sen benim en yardımsever arkadaşımsın.
1.B - Erdem has always been a loyal friend.
Erdem, her zaman vefalı bir dost olmuştur.
1.C - The most hard-working students of our class are Aslı and Hakan.
Sınıfımızın en çalışkan öğrencileri Aslı ve Hakan.
1.D - The number of honest people is decreasing day by day.
Dürüst insanların sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor.
1.E - She is a punctual person and is never late for their meeting.
O dakik bir insandır ve buluşmalarına asla geç kalmaz.
1.F - Sibel is one of the most emotional people I have ever known.
Sibel, hayatımda tanıdığım en duygusal insanlardan biri.
2- Arkadaşlarımın Kötü Özellikleri - My Friend's Bad Poperties
Tembel - Lazy
Cimri - Penny Pincher ya da Stingy
Yalancı - Liar
Sinirli - Angry ya da Ireful
Huysuz - Crusty
Mızmız - Crab ya da Wine
Duygusuz - Insensitive
Dağınık / Düzensiz - Untidy
Vefasız - Disloyal ya da Unfaithful
Korkak - Cissy ya da Coward
Şımarık - Spoiled ya da Brazen
Örnek Cümleler:
1.A - I didn't know he was such a stingy person.
Onun bu kadar cimri biri olduğunu bilmiyordum.
1.B - Being friends with liar people is a waste of time.
Yalancı insanlarla arkadaş olmak vakit kaybıdır.
1.C - Serpil's room is always messy because she is an irregular person.
Düzensiz biri olduğu için Serpil'in odası hep dağınıktır.
1.D - You should stay away from unfaithful people.
Vefasız insanlardan uzak durmalısın.
1.E - My dad doesn't like spoiled people at all.
Babam şımarık insanları hiç sevmez.
3- Soru Cümleleri - Question Phrases
1.A. - Are you a lazy person? - Tembel biri misin?
No, I am a hard worker.- Hayır, ben çalışkan biriyim.
1.B - Is she punctual? - O dakik biri mi?
Yes, of course. - Evet, kesinlikle.
1.C - Are you coward? - Sen korkak biri misin?
No, I'm brave. - Hayır, ben cesurum.
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